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活動倒數！登錄花蓮住宿證明 特斯拉汽車抽起來

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圖：shutterstock／來源、花蓮縣政府觀光處 ／提供
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暢遊花蓮，山海美景相伴還能抽汽車。　圖：shutterstock／來源
暢遊花蓮，山海美景相伴還能抽汽車。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了鼓勵國人至花蓮旅遊住宿，花蓮縣政府自5月推出「花蓮永續樂遊獎勵方案－特斯拉等你抽」活動，只要到花蓮合法旅宿住宿，並至指定旅遊點或與指定活動合影，將有機會獲得Tesla汽車或Gogoro機車！活動將於11月30日截止，民眾把握最後兩個月，同時天冷之際，還有太平洋溫泉季等活動也正舉辦中！

▲2022花蓮太平洋溫泉季於10/15-11/14登場。　圖：花蓮縣政府觀光處 ／提供
▲2022花蓮太平洋溫泉季於10/15-11/14登場。　圖：花蓮縣政府觀光處 ／提供

觀光處長張志翔表示，為了帶動自由行國旅至花蓮旅遊，藉由觀光提升在地食、宿、遊、購、行的消費，今年推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-特斯拉等你抽」，端出百萬獎項，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿，並至指定旅遊點及指定活動合影，於活動官網登錄資料，審核通過後，將有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家！抽獎活動詳情請見「花蓮永續樂遊 特斯拉等你抽」網站（https://trip.hl.gov.tw/event）。

自10月15日至11月14日舉辦的「2022花蓮太平洋溫泉季」也是「特斯拉等你抽」指定活動之一，活動包含瑞穗、玉里安通兩大溫泉區特色光影展區，將活動合影和住宿證明上傳至特斯拉等你抽活動網站即可抽獎。另外縣府也於溫泉季期間推出「溫泉專車」一日遊行程，提供隨車專業導覽、特色午餐、DIY活動、伴手禮及保險等，每日從花蓮轉運站發車至花蓮兩大溫泉區，八人成行，報名費750元，每日發車路線請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/D3YxGm）。

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