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季節限定螢光盛宴！小礁溪「火金姑的故鄉」 首辦線上語音生態導覽

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▲礁溪螢火蟲漫天飛舞的奇幻美景。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供
▲礁溪螢火蟲漫天飛舞的奇幻美景。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

4-6月是礁溪賞螢火蟲期間。　圖：居悠谷原生態體驗農莊提供／提供
4-6月是礁溪賞螢火蟲期間。　圖：居悠谷原生態體驗農莊提供／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「火金姑的故鄉－小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，近年來打響知名度，進入賞螢季都吸引大批遊客。礁溪鄉公所每年安排的螢火蟲生態解說活動，場場報名秒殺，就連飯店或團客想要參加也向隅，所以今年首度開辦「線上語音生態導覽」服務，只要到現場管制點的服務站掃QR Code，即可透過手機聆聽。

礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，林木蓊鬱、清澈水質、無光害及環境未受汙染，適合螢火蟲生長及繁殖的生態環境。近幾年「火金姑的故鄉－小礁溪」更是自然生態觀光新亮點，由於螢區位於道路旁，廊帶長且廣，每年4到6月晚間，能看到整座山谷交織成夜間限定的奇幻美景。

張永德說，由於螢火蟲看不到紅光，鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈全換成紅光，除了能讓民眾了解螢火蟲需要的自然生態，也能一同與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的「螢光舞會」。

▲2023礁溪賞螢活動自4/1開始報名。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供
▲2023礁溪賞螢活動自4/1開始報名。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

為了邀請民眾與螢火蟲漫步在大自然的星光大道，礁溪鄉公所特別規劃6天共12場次的螢火蟲生態解說，並邀請專業螢火蟲生態導覽解說人員，帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞點點星光的風采。

▲礁溪賞螢活動每次開辦都報名踴躍。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供
▲礁溪賞螢活動每次開辦都報名踴躍。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

免費導覽於4/6中午開放線上報名，由於免費導覽的名額有限，場場秒殺，所以礁溪鄉公所今年特別幫遊客規劃「線上語音生態導覽」服務，到場掃QR Code，即可透過手機聆聽。

▲2023礁溪賞螢活動自4/22-5/7期間舉辦。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供
▲2023礁溪賞螢活動自4/22-5/7期間舉辦。　圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

礁溪鄉公所提醒民眾，112年4月1日~5月31日，每日下午17:00-20:00進行路段交通管制，管制路段自匏杓崙路137-3號至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段）， 4/22-5/7的每個(六)、(日)，共計6天，每天會有2個導覽點同時進行螢火蟲保育導覽解說，導覽解說需線上預約，名額有限，歡迎大小朋友一同來個深度螢火蟲之旅。

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礁溪 螢火蟲 賞螢

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