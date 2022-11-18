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花蓮吉安懶人包！三天兩夜景點、民宿、美食口袋名單必收入

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：ShareLife_休米
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▲慶修院/圖片來源：ShareLife_休米
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以往規劃花蓮旅遊大多都集中在市區的旅遊路線，又或是開車、搭車前往太魯閣風景區，抑或是豐濱台11縣海景，然而其實緊鄰市區的吉安是花蓮第二發達的城鎮，近年在縣政府與民間機構努力下為吉安鄉新增了許多觀光勝地、旅遊打卡景點，進而帶動週邊美食、民宿的興起。

▲慶修院/圖片來源：ShareLife_休米
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本篇為大家建議三條旅遊行程，橫跨山線、海線，熱搜在地味、異國美食，就連必訪景點也通通納入，想怎麼規劃就怎麼玩，無設限的景點美食推薦讓你除了遊歷花蓮市區，也能玩遍吉安鄉！

▲慶修院/圖片來源：ShareLife_休米
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▲星巴克洄瀾門市/圖片來源：ShareLife_休米
▲星巴克洄瀾門市/圖片來源：ShareLife_休米

來到花蓮旅遊除了規劃美食和景點行程外，在住宿體驗方面也相當重要，無論是親子友善空間或是包棟選擇，各家的民宿設備都略有不同，也須依照出遊的條件選擇適合的旅宿，這邊為大家推薦26家花蓮在地民宿，訂房前可別忘了領取免費的折扣優惠券喔。

延伸閱讀>>來去花蓮住一晚，住宿推薦懶人包│26家民宿9折優惠券免費取


若是搭火車的朋友第一天的行程可先在花蓮市區遊逛花蓮鐵道文化園區、到洄瀾灣步道觀賞花蓮的山與海，沿途坐下享用扁食湯，把手工麻糬當下午茶點心，為一天劃下滿足的逗點。

▲圖片來源：ShareLife
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▲又一村文創園區/圖片來源：ShareLife_休米
▲又一村文創園區/圖片來源：ShareLife_休米

第二天、第三天的行程我們把場景拉回充滿文化底蘊與景色宜人的吉安鄉，去到好客藝術村、慶修院感受在地保存完整的歷史文化與建築，到了用餐時刻也免憂愁「午餐要吃什麼？」、「晚餐要吃什麼？」，無論是阿米哥的薄皮披薩或是慶豐夜餐館獨道的手路菜，都能讓你品嘗專屬吉安的美食盛宴！

延伸閱讀>>花蓮27間特色店家限量「美食9折券、小菜招待券」快領！


▲圖片來源：ShareLife
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若想有趟專屬的「吉安一日遊」行程，也可參照底下的延伸閱讀，直接結合偽出國熱點「張家の樹園」、「新天堂樂園＆星巴克─洄瀾門市」和多款午晚餐的美食選擇地，讓你可以「偽佛系出遊，真遊歷走踏」吉安各處的景點美食，絕不踩雷、真心推薦！

延伸閱讀>>花蓮吉安一日遊│5處景點+4間美食，晚上下榻日式禪風旅宿


花蓮的好山好水一直都是許多旅人放鬆身心靈的好所在，看完本篇介紹與精選的懶人包，你可以輕鬆規劃市區、吉安的旅遊行程，更能找到符合期待與能好好休憩的民宿環境，也不忘點進去文章領取最殺的免費優惠券，讓你省下荷包吃更多美食、帶回更多的伴手禮！


延伸閱讀>>【花蓮美食懶人包】精選21家在地美食，來花蓮不只吃包子！

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民宿 懶人包 花蓮旅遊

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