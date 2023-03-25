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日騎車夜賞螢！「螢光騎趣鯉魚潭」開放報名 4／7夢幻登場

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圖：花東縱谷國家風景區管／提供
圖：花東縱谷國家風景區管／提供

鯉魚潭賞螢活動開放報名。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供
鯉魚潭賞螢活動開放報名。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（縱管處) 即將於4月7日起至5月6日的每週五、六晚間在鯉魚潭辦理「2023年鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，3月20日起於官網開放線上報名囉！

▲鯉魚潭賞螢活動首度結合自行車遊程。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供
▲鯉魚潭賞螢活動首度結合自行車遊程。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供

縱管處處長郭振陵表示，為了提供國內外旅客更豐富有趣的賞螢旅程，今年首度將賞螢活動結合自行車，規劃4月15日(六)及4月29日(六)限定場次的「螢光騎趣鯉魚潭」賞螢遊程，每場次限額20人，報名遊程的旅客可悠哉享受在鯉魚潭邊騎乘電輔單車，體驗藍染DIY的手作樂趣，品嘗新鮮現採現煮的無菜單料理，最後以潭邊賞螢導覽作為一天的美好Ending。報名者加贈伴手禮3選1(兼具可愛與實用的「喔熊組長自行車水壺」、「頸掛手機綁」或「關山香米1公斤」)。

▲品嘗無菜單料理。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供
▲品嘗無菜單料理。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供

郭振陵說今年仍會持續結合台灣好行縱谷花蓮線，每周六18:00於花蓮轉運站發車，票價120元，遊客可以搭乘台灣好行「火金姑賞螢專車」來回花蓮轉運站與鯉魚潭，憑票根即可至賞螢活動現場兌換伴手禮3選1 (具實用性的「縱谷賞螢限定頸枕」、「縱谷變形精鋼文具組」或「關山香米1公斤」)。

▲體驗藍染DIY的手作樂趣。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供
▲體驗藍染DIY的手作樂趣。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供

縱谷處提醒參加活動的民眾，活動場域屬戶外空間，請前來參加賞螢的民眾，依循導覽志工老師及工作人員的指引，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全外，也應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。希望讓參與遊客有一個安全、愉快、難忘、知性的生態之旅。

▲「螢光騎趣鯉魚潭」活動即將登場。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供
▲「螢光騎趣鯉魚潭」活動即將登場。　圖：花東縱谷國家風景區管／提供

活動報名及交通接駁 https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/5926

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賞螢 伴手禮 無菜單

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