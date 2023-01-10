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2人就包棟！部落客大推宜蘭「小時光民宿」 附贈迎賓下午茶及在地特色早餐

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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宜蘭羅東民宿「小時光民宿」，雖然沒有專屬停車位，但是周邊是住宅區，停車還蠻方便的👌🏻在入住當天民宿管家幫我們準備了好吃的燒餅、水果和茶飲當迎賓點心，隔天早餐還有張秀雄米苔目，冰箱還有豆奶可以免費喝！文章內有地址、電話、Check in、Check out時間等資訊供參考！

「小時光民宿」民宿雖然沒有專屬停車位，但是周邊是住宅區，停車還算蠻方便的。

我們這天四個人入住，請店家幫我們安排了三樓的遠方雙人房及二樓的大鼓聲四人房！

一樓的公共區域很舒服，但是這邊沒有提供電視，就是要客人來這邊好好的放鬆，但是有音響可以撥放音樂！

入住當天民宿管家幫我們準備了好吃的燒餅、水果和茶飲當點心！

民宿幫我們準備了四款水果，我們入住當下沒吃完，民宿管家隔天早餐就幫我們把剩下的水果切好擺好！

民宿的廚房很寬敞，還有提供冰箱和開水、豆奶、茶包、咖啡包等。

免費的羅東農會養生豆奶！這豆奶是有甜度的，但還蠻好喝的！

民宿有提供茶包和咖啡包！

民宿有個閣樓空間，這裡很適合坐著看書和放鬆！

小缺點是這邊沒有電梯，上下樓都需要走樓梯，如果是帶長輩或小孩入住，建議可以安排在二樓會比較方便！

小時光民宿｜包棟房價

這是「小時光民宿」的包棟房價，供參考！平常他們兩個人就可以包棟囉！我覺得如果是帶小朋友和長輩出去玩～住這種包棟民宿比較自在！

（PS：春節房價則以店家粉絲團公告為主）

二樓四人房「大鼓聲」

二樓的四人房很寬敞舒適，還有對外的落地窗和陽台，採光也蠻好的！

因為我們這天帶長輩入住，他們平常就習慣一人睡一張床，所以出門外宿也想讓他們睡得舒服一些．就幫他們安排了四人房！

缺點是他們房間內的梳妝台都做得很矮，需要坐在小椅子上面才能照鏡子及吹頭髮，有點不太符合人體工學。

這間四人房提供的是乾濕分離的淋浴設備，可惜馬桶是一般的馬桶，如果是用免治馬桶，好感度肯定會更高R！

三樓雙人房「遠方」

這天我和我老公入住的是位於三樓的遠方雙人房！也是民宿裡面唯一一間有浴缸的房型喔！如果想要泡澡～肯定就要指定住這一間啦！

這個梳妝台和洗手台的高度設計真的母湯，低到一個不行！我坐在這邊刷牙洗臉～都覺得好麻煩啊！

最讚的肯定就是他們的浴缸了！放水的速度還蠻快的！我們入住當天有泡澡～退房以前又再泡了一次～出外旅遊肯定是要泡好泡滿啊！超舒服der！

房間有提供吹風機和面紙，吹風機的風量還ok！

和室的空間很溫馨舒適，但我覺得這個桌椅的高度還是不適合久坐，如果想要久坐用電腦或辦公，還是比較建議到一樓公共區的座位唷！

小時光民宿｜免費早餐

入住時民宿管家會詢問隔天想要吃中式早餐或是西式早餐，還會詢問我們想要幾點吃！我們選了中式早餐！而他們的中式早餐是提供在地知名的張秀雄米苔目唷！

先前就有吃過張秀雄米苔目，對他們的印象很不錯，再加上長輩比較喜歡吃這樣的品項當早餐，他們也吃得非常滿意！而這次的住宿長輩也是讚不絕口～長輩住得開心～我們也覺得很值得唷，但因為他們是包棟民宿～一天就只有接待一組客人～如果想要訂房就要提前預約～如果訂滿了就也沒辦法招待第二組房客啦！

小時光民宿

地址：宜蘭縣羅東鎮新群南路191巷5號

電話：0923-566-316

Check in：當日16:30-18:30、Check out隔天12:00以前

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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