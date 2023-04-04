痛風滷肉飯來一碗！滷肉飯還分成LV、愛馬仕？得獎「金沙蝦仁炒飯」只要100元

滿滿膠質滷肉

這鍋滿滿五花滷肉醬色好吸引人，一大鍋黃澄澄米粉湯，看起來也很不錯。

以小吃店來講空間環境很可以，店內可容納近40人，剛開店沒多久只有兩、三桌客人，但一到中午餐期瞬間客滿耶！

歐桑米粉湯創立於1979年，本來只是一般傳統小吃店，二代接手後做了一些創新，也曾得過東區特色台灣炒飯王頭銜，兩張獎狀就直接擺在牆上～

歐桑米粉湯 菜單

像是米粉湯、金沙蝦仁炒飯都是必點！菜單上還有滷肉飯界的LV，領薪水想吃更好，也有滷肉飯愛馬仕可點，滷肉飯一碗180元果然是精品等級。

自助區有醬油、醋與辣椒醬，辣椒醬滿多人推薦一定要試試。

冰涼古早味紅茶一瓶20元。

新鮮地瓜葉燙過後，淋上傳統肉燥醬，再灑點蒜粒稍微拌一下，就是很有阿嬤風味的地瓜葉。

黃金炸豆腐

炸豆腐炸到金黃酥脆，一口咬下外酥內嫩，加上薄淡醬油與蔥花，真的好耐吃呢！

來小吃店就是要來盤小菜，經過快火熱燙的嘴邊肉，肉質緊縮肉汁鎖在裡面，咀嚼起來軟嫩有嚼勁，夾配薑絲一起吃就是爽。

招牌小卷米粉湯

這碗用料豐盛男生也能吃得飽，有南瓜、小卷、油豆腐和魚丸，加南瓜塊真的滿特別，裡面的高湯是用豬大骨、豬頭骨去熬煮，喝起來有點清淡，朋友說他之前的很濃郁好喝，好可惜！我們只能加辣調味～

每塊小卷都很Ｑ彈有新鮮。

綜合米粉湯

綜合米粉湯看起來沒什麼，往裡面撈有豬心豬肚、油豆和花枝丸，湯頭一樣過淡，花枝丸還滿好吃。

金沙蝦仁炒飯

噹噹！接著是我期待金沙蝦仁炒飯，台灣炒飯王花東唯一代表，還得過炒飯王亞軍，烤過的鹹鴨蛋黃比較香，磨成粉下鍋炒出泡泡，加入台稉9號大火快炒，炒飯上色均勻粒粒分明，這金黃色太誘人了。

吃炒飯最怕過油、過乾，這盤炒飯沒有多餘油膩感，粒粒分明很乾爽，裡面還加魚卵增加口感，吃的出來少油、少鹽，只有淡淡鹹鴨蛋黃香氣，白蝦仁也滿Ｑ彈，炒飯挺值得一試。

滷肉飯界的愛馬仕

月底吃滷肉飯！領薪水吃滷肉飯界愛馬仕，米飯上鋪上一層肥瘦參半的滷肉，圍上一整圈10隻蝦仁，再放上鮮砢與一顆生蛋黃，灑點蔥花裝飾，就是一碗高級的滷肉飯。

蝦仁新鮮有彈牙，沒有多餘調味純粹蝦仁味，拌上滷肉飯一起吃很剛好。

攪破蛋黃是不是很誘人！鮮蚵一咬就爆漿，沾生蛋黃一起吃超邪惡滴～

滿滿膠質滷肉汁淋的夠多，每顆米飯都很有味道，滷肉也是肥而不膩。

歐桑米粉湯

地址：花蓮市公正街15號

電話：（03)8327779

營業時間：11:00～24:00

公休：每週二

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」