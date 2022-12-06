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城市形象躍上國際！臺東「UNICA舊站特區」榮獲2022英國倫敦設計大獎金獎

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臺東縣「UNICA舊站特區」獲得2022法國NOVUM DESIGN AWARD(NDA)「城市規劃與景觀設計」金獎殊榮。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
臺東縣「UNICA舊站特區」獲得2022法國NOVUM DESIGN AWARD(NDA)「城市規劃與景觀設計」金獎殊榮。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東縣「UNICA舊站特區」概念設計，繼今年7月奪得2022法國NOVUM DESIGN AWARD(NDA) 「城市規劃與景觀設計」類別金獎的最高殊榮後，近日再傳捷報，11月又在2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design - International」類別中脫穎而出，更成為該獎項7組得獎作品中唯一奪得金獎的設計作品，臺東縣獨特的城市形象再次受到國際矚目。

▲臺東縣「UNICA舊站特區」獲得2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design-International」金獎肯定。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲臺東縣「UNICA舊站特區」獲得2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design-International」金獎肯定。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

臺東縣政府表示，「UNICA 舊站特區」概念設計在實用性、建築美學、環境永續等都獲得高度肯定，也處處可見別出心裁的巧思，入口處蝴蝶優雅舞動翅膀的意象映入眼簾，彷彿向每位縣民、來東遊客展開雙臂，傳遞在地蓬勃的生命力，更宣告此地以百年舊站與市區重點觀光文創場域為基礎，如破繭成蝶般的成為市中心最具代表性的城市亮點。

交通及觀光發展處進一步說明，建築設計中大面積使用玻璃透明鏤空的形式，運用陽光使空間明亮通透，進而降低耗電、達到節能減碳效果，綠建築思維不僅呼應臺東縣政府建構永續宜居城鄉的願景，更充分發揮在地優勢，民眾只要抬頭仰望即可欣賞臺東的藍天白雲與最美星空。

除了創新整合，「UNICA舊站特區」概念設計也延續臺東百年舊火車站精神，留下車站、月台與部份鐵軌，將承載歷史的建築轉化、新譯，讓園區保留在地各個時代的城市記憶。 交觀處指出，近年來縣府積極活化既有建物、進行場域再造，未來也會持續將臺東舊站特區打造為友善、多元、共融的空間，不僅讓過去臺東人北漂的起點成為未來全臺民眾「東漂」的落腳處，也歡迎世界各地的旅人來到臺東體驗南島原鄉多元深厚的文化及獨特的慢活日常。

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