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宜蘭「幾米星空飛天小火車」2.0版 全新經典角色亮麗登場

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圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供
圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供

全新的「幾米星空飛天小火車」裝置藝術於1月7日正式亮麗登場。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供
全新的「幾米星空飛天小火車」裝置藝術於1月7日正式亮麗登場。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全新的「幾米星空飛天小火車」裝置藝術於1月7日正式亮麗登場。林姿妙縣長表示，「飛天小火車」已是遊客到訪宜蘭的必遊景點之一，「飛天小火車」2.0 版除 了全面提升整體材質及結構安全，並增加幾米繪本中經典角色，為宜蘭再添旅遊新亮點，也可望吸引更多遊客到訪，帶動全縣的觀光熱度。藝術與環境的對話讓城市成為最大展演場所，創意與美感則讓造訪的人們留下最深刻的記憶。

▲「幾米星空飛天小火車」裝置藝術揭幕記者會。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供
▲「幾米星空飛天小火車」裝置藝術揭幕記者會。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供
▲「幾米星空飛天小火車」裝置藝術揭幕記者會。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供

2014年，取材自幾米繪本作品《星空》的「飛天小火車」，成為𠲍𠲍噹森林的特色裝置藝術，是「宜蘭幾米文化廊帶」的亮點，也是火車站前的迎賓意象。去年9月嵐諾颱風來襲，宜蘭縣政府進行例行防護作業時，該木製作品因無法承受多次吊掛負荷載重，造成煙囪處裂開歪斜，因此縣府該既有裝置移置進行修復，並重新規劃營造新的意象。

2023年，全新的「飛天小火車」出現更多想像的小動物，有的高歌、有的吹奏樂器、車尾的熊列車長舉起帽子向廣場的兔子致意，從空中到地面，串起空間中的觀賞視線，後方延續夜間光帶，呼應穿越森林的速度感，給予「飛天小火車」嶄新風貌，也使大眾輕鬆參與融入。此外，廣場前方《微笑的魚》裡的中年男子正抱著魚缸經過，而《森林裡的祕密》中的毛毛兔則吹奏著喇叭歡送小火車，廣場候車區有《地下鐵》的盲女陪著大家等車。從幾米廣場到𠲍𠲍噹廣場，交織出一段更完整的敘事風景。

▲揭幕記者會宜蘭市新生國小管樂團演奏表演與毛毛兔裝置相映成趣。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供
▲揭幕記者會宜蘭市新生國小管樂團演奏表演與毛毛兔裝置相映成趣。　圖：宜蘭縣政府工商旅遊處／提供

至於原有的木製「飛天小火車」裝置藝術，將配合縣府執行中之蘭海鐵道五漁村計畫，預定今年(112)下半年經過整修後落腳蘭陽博物館周邊烏石港驛站後方樹林，將以另一種藝術樣貌呈現，盼藉由舊有木造「飛天小火車」再次一起帶領遊客認識宜蘭，並帶動五漁村和蘭陽博物館觀光人潮。

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