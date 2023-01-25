春節瘋樂園！「遠雄海洋公園」超萌海兔迎新春 兔寶寶享4折

遠雄海洋公園與悠遊卡公司推出限量悠遊卡。 圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】春節期間，遠雄海洋公園推出了限時春節優惠，只要是兔寶寶，即可享390元優惠入園;春節再加碼初一~初五的吉祥物發紅包，讓您新年好運通通來，今年新春不出國，也能玩的盡興。 自1/20~1/29(小年夜-初八)，只要生肖屬兔，即可享門票優惠390元。生肖屬兔定義以國曆為準(民國出生100年、88年、76年、64年、52年、40年、28年次者適用)。此外，海洋公園春節再加碼，新春過年特別限定初一到初五(1/22-1/26) 推出限定版的「吉祥物發紅包」活動，海洋家族的夥伴們，迎接新春慶典每日早上開園，將由吉祥物來發紅包囉~每日限量100名，另外園內商店只要購物滿1000元，再送限量版的海兔賀年小春聯，想獲限量的紅包或春聯的民眾，要把握機會哦~

▲燈塔咖啡屋攜手星巴克咖啡服務(We Proudly Serve StarbucksTM)推出飲品。 圖：遠雄海洋公園／提供

遠雄海洋公園的探險島水族館內，今年(兔年)特別邀請大海裡的迷你兔一起迎新春；超萌海兔(海蛞蝓)頭上頂著一對兔耳，外表似無殼蝸牛，體型嬌小且色彩繽紛，最小的體型約3公分，最大的約60公分。探險島水族館內的特展缸專程引進俗名小白兔的碎毛盤海蛞蝓，就像隻小白兔一樣，在缸內可愛的游動;還有色彩鮮豔的西班牙舞娘(血紅六鰓海蛞蝓)，平時多在礁岩表面緩慢爬行，當遇到外在干擾時，牠們會將外套膜邊緣開始蜷曲，讓身體緊縮、擴張，展現鮮豔的體色及看起來更大的體型禦敵，而這種充滿特色的禦敵模式就像是一名舞姿動人的西班牙舞孃。海蛞蝓全世界約有數千種，海洋公園此次引進了6個品種，想要看超萌的海兔，可要把握時間。

▲遠雄海洋公園－吉祥物發紅包。 圖：遠雄海洋公園／提供

在過年期間(1/22起)，園區內有多項活動與遊客一起迎兔年;全新整改的峽灣餐廳、多尼漢堡，推出多樣新餐點，還有年節期間限定的親子餐、全家餐;一起來試試好手氣的「Nice 兔 meet you新春紅包抽抽樂」，獎項除了園區內人氣商品外，最大獎還可抽中海洋公園價值25000元的超夯二天一夜海洋夜未眠-藍鯨艙;另外，在海洋公園20週年慶，特別與星巴克咖啡服務、悠遊卡公司、熱門團購美食丹尼船長推出限時限量商品，過年走春來遊樂園，讓民眾玩的高興，買的盡興。

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