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宜蘭新秘境！ 絕美落羽松「三層坪農塘」重新開放 梯田瀑布與落羽松交織成水漾美景

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

口罩令大解封, 12/1起室外不用戴口罩了!!!閒閒沒事, 看看一日遊的行程有沒有甚麼輕鬆好玩沒去過的。

诶, 宜蘭新秘境? 大礁溪「三層坪農塘」重新開放! 周邊種滿落羽松, 有如世外桃源, 龍潭湖, 白色貨櫃屋, 13元包子, 湯圍溝泡腳, 奕順軒....文宣有吸引到我, google一下, 哇塞!!! 這風景也太美了吧! 完全是我的菜! 敢緊找淑芬, Sandy一起有伴8:00大橋頭集合, 先載來亞典蛋糕密碼館, 剛好一群小朋友在拍照, 好可愛, 喝了杯免費咖啡, 閒聊打發時間

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接著來到台塑集團宜蘭的觀光工廠, 白色貨櫃屋, 這裡說是全台灣最大的貨櫃建築, 展館旁邊三層樓的貨櫃屋, 1樓是咖啡廳, 2-3樓是景觀台

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沒跟著到室內逛, 周圍附近瞧瞧, 彩繪牆加減拍, 彩繪著70年代廠區內女子單身宿舍的女孩日常

PC010019.JPG微微細雨, 不掃遊興, 出門走走就是開心啦

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溜滑梯好像很好玩, 可惜下雨....诶, 怎麼突然想起很小的時候, 下雨天穿著媽媽新做的一件雨衣外套, 獨自跑到對面公園溜滑梯...

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繼續沿著龍潭湖旁邊步道慢慢走

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PC010046.JPG欣賞著湖光山色

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這裡也種了不少落羽松

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礁溪溫泉馬拉松活動路線

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好像還可玩獨木舟

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繞了一圈回到貨櫃屋

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接著車行來到望龍埤, 先到鵝肉攤用餐

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吃了豐盛的鵝肉餐, 大大滿足

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飛龍步道, 以後有機會來再說了

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吃飽散步, 望龍埤附近逛逛, 落羽松還沒轉紅

PC010121.JPG望龍埤位於宜蘭員山鄉枕山村, 又名軟埤, 數百年前因山洪暴發, 土石崩落自然形成一座湖泊

PC010132.JPG望龍埤中央古色古香的紅色拱橋

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據說偶像劇《下一站，幸福》花田村在此取景, 不曉得是不是這裡?

PC010143.JPG山中雲霧裊繞, 碧波如鏡, 眼前美景彷如仙境

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過拱橋到湖中島

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湖中島上的「望龍亭」

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橘子園

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大礁溪農場

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回到停車處巧遇小白朱清文會長, 開心

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接著轉搭小巴來到三層坪水土保持農塘教育園區, 2022/11/17正式開園, 開放40人的團體線上預約參觀

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整條步道旁種滿金黃色的楓樹

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三層坪位於宜蘭縣礁溪鄉二結社區及員山鄉枕山社區交界處, 經溪流侵蝕堆積形成的河階有明顯的三層階地, 故名為「三層坪」

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雖然落羽松還沒完全轉紅, 但有了山谷間的雲霧嬝繞加值, 還是感覺不虛此行

PC010291.JPG謝謝好朋友同行!!!

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PC010350.JPG哈哈, 這張照片很關鍵

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淑芬突然找不到眼鏡...急著先回去找

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相機一張張慢慢放大看, 淑芬最後有戴上眼鏡的照片, 縮小可能會掉的範圍, 終於在Sandy的大眼睛下給找到了, 趕緊打電話告知好消息沒接, 哈哈, 回去再給她驚喜吧

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全國首創階梯式農塘

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小巴載回停車場等遊覽車, 淑芬眼鏡失而復得開心, 還在納悶怎麼會掉呢

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接著車子直接回宜蘭礁溪, 诶, 不是說好要加碼天后宮嗎? 忘了? 淑芬說沒去過很期待呢....算了, 排隊等吃蔥油餅, 中午明明吃很飽, 竟然很有胃口

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湯圍溝溫泉公園, 淑芬識途老馬帶我們逛

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繞了一圈, 挑不到東西買, 最後還是帶了盒奕順軒金棗蛋糕回饋鄉里, 回到家擔心的事發生了, 兩個歪嘴雞表明沒興趣....

礁溪 貨櫃屋 落羽松

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