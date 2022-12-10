宜蘭新秘境！ 絕美落羽松「三層坪農塘」重新開放 梯田瀑布與落羽松交織成水漾美景

口罩令大解封, 12/1起室外不用戴口罩了!!!閒閒沒事, 看看一日遊的行程有沒有甚麼輕鬆好玩沒去過的。

诶, 宜蘭新秘境? 大礁溪「三層坪農塘」重新開放! 周邊種滿落羽松, 有如世外桃源, 龍潭湖, 白色貨櫃屋, 13元包子, 湯圍溝泡腳, 奕順軒....文宣有吸引到我, google一下, 哇塞!!! 這風景也太美了吧! 完全是我的菜! 敢緊找淑芬, Sandy一起有伴8:00大橋頭集合, 先載來亞典蛋糕密碼館, 剛好一群小朋友在拍照, 好可愛, 喝了杯免費咖啡, 閒聊打發時間

接著來到台塑集團宜蘭的觀光工廠, 白色貨櫃屋, 這裡說是全台灣最大的貨櫃建築, 展館旁邊三層樓的貨櫃屋, 1樓是咖啡廳, 2-3樓是景觀台

沒跟著到室內逛, 周圍附近瞧瞧, 彩繪牆加減拍, 彩繪著70年代廠區內女子單身宿舍的女孩日常

微微細雨, 不掃遊興, 出門走走就是開心啦

溜滑梯好像很好玩, 可惜下雨....诶, 怎麼突然想起很小的時候, 下雨天穿著媽媽新做的一件雨衣外套, 獨自跑到對面公園溜滑梯...

繼續沿著龍潭湖旁邊步道慢慢走

欣賞著湖光山色

這裡也種了不少落羽松

礁溪溫泉馬拉松活動路線

好像還可玩獨木舟

繞了一圈回到貨櫃屋

接著車行來到望龍埤, 先到鵝肉攤用餐

吃了豐盛的鵝肉餐, 大大滿足

飛龍步道, 以後有機會來再說了

吃飽散步, 望龍埤附近逛逛, 落羽松還沒轉紅

望龍埤位於宜蘭員山鄉枕山村, 又名軟埤, 數百年前因山洪暴發, 土石崩落自然形成一座湖泊

望龍埤中央古色古香的紅色拱橋

據說偶像劇《下一站，幸福》花田村在此取景, 不曉得是不是這裡?

山中雲霧裊繞, 碧波如鏡, 眼前美景彷如仙境

過拱橋到湖中島

湖中島上的「望龍亭」

橘子園

大礁溪農場

回到停車處巧遇小白朱清文會長, 開心

接著轉搭小巴來到三層坪水土保持農塘教育園區, 2022/11/17正式開園, 開放40人的團體線上預約參觀

整條步道旁種滿金黃色的楓樹

三層坪位於宜蘭縣礁溪鄉二結社區及員山鄉枕山社區交界處, 經溪流侵蝕堆積形成的河階有明顯的三層階地, 故名為「三層坪」

雖然落羽松還沒完全轉紅, 但有了山谷間的雲霧嬝繞加值, 還是感覺不虛此行

謝謝好朋友同行!!!

哈哈, 這張照片很關鍵

淑芬突然找不到眼鏡...急著先回去找

相機一張張慢慢放大看, 淑芬最後有戴上眼鏡的照片, 縮小可能會掉的範圍, 終於在Sandy的大眼睛下給找到了, 趕緊打電話告知好消息沒接, 哈哈, 回去再給她驚喜吧

全國首創階梯式農塘

小巴載回停車場等遊覽車, 淑芬眼鏡失而復得開心, 還在納悶怎麼會掉呢

接著車子直接回宜蘭礁溪, 诶, 不是說好要加碼天后宮嗎? 忘了? 淑芬說沒去過很期待呢....算了, 排隊等吃蔥油餅, 中午明明吃很飽, 竟然很有胃口

湯圍溝溫泉公園, 淑芬識途老馬帶我們逛

繞了一圈, 挑不到東西買, 最後還是帶了盒奕順軒金棗蛋糕回饋鄉里, 回到家擔心的事發生了, 兩個歪嘴雞表明沒興趣....