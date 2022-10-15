花蓮太平洋溫泉季10月15日登場 兩大溫泉展區邀民眾幸福湯旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意起，天漸涼，最適合泡溫泉的季節就要來了！「2022花蓮太平洋溫泉季」將於10月15日至11月14日閃耀登場，以「瑞穗英雄黃金泉·安通美人明月湯」為主題，建置全國唯一雙光影溫泉展區，展出高達8公尺的黃金水瀑與座落在溪上的巨型月亮發光裝置；展區光影佈置更融入「洄家•花蓮」設計理念，以原住民及溫泉花意象的門面燈飾歡迎返鄉遊子及全國鄉親到瑞穗及安通溫泉，再加上旅宿購物滿額抽黃金、鑽石，拍照打卡送好禮，還有溫泉專車一日遊行程等活動，邀請國內外遊客來趟暖心又療癒的花蓮溫泉之旅。

▲2022太平洋溫泉季－安通展區（示意圖）。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供 ▲2022太平洋溫泉季－安通展區（示意圖）。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府表示，0918池上地震使花東部分交通受損，但在臺鐵全力搶修下，火車經由北迴線東行已恢復行駛至瑞穗及玉里車站，經南迴線東行也可抵達富里，再加上開車由臺9線南來北往均通行無阻，歡迎遊客自行開車或搭火車來參加花蓮太平洋溫泉季活動，並可享受全台唯一「瑞穗英雄湯」的碳酸鹽泉，以及具潤膚效果的「安通美人湯」硫酸鹽泉。

▲2022花蓮太平洋溫泉季於10月15日至11月14日以雙光影展區啟動。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

今年溫泉季活動展區位於「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」；瑞穗展區入口有高5公尺，以原住民風格呈現的迎賓門面，並由沿路光影引領民眾進入黃金泉秘境，欣賞高8公尺的「一柱擎天黃金泉」以及璀璨黃金球，讓人感受黃金泉意境；安通展區則打造唐詩「海上生明月，天涯共此時」的意象，在安通溪上佈置巨型月亮發光裝置，還有玉兔及七彩燈球，營造泡野溪溫泉賞明月的悠閒意境。兩大溫泉展區更將「溫泉．花」融入整體活動場域佈置，讓旅客來到花蓮泡溫泉，感受滿滿的暖意和光影的魅力。

花蓮縣政府觀光處表示，配合溫泉季舉行，深獲好評的溫泉專車也已於9月28日開始報名，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，每日從花蓮轉運站發車至花蓮兩大溫泉區，8人成行，有瑞穗虎爺線、瑞穗蝴蝶谷線、玉里線及富里線共4條路線可供遊客選擇，提供隨車專業導覽、特色午餐、DIY活動、伴手禮及保險等，讓遊客免煩惱交通及行程規劃，即享受最完整的旅遊體驗，方便民眾前往花蓮南區旅遊。還有10月15日在富里鄉東富禪寺舉辦的音樂盛會「太平洋FaliFali音樂節」，歡迎民眾來聽音樂，泡好湯，來花蓮瑞穗及玉里安通享受泡湯及放鬆身心的旅程。

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