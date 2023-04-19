壯圍海岸第一排！大福觀海旭日平台啟用，一覽美景飽眼福
【旅奇傳媒/編輯部整理】為推廣宜蘭濱海自行車道並帶動壯圍地區發展，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(以下稱東北角管理處)與壯圍鄉公所協力合作並整合當地相關資源，於宜蘭濱海自行車道規劃設置「大福觀海旭日平台」，已於4月7日舉行啟用典禮，慶賀正式落成啟用。
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處馬處長惠達表示，宜蘭濱海自行車道沿線景色美不勝收，擁有豐富的自然林蔭、迷人的龜山島海景，非常適合闔家光臨騎自行車看海、看日出，感謝壯圍鄉公所、林務局羅東林區管理處攜手合作共同推動，未來期串連周邊永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘生態園區至東港等遊憩景點，除營造宜蘭濱海舒適、悠閒的自行車永續旅遊環境，重新感受宜蘭濱海遊憩魅力，並引入觀光人潮帶動地方發展。
「大福觀海旭日平台」以「網」之形、「浪」之態、「舢舨平台」為意象，利用當地沙丘地形，將冬捕鰻苗、夏牽罟的記憶融入觀景平台，以地名「大福」轉化為立體框景地標，巧妙搭配固定式鞦韆座椅，讓遊客同時能與龜山島及海景留下美麗身影和回憶，營造出東北角暨宜蘭海岸線打卡新亮點，生活隨處是美景的氛圍。前往旅行可安排宜蘭濱海自行車道輕旅騎乘，沿途可至永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘生態園區至東港榕樹公園等景點，此外，壯圍及礁溪周邊住宿選擇亦十分多元，不妨住宿感受體驗宜蘭海岸的靜謐及悠閒。
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