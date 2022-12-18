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全球蜜月首選！ 「煙波蘇澳」享譽飯店界奧斯卡　舒泡「黃金雙泉」盡享山海美景

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

順著國道五號抵達宜蘭南端，蘇澳小鎮藏於港灣邊的幽靜閒適一下子就讓原本焦躁的心情平撫下來，踏入擁有著大地贈與這塊土地的禮物－黃金雙泉的「煙波蘇澳四季雙泉館」，感受一場五感奢華的渡假。

▲座落在蘇澳中心處白米河畔，前往各景點都很方便。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲座落在蘇澳中心處白米河畔，前往各景點都很方便。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

　

飯店界奧斯卡的殊榮

迎著蘇澳白米河的悠悠哉哉，步入就像被綠意山巒環抱的「煙波蘇澳四季雙泉館」裡，趕赴一場身心都能被治癒的旅行體驗。以款待服務結合奢華硬體、自然獨特港灣景觀等特色，「煙波蘇澳四季雙泉館」榮獲譽有「飯店界奧斯卡獎」美譽的「世界奢華酒店大獎World Luxury Hotel Awards」的「全球蜜月首獎」。不論是在房間內享受黃金雙泉、或者到頂樓無邊際泳池去靜心等待日出光芒萬丈的來臨，都能在這段旅行時光裡專注體驗獨有的蘇式奢華。

▲頂樓的無邊際泳池能盡享蘇澳港灣與日出大景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲頂樓的無邊際泳池能盡享蘇澳港灣與日出大景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

▲館內細節的奢華感，都讓人明白這裡為何得獎的原因。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲館內細節的奢華感，都讓人明白這裡為何得獎的原因。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

　

雙湯暖潤療癒身心靈

座落溫泉條件得天獨厚的蘇澳鎮，「煙波蘇澳四季雙泉館」客房內均設有國際級黃金雙泉，冷泉為政府認證的碳酸鹽泉，富含超過溫泉法3倍的鐵質，色澤金黃、是獨一無二的「鐵質冷泉」；溫泉則是深入1,200公尺所發掘，同時具有碳酸泉、二氧化碳泉、鐵質泉等特性，驚人鐵質含量可媲美日本舉世聞名的金之湯－有馬溫泉。

▲每房都配有的雙湯池，搭配上山海美景，極致「蘇式奢華」渡假感就此開始。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲每房都配有的雙湯池，搭配上山海美景，極致「蘇式奢華」渡假感就此開始。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

每間房都配備的泡湯池，泉池設計為典雅大理石紋路，烘托出大面落地窗景，不論四季更迭都能享受色美湯純的黃金雙泉。也能前往頂樓的無邊際泳池「川原天幕」，就像漂浮在蘇澳小鎮空中一樣的舒心感，偌大海港映入眼簾，可遠眺海天一線，觀覽船隻緩駛出港，將所有美麗景色盡收眼底，以細緻體驗收攬蘇澳點滴。

▲寬敞的客房裡也能盡享山與海的美景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲寬敞的客房裡也能盡享山與海的美景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

▲擁有得天獨厚的地理位置，餐廳與公共空間的透明窗設計，都在收納每個角度的美景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）
▲擁有得天獨厚的地理位置，餐廳與公共空間的透明窗設計，都在收納每個角度的美景。（圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館）

　

放鬆入心的加倍體感

為打造更加舒適的加值體驗，館內以「泡湯後的加倍放鬆體驗」為核心，融合度假必備的微醺酒品，推出「夜酌食分Alco Night住房專案」，暢飲地點位於「朝晴庭」餐廳，晚餐後餐檯搖身一變為自助酒吧，擺上飯店特選數款基酒及調酒飲品，依旅客心情自行調製、盡情暢飲！包含各種跨國調酒的DIY體驗，甚至還有生啤酒、軟性飲料的服務，再搭配主廚推出的風味小食，不管是入夜泡湯、或者就著夜色酒酣耳熱的小酌，都是度假時最愜意的享受！

　

限定料理

夜酌食分Alco Night /價格為專案內含

推薦必喝酒款為「蘭陽金雞特調」，使用宜蘭縣酒「紅露酒」為基底，以紅麴讓米質轉化後，釀出金紅色酒質，帶有淡淡紅麴香氣，再倒入蘋果西打，入口氣泡衝擊味蕾，陳香酒質與蘋果香相互輝映，再一品主廚特製「海港風味佐酒小食」，極具宜蘭在地特色。

▲圖片提供：煙波蘇澳四季雙泉館

　

推薦體驗

追日出體驗

每位賓客入住時，將會在房卡上註明日出時間，在隔日清晨時能夠選擇到頂樓眺望、或者前往朝晴庭，就著暖茶或咖啡的溫度，悠悠哉哉地一起面向東方，迎接山與海那頭日出的到來。

▲圖片提供：Ⓒ蔡美寶

　

飯店資訊

煙波蘇澳四季雙泉館LAKESHORE HOTEL

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

電話：03-9966-600

網址：suao.lakeshore.com.tw

消費：Alco Night為專案內容內含。若非專案旅客則大人每位790元、兒童每位390元（均須另+10%、每人贈佐酒小食乙份）。另有早鳥優惠首30位進場顧客，兩人以上同行，享原價5折優惠（服務費以原價10%計收）。

溫泉 泡湯 冷泉

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