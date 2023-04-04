痛風滷肉飯來一碗！滷肉飯還分成LV、愛馬仕？得獎「金沙蝦仁炒飯」只要100元
udn走跳美食／艾瑪
痛風滷肉飯來一碗！
滷肉飯不是只是滷肉飯，還分成滷肉飯界的LV和愛馬仕？吃完一整碗會不會痛風啊？滷肉肥瘦參半加上10隻大蝦仁、爆漿鮮蚵仔，這滷肉飯真的是有浮誇，這還有著台灣炒飯王頭銜，獎狀就擺在牆上，100元金沙蝦仁炒飯也要來一盤。
歐桑米粉湯 在哪？
這間米粉湯就在金三角百年老街商圈，知名公正包子與周家蒸餃斜對面，經過多次都擦身而過，這次是朋友推薦才來吃，距離花蓮火車站約8分鐘，可在附近找停車格或收費停車場。
- 地址：花蓮市公正街15號
- 營業時間：11:00～24:00
- 公休：每週二
滿滿膠質滷肉
這鍋滿滿五花滷肉醬色好吸引人，一大鍋黃澄澄米粉湯，看起來也很不錯。
以小吃店來講空間環境很可以，店內可容納近40人，剛開店沒多久只有兩、三桌客人，但一到中午餐期瞬間客滿耶！
歐桑米粉湯創立於1979年，本來只是一般傳統小吃店，二代接手後做了一些創新，也曾得過東區特色台灣炒飯王頭銜，兩張獎狀就直接擺在牆上～
歐桑米粉湯 菜單
像是米粉湯、金沙蝦仁炒飯都是必點！菜單上還有滷肉飯界的LV，領薪水想吃更好，也有滷肉飯愛馬仕可點，滷肉飯一碗180元果然是精品等級。
自助區有醬油、醋與辣椒醬，辣椒醬滿多人推薦一定要試試。
冰涼古早味紅茶一瓶20元。
新鮮地瓜葉燙過後，淋上傳統肉燥醬，再灑點蒜粒稍微拌一下，就是很有阿嬤風味的地瓜葉。
黃金炸豆腐
炸豆腐炸到金黃酥脆，一口咬下外酥內嫩，加上薄淡醬油與蔥花，真的好耐吃呢！
來小吃店就是要來盤小菜，經過快火熱燙的嘴邊肉，肉質緊縮肉汁鎖在裡面，咀嚼起來軟嫩有嚼勁，夾配薑絲一起吃就是爽。
招牌小卷米粉湯
這碗用料豐盛男生也能吃得飽，有南瓜、小卷、油豆腐和魚丸，加南瓜塊真的滿特別，裡面的高湯是用豬大骨、豬頭骨去熬煮，喝起來有點清淡，朋友說他之前的很濃郁好喝，好可惜！我們只能加辣調味～
每塊小卷都很Ｑ彈有新鮮。
綜合米粉湯
綜合米粉湯看起來沒什麼，往裡面撈有豬心豬肚、油豆和花枝丸，湯頭一樣過淡，花枝丸還滿好吃。
金沙蝦仁炒飯
噹噹！接著是我期待金沙蝦仁炒飯，台灣炒飯王花東唯一代表，還得過炒飯王亞軍，烤過的鹹鴨蛋黃比較香，磨成粉下鍋炒出泡泡，加入台稉9號大火快炒，炒飯上色均勻粒粒分明，這金黃色太誘人了。
吃炒飯最怕過油、過乾，這盤炒飯沒有多餘油膩感，粒粒分明很乾爽，裡面還加魚卵增加口感，吃的出來少油、少鹽，只有淡淡鹹鴨蛋黃香氣，白蝦仁也滿Ｑ彈，炒飯挺值得一試。
滷肉飯界的愛馬仕
月底吃滷肉飯！領薪水吃滷肉飯界愛馬仕，米飯上鋪上一層肥瘦參半的滷肉，圍上一整圈10隻蝦仁，再放上鮮砢與一顆生蛋黃，灑點蔥花裝飾，就是一碗高級的滷肉飯。
蝦仁新鮮有彈牙，沒有多餘調味純粹蝦仁味，拌上滷肉飯一起吃很剛好。
攪破蛋黃是不是很誘人！鮮蚵一咬就爆漿，沾生蛋黃一起吃超邪惡滴～
滿滿膠質滷肉汁淋的夠多，每顆米飯都很有味道，滷肉也是肥而不膩。
歐桑米粉湯
地址：花蓮市公正街15號
電話：（03)8327779
營業時間：11:00～24:00
公休：每週二
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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