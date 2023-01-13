全台CP值最高！花蓮「康橋大飯店」住宿首選 平價住宿還給早餐.下午茶.宵夜 吃到有夠划算

我現在不管要去哪裡玩都會先搜尋有沒有康橋大飯店可以住，畢竟是我心目中全台CP值最高 住宿首選的飯店啊！不但經常位於鬧區，生活圈便利，更提供免費停車場，還有免費自助洗烘衣，早餐、下午茶是一定有的，宵夜的話有限定大館才有，所以花蓮館是我目前住到康橋大飯店分館中，CP值最高的，因為就連宵夜也超華麗，還有駐唱歌手是怎樣，而且住一晚也才兩三千元超平價。

康橋大飯店 花蓮站前館｜交通位置

位於花蓮市區國聯五路上，旁邊就是秀泰影城，樓下有地下停車場，停滿的話，對面也有。距離花蓮火車站有 3 分鐘車程，步行約10分鐘。

真的超鬧區，生活圈好豐富，花蓮好樂迪跟秀泰影城都在隔壁。

雖然飯店本身就有地下停車場，但經常滿房的康橋地下室經常不夠停，所以對面還有專用停車場備用喔。

忘了說，還有提供免費自行車租借。

花蓮館真的好大！整體給人家很氣派的感覺。

員工的服務態度也很好，這就是我喜歡康橋的原因，雖然價格平價，但給的都是最好的。

康橋大飯店 花蓮站前館｜房型介紹

今天入住5F，雖然對康橋的房型很熟悉，但還是很期待。

精緻四人房

乾淨寬敞的四人房，就連空氣都很乾爽。康橋的房型光線比較偏黃而且有點暗，白天會比較好拍。

就是很簡約但舒適的房間。

插座都在床頭。

還有一座兩人沙發桌椅。

商務使用的工作桌。

活動吹風機、洗衣袋還有衣櫥。

雖然走廊已經有飲水機，但飯店也還是有提供瓶裝水。茶包也是有花茶、烏龍茶等，精選綜合咖啡三合一，還有小冰箱。

浴室除了有淋浴間以外還有提供浴缸。

備品超貼心的、洗手台部分提供護膚乳液跟洗面乳還有其他。

花灑以及按摩水柱

最特別的是男性跟女性分開提供的洗髮乳、沐浴乳，女生還多了護髮乳，這麼貼心的飯店哪裡找啦！

朋友喜歡泡澡，看到浴缸很開心。

走廊也有飲水機，想吃泡麵的話不用自己煮水。

康橋大飯店 花蓮站前館｜免費自助洗烘衣

這個我覺得是康橋很讚的服務，免費洗脫烘就是爽，而且康橋連洗衣粉、洗衣袋都幫你準備好，有夠貼心。

我看使用率超高，我也是第一次真的使用康橋大飯店這個服務。

首先需要先填寫洗衣卡

然後將卡貼在你要使用的洗衣機旁。

洗衣袋、洗衣精都在旁邊可以自取，然後就可以使用啦，就連烘衣服的步驟也都一樣。

康橋大飯店 花蓮站前館｜商務電腦

提供三台商務電腦與印表機，比較特別的是還有血壓機，我量了…低血壓。

康橋大飯店 花蓮站前館｜下午茶點心 15:00-22:00

下午茶時間，提供餅乾、零食但只限於咖啡廳內使用喔。

都是很台式的古早味餅乾，我真的很推薦國外朋友住這家，真的吃到你會怕。

還有茶凍，開心。

杜老爺冰淇淋更是不可少。

還有果汁、花草茶、咖啡等。

咖啡還有咖啡專用調味料，好酷。

在這裡享用下午茶也是一種幸福，環境好好。

康橋大飯店 花蓮站前館｜宵夜時間 20:00-22:00

康橋獨特的宵夜文化，在部落客圈內非常有名，而且宵夜不是那種準備幾樣應付應付，是非常用心且認真的準備，根本不輸早餐的華麗等級，超誇張！每次都在想老闆到底有賺嗎？難怪最近部分小館都不提供宵夜了，畢竟通膨的關係，食材不便宜，康橋的宵夜能吃幾次是幾次啊，要珍惜。

是說即使是宵夜場也熱鬧滾滾，這裡的住客不去吃東大門夜市的嗎？

瞧瞧這人潮！

是不是不輸早餐等級的宵夜。

剛好遇到冬至，暖心甜湯還有幫我們備上。

還有駐唱歌手暖場，花蓮館宵夜真的太誇張了啦！

烤時蔬跟咖哩飯我喜歡。

擔仔麵需要自己先挑好麵跟料，然後來這裡煮即可。

度小月滷肉、台南姑姑茶葉蛋、我最愛的芋頭粥、還有康橋自製麻辣燙。

傳統肉包好吃！熟食跟湯都有。

還有水果也是切的很大塊，超大器。

即使來花蓮也要留點胃吃康橋宵夜。

康橋大飯店 花蓮站前館｜早餐時間

早餐的品項有些許不同，比較多清粥小菜、麵包等選擇。

餐廳有光透進來好好看喔。

落地窗可以看外面街景。

宵夜場還比早餐熱鬧，哈。

水果的香蕉都給一整條的，大器。

沙拉區

熟食區

燒賣、肉圓、紅油炒手、麻婆豆腐等…

粥跟湯

清粥小菜還有肉燥、白飯

麵包、饅頭、豆漿美祿

無糖豆漿（非基改黃豆）

素食專區

炒時蔬、蒸時蔬還有地瓜、湯等。

現點現做料理區

有荷包蛋、蔥花蛋、蛋餅、蘿蔔糕，偷偷說⋯⋯點一些不佔胃的荷包蛋或蔥花蛋就好。

水果跟茶凍

飲料部分都一樣。

總之⋯⋯來康橋真的吃到你會怕，老闆太大方了，完全不怕人吃，我只能繼續支持了。

康橋大飯店其他分館推薦

目前我住過的康橋分館有這幾家給大家參考。

高雄覺民館

康橋商旅光是在高雄就有12家分館，是我來高雄玩的住宿首選。而且可以輪流開箱不同分館，每一家裝潢與服務其實都有一定水準，但又有其巧妙不同，是一種收集的概念，很有趣。

康橋最讓人喜愛的是一泊二食，除了早餐跟宵夜以外還有冰淇淋、飲料、零食餅乾等⋯⋯24小時自助吧提供，超省伙食費。上次住了康橋商旅(光榮碼頭館)，這次來高雄賞燈會，改住 高雄覺民館， 畢竟如此超值，不住可惜…

康橋商旅（光榮碼頭館）

主打平價地點優，附停車位就算了，還24小時讓你吃到飽，附上豐盛早餐很正常，還有不輸早餐等級的宵夜厲害吧！這還不算什麼，飯店還有冰淇淋、飲料、零食餅乾等⋯⋯24小時自助吧提供，可以說是一泊三食了，超省伙食費。

而且我最愛光榮碼頭館，因為靠近輕軌 光榮碼頭站，有港景可以看以外，還可以遠眺流行音樂中心的夜景。不搭輕軌的話，飯店有腳踏車可以租借，附近也有uBike，不管價格、服務、交通 地點還有美食部分都幾近完美無缺點…

康橋商旅－彰化員林館

我是康橋商旅的忠實粉絲，這次來彰化員林玩，發現這裡也有康橋商旅當然不能放過啊！而且還位於鬧區內，距離火車站、員林第一市場也很近，重點是旁邊有專屬超大停車場，一樣24H 免費自助吧還有免費洗脫烘等服務，不過康橋獨有的宵夜服務於11月開始就取消了，這一點比較可惜…

康橋大飯店 花蓮站前館

地址：花蓮縣花蓮市國聯五路101號

電話：03-8359333

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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