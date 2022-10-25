活動倒數！登錄花蓮住宿證明 特斯拉汽車抽起來
【旅奇傳媒/編輯部報導】為了鼓勵國人至花蓮旅遊住宿，花蓮縣政府自5月推出「花蓮永續樂遊獎勵方案－特斯拉等你抽」活動，只要到花蓮合法旅宿住宿，並至指定旅遊點或與指定活動合影，將有機會獲得Tesla汽車或Gogoro機車！活動將於11月30日截止，民眾把握最後兩個月，同時天冷之際，還有太平洋溫泉季等活動也正舉辦中！
觀光處長張志翔表示，為了帶動自由行國旅至花蓮旅遊，藉由觀光提升在地食、宿、遊、購、行的消費，今年推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-特斯拉等你抽」，端出百萬獎項，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿，並至指定旅遊點及指定活動合影，於活動官網登錄資料，審核通過後，將有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家！抽獎活動詳情請見「花蓮永續樂遊 特斯拉等你抽」網站（https://trip.hl.gov.tw/event）。
自10月15日至11月14日舉辦的「2022花蓮太平洋溫泉季」也是「特斯拉等你抽」指定活動之一，活動包含瑞穗、玉里安通兩大溫泉區特色光影展區，將活動合影和住宿證明上傳至特斯拉等你抽活動網站即可抽獎。另外縣府也於溫泉季期間推出「溫泉專車」一日遊行程，提供隨車專業導覽、特色午餐、DIY活動、伴手禮及保險等，每日從花蓮轉運站發車至花蓮兩大溫泉區，八人成行，報名費750元，每日發車路線請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/D3YxGm）。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言