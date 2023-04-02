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東海岸漁獲量最豐富！盤點台東成功漁港高人氣美食店，將在地飲食風貌吃進肚

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@tgsnukgw、@jill_10_19
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最近，是否有安排去台東旅遊呢？有美麗的山林海岸與部落，擁有好山好水且生活步調較為緩慢的台東，是不少人放鬆身心靈的旅行首選之一，而非嚐不可的在地美食，當然也是不容錯過！位在台東縣成功鎮的成功漁港，受氣候和地形的影響，為東海岸漁獲量非常豐富的漁港，以新鮮海產吸引眾多饕客前往，而本篇就要盤點在網路上，有著超高評價的成功漁港必吃餐廳。

阿汶平價海鮮小吃

「阿汶平價海鮮小吃」位在漁港的停車場旁，其藍色的鐵皮和招牌，悄悄洋溢著大海的氣息。店家採用來自成功漁港的新鮮魚產，並會隨著不同季節，推出屬於當季的美味料理，招牌為現撈鮮魚湯、曼波魚臉頰肉、紅燒魚片、生魚片、三杯海豬腳等等，人數較多的話也可以直接選擇合菜組合，整體而言新鮮沒話講，份量又給得很夠喔！

圖／IG@tgsnukgw
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圖／IG@tgsnukgw
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地址：台東縣成功鎮港邊路19號

電話：0988 356 490

營業時間：09:00-16:00（週三公休）

旗遇海味

「旗遇海味」的店主承襲了父親的經驗，主張對魚種具有針對性及選擇性的撈捕方式，以不過度使用海洋資源的友善漁法，成功打造出傳遞台東成功漁業文化的餐廳。店家菜單品項極為豐富，不只提供炸鬼頭刀、椒麻鮮魚、香煎鮪魚腹、黑糖旗魚等菜色，另外還有野生採集料理如情人的眼淚、涼拌野生東河海菜、蛋香野生鹿角菜等等，能將最在地的飲食風貌吃進肚子裡。

圖／IG@jill_10_19
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值得一提的是，旗遇海味可說是完全顛覆熱炒店的刻板印象，外觀是清水模建築，而用餐空間則是帶點文青風的簡約感，還有大面玻璃窗可以飽覽漁港海景，讓客人好好享受用餐時光。

圖／IG@jill_10_19
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地址：台東縣成功鎮港邊路19之8號

電話：0988 852 889

營業時間：10:00-20:00

阿桃姐的魚干魯肉飯

在成功漁港，「阿桃姐的魚干魯肉飯」可是很多遊客指名要吃的人氣小吃！阿桃姐的魚干魯肉飯提供各式快炒、漁村限定料理以及代客料理的服務，而他們家的招牌魚干魯肉飯，是將旗魚醃製曬乾後，與豬五花和魷魚一同滷製而成，大塊的滷肉搭配帶著鮮味的魚乾，與白飯同時放入嘴裡，鹹香口感超銷魂，超級唰嘴。

圖／IG@pm_am_rely
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除了魚干魯肉飯之外，也推薦試試阿桃姐的塔香炒魚雜、薑絲鮮魚湯和炒海瓜子等菜色，每道都是平價又好吃，且儘管用餐環境不起眼而樸實，卻是最能體驗在地日常風格的小店了！

圖／IG@pm_am_rely
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地址：台東縣成功鎮港邊路21號

電話：0933 371 392

營業時間：10:00-15:00（週日公休）

順大新港 黑潮海鮮餐廳

「順大新港 黑潮海鮮餐廳」餐廳空間寬敞明亮，除了多人坐的圓桌之外，還有一些雙人和四人座位，所以人少也可以用餐，不用擔心喔！

圖／IG@may__0919
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店家專營東海岸黑潮海鮮，並主打漁村現代料理，會根據季節替換菜色，招牌菜色則為有愛馬仕白旗刺身、黃金鬼頭刀魚柳、剝皮辣椒曼波魚、清蒸樹子午仔魚、泰式檸檬小卷、蔥香桂花三點蟹等等，廚師會完美煮出食材的原味，此外也可以依照人數選擇合菜，就不用為了要點什麼菜而煩惱啦。

圖／IG@may__0919
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地址：台東縣成功鎮港邊路4號

電話：08 985 0277

營業時間：11:30-14:30；17:30-20:00（週二、三公休）

丸春號生魚片

隱藏在成功市場內的「丸春號生魚片」，無疑是市場裡的人氣美食之一，因為店內沒有菜單，第一次來可能會不知道該如何點，但幸好老闆會親切的介紹，例如鮭魚、鮪魚、鮭魚、芭蕉旗魚、旗魚等各種生魚片都可以自由搭配，或者可以直接跟店家表示想要多少元的生魚片，交由他們切盤。丸春號的生魚片新鮮度不在話下，重點是每片都很厚，口感很讚！

圖／IG@yvonne.naaa14
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地址：台東縣成功鎮中華路123-151號

電話：08 985 1687

營業時間：07:30-19:00

足跡再現

結合餐飲和腳底按摩的「足跡再現」，不僅可以在體驗足療的同時欣賞漁港風景，還提供簡餐以及多元的無菜單料理，是一家採複合式經營的有趣店家。

圖／IG@aw0108
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足跡再現的菜單品項很簡單，簡餐有鹹豬肉飯、乾煎鬼頭刀魚飯、椰香控肉飯等等，而無菜單料理需要提前一天預約，不定期送上漁港直送的的生魚片、涼拌海藻、味噌鮮魚湯、客家鹹豬肉等料理，菜色十分豐盛，而吃完飯之後再做個腳底按摩，聽起來是不是很不錯？

地址：台東縣成功鎮中山東路46號

電話：08 985 5098

營業時間：09:00-17:00（週四公休）

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