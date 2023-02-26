花蓮山線鳳林富里一日遊，冬日行程這樣排：泡湯、採草莓、看山景

跟著 LittleGiant 於 2022-12-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 茂記麵店、花蓮開心草莓園、二子‧泉旅 Onsen Futagoyama。

花蓮山線鳳林富里一日遊，泡湯採草莓看山景冬日行程安排，冬天的花蓮除了海邊，也可以安排山線各個鄉鎮旅遊，除了鳳林可以泡湯之外，瑞穗更是花蓮泡湯大本營，含鐵質礦物質的泉質和鳳林又是不同面貌呢!

小吃美食咖啡店林立，都隱藏在山線城鎮的各個角落，發掘這些美好，與你們分享!

茂記麵店(早餐時間就開門的麵店)

花蓮開心草莓園

二子‧泉旅 Onsen Futagoyama(新開幕泡湯)

美好花生(當地必吃名產)

林田山林業文化園區

鳳林8號魚池(全台最美釣魚池)

富里花海景觀區(聖誕節全新打造海底世界稻草作品)

茂記麵店 | 1 小時

📍茂記麵店⁣

給大家推薦一個如果有去到鳳林⁣

一定要吃的小吃店（不要小看小吃⁣

它一開店就是滿滿人潮⁣

當地人排隊等內用外帶的就是想吃到⁣

我們點了四川擔擔麵、紅油抄手、豬血湯及滷肉飯，可以選擇意麵、油麵或拉麵⁣

看照片那辣油⁣

四川擔擔麵（大70,小60）和紅油抄手（50元）真的有辣，辣到我鼻涕直流，但還是忍不住一直大口吃🤤⁣

是那種香麻的辣，在口中縈繞揮散不去⁣

拿到時先拌一拌，讓辣肉燥入味，麵量蠻多的，肯定吃的飽☺️⁣

下次去鳳林我還要去吃，旁邊還有一條美美的綠色隧道可以拍，吃飽可以散散步⁣

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🚙花蓮縣鳳林鎮中和路190號⁣

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花蓮開心草莓園 | 2 小時

📍花蓮開心草莓園⁣

不是只有苗栗有草莓園喔🍓🍓🍓⁣

講到採草莓是不是大家就是想到苗栗⁣

但苗栗實在是離台東太遠了啦🥲⁣

只好開始尋找到底還有哪裡有不錯草莓園⁣

後來發現原來花蓮也是有草莓園的捏⁣

而且評價還很ok的☺️☺️☺️⁣

導航開心草莓園一開始進去的路⁣

讓我們緊張了一下，感覺不像會有果園⁣

但開進去之後就豁然開朗了⁣

老闆娘人非常好⁣

而且重點是草莓品項都很好欸⁣

可能是因為沒什麼人採⁣

大顆的草莓都還好多喔⁣

我整個卯起來一直剪剪剪停不下來🤭⁣

每顆看起來都又大又肥又甜又紅⁣

還有很多雙胞胎三胞胎草莓（這種都特別甜我個人感覺🤣⁣

回家可以吃個一週草莓了⁣

還買了很特別的草莓露（草莓釀成⁣

加氣泡水和冰塊有種喝水果釀酒爽感⁣

大家今年都去採草莓了嗎🍓🍓🍓⁣

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🚙花蓮縣鳳林鎮榮開路225之1號⁣

🌼7：00-17：00⁣

二子‧泉旅 Onsen Futagoyama | 1 小時

二子‧泉旅 Onsen Futagoyama與丘丘‧森旅 CHU Resort是鳳林鎮的度假民宿

丘丘‧森旅 CHU Resort是住宿，二子‧泉旅 Onsen Futagoyama則是獨立湯屋

源泉自太魯閣族人稱為「霧來」的二子山溫泉

泉質則是有助於平衡身體狀態的碳酸氫納泉

主打個人湯屋，到鳳林來靜心享受花東縱谷泡湯之旅

有兩人及四人湯屋可以選擇，四人的總共有2間，二人湯屋10間

最喜歡他們的湯屋設計是通風的而不是密閉式的，通風的在冬天泡湯起來非常舒適

快熱到受不了的時候就起身一下，一感受到冷冷的空氣就又想馬上泡回溫暖的溫泉裡了

也非常喜歡花蓮在地蛇紋石與洗石子點綴設計

二人湯屋蛇紋石較少，四人湯屋則完全以蛇紋石打造，墨綠色的色澤質感真的是滿分

11月4日起才開始開放預約喔，真的是全新打造的呢!

泡湯50分鐘，加泉旅輕食點心(越南春捲/墨西哥捲餅，黑咖啡/花草茶)

2人湯屋為1000元 4人湯屋為2400元，另外有露天風呂(裸湯)300元(不含餐飲)

如為丘丘森旅住客2人湯屋為600元 4人湯屋為1600元，露天風呂免費(不含餐飲)

用餐須至園區另一棟丘丘森旅兌換餐飲，可以外帶或內用，內用可在丘丘森旅的大草皮走走，順便欣賞山景，真的是非常放鬆呢!

營業時間：09:00-22:00

地址:花蓮縣鳳林鎮永豐路6號

官網:https://churesort.com/chu-environment/chu-environment-hot-spring/

營業時間8:00-22:00(12:00-13:00進行中場休息清消)

可致電預約

美好花生 | 30 分鐘

鳳林好花生媽媽好手藝，靠近鳳林火車站的美好花生也是必來景點之一，如果你喜歡花生湯，更是一定要到此一遊在冷冷的冬天來碗熱騰騰的花生湯

花蓮鳳林文青小店「美好花生」，老闆想要將媽媽炒花生的味道傳承，所以回到家鄉鳳林，從認識花生開始學起，皆是選用在地生產的花生喔!支持在地友善耕作

店內還有販售美好花生糖、鹹酥花生仁、100%美好花生油、花生油蔥醬、美好花生醬、帶殼花生等產品，另外也有超特別的花生/芝麻/黃豆冰淇淋及花生湯，都是低乳脂/無添加的呢!花生湯一碗是50元，甜度是微糖口感，花生吃起來軟嫩口感佳!

另外因為老闆本身是學藝術的，室內規劃了藝文空間，四季都會有不同的主題展，像是建築旁邊也有一個超大的藝術品，可以脫鞋子進去欣賞喔!

地址;花蓮縣鳳林鎮中和路46號

營業時間:星期一 ~日10:00–17:30(周三公休)

官方網站:https://www.goodeatss.com/

電話:0933528448

臉書:https://www.facebook.com/goodeatssfans/

林田山林業文化園區 | 30 分鐘

豐富的林業文化是縱谷旅遊必拜訪的景點，園區保留過往運作的運木鐵道與火車及日式檜木建築群

園區陳列各種伐木器具、木雕作品供人欣賞，豐富的森林園區，在園區裡面漫遊真的是一種享受

1918年日本人在花蓮設立東臺灣木材合資會社，並在林田山進行伐木，陸續開始興建運材鐵道、中山堂、員工宿舍，最後此地成為一個伐木社區，當年曾經有好幾戶人家呢，現在則變成充滿日式時代立時感的文化園區，小火車保存得非常好，一定要與小火車來張合照喔!

地址:花蓮縣鳳林鎮林森路99巷99號

官方網站:https://www.forest.gov.tw/0000221

電話:038751703

營業時間:星期二~日09:00–16:00(周一公休)

鳳林8號魚池 | 1 小時

📍鳳林8號魚池⁣

想不到魚池也能成為一個景點🤣⁣

以前在新北跟著攝影師去過很多魚池⁣

或是釣蝦場探險探點⁣

但都是在那種很偏僻然後很神奇的地方⁣

你絕對不會想到要拍照之類😳⁣

但花蓮鳳林的8號魚池釣魚是種享受⁣

可以釣魚還可以欣賞後面超美的山景⁣

還有一層又一層的稻田跟古厝⁣

整個賞心悅目是吧（沒釣到魚心情也好？⁣

站在魚池邊還有美美的倒影呢⁣

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🚙花蓮縣鳳林鎮水車路8號⁣

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富里花海景觀區 | 1 小時

🌲富里花海景觀區

經過強震之後景觀區的大猩猩都受損了

經過重新整修在12/24全新開幕

保留了部分恐龍、大猩猩

又多了新的大猩猩及不同的海底生物主題

真的覺得創意無限有夠勾錐的

每次都要被他們超長的睫毛電死☺️

ok的手勢配上山景實在是超級勾追的阿!!!

目前花海還沒完成，先來採點拍稻草作品也是很滿足啦!

有燈籠魚、尼莫、河豚、海豚、鯊魚、寄居蟹、龍蝦、海龜、鬼頭刀、聖誕樹、猩猩

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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