泡湯、龍田縱谷行程二日遊　台東延平鄉清水模打造紅葉谷綠能溫泉園區

跟著 LittleGiant 於 2022-12-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 紅葉谷綠能溫泉園區、龍田大草坪、小葉欖仁綠色隧道。

台東延平鄉清水模全新打造紅葉谷綠能溫泉園區，翠綠山谷環繞，潺潺溪水陪伴，結合美食導覽，遠離塵囂縱身於大自然中享受冬日泡湯的美好，泡完湯後還能順遊龍田、鹿野、永安等縱谷線景點，感受秋冬溫暖的陽光氣息，再來份下午茶時光，愜意的台東山線旅行兩天一夜遊規劃看這裡!!!!!!!

第 1 天

紅葉谷綠能溫泉園區 | 1 小時

葉谷綠能溫泉園區於今年全新開幕，位於台東縣延平鄉紅葉村，從市區過去約莫30分鐘車程，沿路開進紅葉村一直到溫泉大門口，你會發現佔地2.5公頃大的園區位於山谷之間，被大自然環繞著

除了溫泉也結合了美食與導覽全套行程服務呢(地熱導覽解說行程)

這次很可惜的因為吃飽了才去，選擇了只有泡湯的方案，一進大門看到右邊的用餐區大家吃得津津有味，突然後悔為甚麼不留個肚子來這裡享用美食呢!!!!!!!!!!!!!!!

有去泡湯的人真的推薦要買一下套票，看起來好好吃阿!!!進去就是放鬆的開始!清水模的設計質感也是讓人感到舒心，出水口會不斷出水，水質一看就知道是溫泉，但是保有清澈及細緻感

屬中央山派的變質岩溫泉，碳酸氫鈉泉，又稱美人湯，唯一的缺點是旁邊的地熱探勘機在運作讓群山的畫面好像多了機器的感覺，但整體來說還是非常高品質的溫泉區呢!有來台東旅遊的很推薦可以泡湯結合享用美食喔

紅葉谷綠能溫泉區

官網:https://www.vakangan.com/

臉書:https://www.facebook.com/vakanganpark/

營業時間:周二公休，11:00~21:00

地址: 台東縣延平鄉紅葉村紅谷路121號(點選可連接至google map)

電話: 089-561068

龍田大草坪 | 30 分鐘

龍田大草坪同時也是龍田降落場，有時假日有飛行傘在飛需要降落會講此處圍起來

平時如果沒有圍真的超推薦在這個大草原上盡情的奔跑!!!!!!!!!!!好像可以一路跑向對面的山脈一樣，對面還有好幾棟別墅，不告訴我我真的以為這裡是歐洲，最近真的好多其他縣市的移居到龍田呢!，同時這裡也有2樣2022縱谷大地藝術季作品

裝置藝術-涵化

裝置藝術-Misalemed祝福

特別喜歡涵化這個作品，躺在裏頭拍出去的視角真的很特別呢，一根根竹子交織成完美的圓形隧道，陽光還會穿過空隙灑落，就好像一個神祕的隧道，會帶你通往另一個神祕的世界

小葉欖仁綠色隧道 | 20 分鐘

龍田必訪小葉欖仁綠色隧道，一路綿延一公里，走在裏頭舒適涼爽，也是台東最美的綠色隧道之一，很多人會選擇在此處住上一天，這區民宿的選擇也是很多呢，而且每間都超級美

同時它也是龍田自行車道，騎著腳踏車在綠色隧道裏頭，一陣陣風吹來，更能感受到龍田大自然景色的魅力，自行車道全長約7.2公里，沿線有許多景點可以欣賞，也有許多茶園呢!!!，附近像是鹿野神社、鹿野區役場也都是日式建築非常值得一訪喔!

龍田禾多民宿 | 1 小時

📍龍田禾多民宿⁣

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老闆一家人愛上鹿野龍田好山好水的景色，毅然決然買了塊地，與設計師討論後蓋了夢想中的退休祕境，整間建築的設計是以黑、白及淺綠色系為主，配上整片草原的院子，有舒心的感覺⁣

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建築座落在鳳梨田與小葉欖仁包圍的綠色大地上，周邊也有幾棟設計感的房屋，加上棋盤式的道路彼此呼應成了一個視覺上歐洲感的聚落，Check in前老闆特別招待自己手工做的鳳梨酥與洛神花茶，在地食材特有親切感☺️☺️和老闆聊天之後才知道原來很多食材都是自己栽種的呢，已經開始期待早餐了🤣⁣

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介紹了民宿一共有三間客房，分別是禾房、多房及移房，這次入住的房型，映入眼簾是工業風的牆面與家具擺設，整體風格簡單舒適，最重要的是大片落地窗直接面對著又稱美人山的都蘭山，雲霧繚繞在山間，那景色真的讓人難以忘懷，非常適合在陽台放空欣賞這天堂仙境（老闆也特別貼心地準備了桌椅⁣

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浴室空間寬敞採光明亮，一樣是簡約的灰色系，老闆娘在沐浴乳與洗髮水上也有所堅持，全是純天然不含化學成份還是自製的喔，味道聞起來很清爽，使用完頭髮有種涼爽的感覺呢☺️☺️（因應環保不提供一次性盥洗用品）⁣

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早餐同樣精選在地食材，成功海邊養殖的白蝦，老闆娘手工製作的蔥捲，鹿野在地小店尾餘記特調椒麻醬，梅子醬汁生菜沙拉，水果優格，放養雞雞蛋每一樣都能品味出用心與堅持，取自天然當地食材及老闆自己栽種，每樣都可以感受到用心滿滿⁣

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偷偷說特別推薦一定要走到頂樓去，頂樓看出去的景色真的非常棒，可以看到小葉欖仁綠色隧道一整排的，還有滿滿的鳳梨田及周遭的景色，去了這麼多次龍田，但從高處俯瞰整片真的是第一次，還飛了空拍，超級美🙏🙏🙏⁣

地址：台東縣鹿野鄉龍六路146號⁣

https://m.facebook.com/Plantmore2007/

0926024619

第 2 天

翠蝶園 | 30 分鐘

位置在阿榮甘仔店的斜對角

從對面遠遠的看到這間店似乎頗有特色，翠蝶園主要是以植物種子等植栽創意，有乾燥花及可愛的乾燥種子，蒐集了許多取自大自然的材料製作成創意作品，導覽4-6人即可預約，有DIY還有植物種子介紹。

臉書:https://www.facebook.com/chushulan/

08 955 1138

一到五09:00–21:00

阿榮甘仔店 | 15 分鐘

喜歡龍田棋盤式的城鎮設計以及保留了老宅建築的氛圍，不同時代的移民，帶來不同的文化，讓龍田村擁有多元的風格，走在路上可以欣賞茶園風光及感受城鎮的美麗

阿榮柑仔店是一間販售有機農產品的小店，整個古早味十足，還真的有柑仔店的感覺，也可以選擇在旁邊的店家內喝杯水果茶或是咖啡，他們的柴燒鳳梨乾也是很有特色呢!

台東縣鹿野鄉光榮路163號

星期一、二、三、五、六、日07:00–21:00

星期四、07:00–21:30

方克一巧克力 Funky Chocolate | 2 小時

方克一巧克力 Funky Chocolate是我們誤打誤撞跑來的，完全不知道在鹿野鄉永安村裡有這麼美的巧克力工坊，巧克力工坊的老闆是年輕人喔，和建築師爸爸一起搬到台東鹿野來生活，也難怪腹地這麼廣大，建築物美成這樣呢，因為喜歡巧克力所以種了可可樹，從種植到製作出巧克力都是自己來呢，除了可以買巧克力之外，也有介紹巧克力的製程，還可以在二樓點巧克力及巧克力飲品來喝，口味可以說是非常的香濃

走的時候老闆還送我們可可果實，第一次吃到可可的果實還真的是很神奇呢!!!!

台東縣鹿野鄉永安路４３號

(入口處有點不明顯，需要多注意岔路口)

營業時間:六日一14:00-18:00

新良濕地 | 1 小時

位於鹿野的新良濕地這次也是有擺放2022年花東縱谷大地藝術季的作品喔

名稱是:裝置藝術-無盡的流動

但我個人比較喜歡2021年的 裝置藝術-粉紅河馬(胖嘟嘟的有夠可愛)，除了拍攝藝術季作品，也很推薦可以在溼地晃晃走走，整個溼地很大，像是一座生態公園一樣，因為位於卑南溪與鹿寮溪會合口處之浮覆地，所以規劃為親水公園，記得望向遠方，雲霧繚繞感有如仙境一般，超級美!!!!!!

鹿野后湖（貓咪種籽） | 1 小時

裝置藝術-在一朵像魚的雲下看風景

是這次2022年花東縱谷大地藝術季的作品之一喔

位在鹿野鄉后湖，這區還有另一個作品是鹿野后湖（貓咪種籽），是2021年花東縱谷大地藝術季的作品，雖然稻田都已經收割，但取而代之的是天空及雲朵的倒影，幻想一下自己真的在魚的雲朵之下，吹來的風很舒服呢，遠看有點像顆花生米，近看才發現真的是條魚呢

導航:22.9395691,121.1716632 或搜尋google map裝置藝術-在一朵像魚的雲下看風景

(非常好停車)

龍過脈貨櫃牛肉麵 | 1 小時

隱藏於山林裡的貨櫃屋牛肉麵，你吃過了嗎？

很推薦在前往初鹿牧場或是山線景點前停下來享用牛肉麵，後面燒著柴驅趕蚊蟲，隨處找個位置坐下，隨性的向老闆點餐，老闆也是賣完就會收攤，開店的時間也都蠻短暫的，想吃真的還是得挑時間呢！

有紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、椒蔴牛肉麵（價格130元），很愛椒蔴口味的我馬上做出選擇，對湯頭讚不絕口，椒蔴味非常濃郁，第一口會覺得有點嗆，但後面麻到沒知覺後就會一直喝😂，加了很多蔥和香菜，如果會害怕建議跟老闆說一下，或是挑其他口味喔！

本來說不餓忍不住都喝了好幾口湯，吃了好幾口麵🤭，還點了盤綜合滷味，有豆皮、丸子、雞胗、海菜、滷蛋、豬頭皮、豆干，榨菜，醬料很特別呢，是偏甜的喔

📍電話：0938908188（建議過去前打電話問有沒有開店）

📍地址：台東縣卑南鄉明峰村龍過脈68號

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：台東延平鄉清水模打造紅葉谷綠能溫泉園區，泡湯、龍田縱谷行程二日遊

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