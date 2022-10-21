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小城裡的歐風國度！ 宜蘭羅東高CP值「夏爾民宿」 舒適氛圍列入情侶必收口袋名單

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【夏爾民宿位在宜蘭羅東運動公園附近的住宅區，外觀雖只是一般的居家建築，但裡頭的設計與空間絕對讓你驚喜連連！民宿裝潢大量運用大自然中的木頭、石材並以溫煦色彩做搭配，在民宿裡打造一處舒適、愜意的休憩空間，大廳不僅散發著溫潤典雅的歐風氛圍，於小角落的擺設空間都可見民宿主人的用心。

▲一樓大廳
▲一樓大廳

▲一旁用餐空間
▲一旁用餐空間

【夏爾民宿】是老闆與老闆娘花了兩年的時間所打造，老闆運用自身景觀設計的背景用心挑選民宿內的一磚一木，希望民宿的名稱「夏爾」能與空間設計產生共鳴，就連自家的床鋪、家具也都是特別訂製，在小角落與整體的空間設計都能讓人感到舒適放鬆，有如居家的小旅館般愜意。


【夏爾民宿】的房型皆為雙人房，部分房間設有落地窗、戶外陽台，讓旅人能欣賞外頭的綠意風景，感受專屬宜蘭的清新空氣；民宿內無繽紛亮眼的燈光，只為了讓旅人好好放鬆緊繃的神經。

床鋪舒適到讓不少旅人詢問老闆娘這款助眠神器是在哪購買的呢！
床鋪舒適到讓不少旅人詢問老闆娘這款助眠神器是在哪購買的呢！

經營10年下來，環境、床單清潔都是民宿老闆娘親力親為，對於環境整潔秉持著嚴格標準看待，這樣的用心打造也讓【夏爾民宿】入選第一屆僅有300名業者符合資格的「好客民宿」，甚至是擠入「百大好客民宿」的名單中，同時也是「自行車友善民宿」之一，是車友們來到羅東住宿的好選擇。

雙人房可加床房型
雙人房可加床房型

▲每間房內均有設置乾濕分離的衛浴空間。
▲每間房內均有設置乾濕分離的衛浴空間。

除了住宿環境打造得非常舒適，在服務上，旅客也是給予夏爾民宿高評價回饋，只要入住民宿無論遇到任何問題或是行程上的建議，都可放心詢問親切又熱心的老闆娘。


而住客只要加購250元，就可享用到闆娘每日手作的風味早餐，食材選用時令蔬菜水與新鮮肉品製作，每次上桌的餐點都不盡相同，旅客嚐過幾乎都是讚不絕口，大力稱讚絕對不輸外頭的咖啡廳


像這道「紅醬雞肉」使用了大量番茄、新鮮番茄糊與大量洋蔥跟蒜頭下去炒製，加入菇類甜椒一起搭配，吃起來清爽開胃，現煎的雞肉更是香嫩無比，整體搭配色香味俱全，不僅讓你吃得美味又吃得健康。

夏爾早上供餐的時間為8:30~10:00，將供餐時間稍稍往後，是老闆娘的小貼心，希望讓大家能睡飽一點，再來享用手作的美味早午餐。
夏爾早上供餐的時間為8:30~10:00，將供餐時間稍稍往後，是老闆娘的小貼心，希望讓大家能睡飽一點，再來享用手作的美味早午餐。

「夏爾」是電影《魔戒》中哈比人居住的家鄉，對老闆與老闆娘來說家鄉宜蘭的純樸與親切，就有如電影裡夏爾場景給人的感覺一樣，讓入住的旅人憶起在宜蘭的美好時光與溫暖，同時時刻提醒自己不要忘記當初開立這間民宿的初衷，下回來到宜蘭羅東，親自入住感受最舒適的旅居體驗吧。


夏爾民宿

民宿地址：宜蘭縣羅東鎮河濱路23巷1弄16號

訂房電話：0923123595

粉絲專頁：https://bit.ly/3UKrnPp

官方網站：https://shire16.tw/


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民宿 咖啡廳 公園

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