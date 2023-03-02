東海岸天空之鏡！台東夢幻景點「都歷海灘」，潮汐時間、交通停車、注意事項1次收

台東成功鎮南端的都歷有一片傳統海域，簡稱都歷沙灘，有台版天空之鏡的稱號，是近年爆紅的景點，綿綿的沙灘搭配潮水彷彿上帝的鏡子，其實這個美麗的沙灘真正名子叫做，「Pacefongan（巴茲風岸）」。

想拍出好照片前不可不知道的秘訣，另外包含注意事項，潮汐時間、停車資訊、交通資訊、必帶物品等等，詳細圖文紀錄，更多內容繼續看下去囉！

而都歷海灘附近是當地都歷部落所在地，來遊玩之餘也要當個好公民，不要打擾到當地居民。

天空之鏡位置

都歷沙灘位於都歷遊客中心(東管處)附近，是「都歷」在地的傳統海域。

台版天空之鏡~都歷海灘(Pacefongan（巴茲風岸）

入口處直接都是沙子，這邊沙子非常的軟，是會陷下去的，強烈建議，先換好拖鞋在走下去。

建議要來之前先看好天氣預報，如果風大天氣不佳、漲潮時，反射效果也會很差。

如果低潮時間是中午的話，可能要有非常熱的心理準備，大太陽都被反射了，理想的低潮時間是早晚時間，光線會比較柔，也比較不熱，隨便拍顏色都非常的美。

傍晚時拍攝

這邊的海灘相對較安全，許多人會在這邊玩水衝浪，但還是要注意浪，浪太大還是不宜下水，也不建議走太外面。

日出時拍攝

想拍出倒影，必須得是當下浪還是上的來的地方，試著把相機角度放低，因為沙灘要有濕潤才能反射，「抓緊浪下去時 沙灘的水呈靜止狀態的瞬間」就能拍出漂亮到影。

早上拍攝

感覺站都歷沙灘，所有一切都能有倒影了，蠻不可思議的，在台東居然有這樣的地方。

下午拍攝

整個沙灘其實蠻寬的，不太怕會沒位子玩耍，不過想要拍到只有自己一個人，只能碰運氣了，也許要一大早才有可能，有機會在早上退潮的時候再來看看。

早上拍攝

都歷海灘日出

如果起得來可以試看看來都歷海灘看日出，記得一樣要是退潮的時候，天空之鏡反射出來的日出，應該是東海岸最美的沙灘了。

日出前的火燒雲

站長很幸運第一次來都歷海灘看日出就遇上「大景」，而俗稱的大景就是非常見特殊漂亮的景色。

這次看見日出前精彩的雲彩變化，包含火燒雲、火燒反霞光、日出反霞光、耶穌光（雲隙光），後面三者是一樣的氣象現象，只是因為當下條件不同，所呈現的現象不太一樣，而這次，在同一時間全部碰上了，可說是此生難得一景。

日出時火燒雲並同時雲隙光，射出來的光也是紅色。

太陽露面了持續有雲隙光現象，此時光從紅色轉為暖色。

太陽升起後，剛好遇見雲遮的角度又對了，又產生雲隙光。

一大早上天氣涼爽，只要是天氣穩定下都會有許多人來衝浪。

如果你也想一大早來都歷海灘看日出，可以考慮住宿在附近，方便許多。

Pacefongan 都歷海灘停車交通

目前由於遊客造訪人潮過多，為了避免影響在地居民，東管處最新規定，停車一律停在「都歷遊客中心」停車場，並遵守相關路線規定行走，大家要多運動。

路線如下圖👇（取自 【Nga’ayho】你好，東海岸）東管處官方粉絲專頁公告！

點圖可直接聯繫到公告頁面詳細資訊！

都歷海灘沒有注意很容易會錯過入口，它有南北兩個入口。

舊版本資訊

特別提醒，土地公旁邊新開了間7-11，不要長時間佔用超商前的停車空間，以及不要到超商的廁所洗沾到沙子的手腳，很重要! 不要造成商家困擾。

2020/9/11在都歷新開幕的7-11，也是北邊的海灘入口處

南邊入口在東部海岸國家風景管理處往北邊過來一點點的下坡彎道旁，從台東方向過來可以導航東部海岸國家風景管理處，然後車速放慢，下坡彎道右手邊第一個巷口就是了。

因為巷子道路狹窄，所以有告示牌寫著非公務或當地居民車輛，禁止駛入，車子停在旁路旁，不要擋到當地居民出入即可。

都歷海灘公車資訊

可以搭乘台東鼎東客運「台東往返靜埔」的車次，跟台灣好行台東海岸線。

南邊入口（東管處下來的彎道）在「池部安站」下車，走路約10-15分鐘即可抵達海灘。

北邊入口（土地公旁），則在「都歷站」，走路也是約10-15分抵達。

因為班次不多，建議下車時先看好現場公車板上回程的抵達時間，詳細公車資訊可參考鼎東客運。＞＞台灣好行公車資訊

站長私心建議從南邊入口，比較漂亮角度在南邊進去的地方。

都歷海灘潮汐時間怎麼看?

都歷海邊的沙灘因為含鐵，質地比較硬，容易造成反光效果，就像一面大鏡子一樣，但反射的效果必須是退潮的時候才看的見。

建議「乾潮的前兩小時」抵達才會比較好，潮水太低，沙子沒有水就沒辦反光，滿潮都是海波浪也無法反光。例如乾潮時間18:00，那就16:00抵達，這樣就非常有充足時間可以拍照，玩水。

可以點這邊查詢查詢＞＞「台東成功潮汐時間表」

都歷海灘注意事項

此景點是當地阿美族傳統海域，也是他們舉行海祭、漁獵及撿拾螺貝的地方。

⛔禁止亂丟垃圾

⛔禁止亂撿拾任何自然資源

⛔禁止破壞任何自然景觀、事物等等

⛔不要汙染環境

⛔不要吵到當地部落居民

⛔都歷海灘沒有廁所，請勿隨意大小便。

必帶物品

✓換洗衣物（除非不下水）

✓拖鞋（必備）

✓足夠洗手腳的清水（或者外面有收費店家可清洗）

另外建議停車好就可以換拖鞋了，不要等到走下去才要換，會很麻煩。不要把沾在身上的沙子帶到外面的馬路。手腳用清水洗就好，不要用任何的盥洗劑，避免汙染。如果想上廁所跟沖洗，旁邊有店家提供收費服務！

後記

都歷海灘目前還是非常乾淨的一塊海灘，但現在遊客變多了，希望大家到這邊也能好好珍惜這片海，不要遺留任何非屬於這片沙灘的東西在這。

這邊砂質很軟，浪也不大，天氣好的情況下，蠻適合親子來這邊玩沙玩水放鬆，雖然已經不再是秘境，但還是一個很值得造訪的地方。

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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