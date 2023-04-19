壯圍海岸第一排！大福觀海旭日平台啟用，一覽美景飽眼福

最近，是否有安排去台東旅遊呢？有美麗的山林海岸與部落，擁有好山好水且生活步調較為緩慢的台東，是不少人放鬆身心靈的旅行首選之一，而非嚐不可的在地美食，當然也是不容錯過！位在台東縣成功鎮的成功漁港，受氣候和地形的影響，為東海岸漁獲量非常豐富的漁港，以新鮮海產吸引眾多饕客前往，而本篇就要盤點在網路上，有著超高評價的成功漁港必吃餐廳。

2023-04-02 14:30