快訊

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

北市刑大警勾結詐團女友涉貪上百萬 幫調個資還當內鬼

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

宜蘭礁溪必吃美食！ 曾獲台灣小吃百大名店「八寶冬粉」 一次吃到八種好料

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

會來到玉仁八寶冬粉其實是誤打誤撞，本來規劃是到礁溪正常鮮肉小籠包吃早餐，結果正常鮮肉小籠包大排長龍，又只供外帶無內用，小孩吵著肚子餓，就在附近另尋其他早餐，玉仁八寶冬粉 2號店就在路口，5千多則評論看來不差，且曾獲台灣小吃百大名店第21名，感覺要吃一下。

玉仁八寶冬粉2號店生意不錯，一大早雖然沒有客滿，人潮倒也沒有間斷過，附近還有一間玉仁八寶冬粉 1號店，聽說是旗艦店。

玉仁八寶冬粉的餐點選擇性不少，分清湯類跟羹湯類，麵條多達六種可選，另外還有乾麵類跟滷肉飯，感覺都不錯。

小菜自取再去結帳。

餐具跟醬料區，小菜的醬料自己調。

還要再去排正常鮮肉小籠包，所以隨便點個幾樣，份量上都不小。

小菜拿了一盤香菜捲雙拼（NT.50）與頭骨肉（NT.60），香菜捲是宜蘭的特色小菜，豆皮夾入香菜和榨菜，豆皮帶有煙燻很香，香菜味撲鼻，榨菜適時中和，蠻特別的。小黃瓜醃得很入味。

很軟嫩的頭骨肉（NT.60），喜歡沾粉色醬，很搭。

燙青菜（NT.40）是地瓜葉，淋上滷汁很夠味。

八寶冬粉（NT.100）顧名思義有八種料，肉羹、花枝羹、蝦球羹、金針、木耳、蔬菜、香菇等，搭配豬大骨熬煮的清湯，不愛羹湯類的選清湯就對了，清爽沒負擔。

湯頭好喝，料的部分因為跟其他人一起分享，只吃到一塊花枝羹，真的有花枝塊，蝦球羹看起來也不錯。

因為要一起share所以直接點大碗的麻醬麵（NT.60/大），大碗的也太大⋯⋯。

麻醬給的很多，所以每一口都可以吃到麻醬，沒有醬不夠用的困擾，麻醬味道普通，不夠香，最愛宜蘭文昌炸醬麵的麻醬麵。

香菇肉羹（NT.60）勾芡不算重，口味偏甜，肉羹給的不少，吃得到肉塊，口感不錯。

整體來說不差，喜歡八寶冬粉跟肉羹，小菜也中規中矩，營業時間長，從早餐吃到宵夜都沒問題。

玉仁八寶冬粉 2號店

粉絲頁

電話：03-988-4665

地址：262宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

營業時間：06:00~21:00

玉仁八寶冬粉 1號店

電話：03-988-1232

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

營業時間：10:00~20:30（週五週六延長至21:00）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

香菜 礁溪 早餐 醬料 台灣小吃 宜蘭美食

相關新聞

宜蘭礁溪必吃美食！ 曾獲台灣小吃百大名店「八寶冬粉」 一次吃到八種好料

udn走跳美食／Irene 會來到玉仁八寶冬粉其實是誤打誤撞，本來規劃是到礁溪正常鮮肉小籠包吃早餐，結果正常鮮肉小籠包大排長龍，又只供外帶無內用，小孩吵著肚子餓，就在附近另尋其他早餐，玉仁八

產地直送超鮮甜！ 宜蘭生食丼飯「花食間」 10多種浮誇豪華「海鮮珠寶盒」只有6席手刀訂位去

玩宜蘭又多了一處生食日料踩點囉！ 位在頭城鎮青雲路上新開的「花食間」，提供了生魚片、丼飯、海鮮料理，多種食材來自大溪漁港的船家現貨補撈，能吃得到第一手的鮮食美味，加上老闆的料理手藝，值得愛日料的老饕們專程到訪一試！

宜花東秋日打卡去！ 「2022落羽松景點」東部5大秘境 浪漫異國風情洗版IG

秋天到囉，是準備賞落羽松的季節了！落羽松由綠轉紅、漸層變色就是每年12月至隔年2月冬季最具代表性的當季美景之一，編輯特搜全台東部賞落羽松的好去處：宜蘭安農溪落羽松秘境、羅東運動公園、花蓮雲山水植物農場

古道閱山觀瀑訪布農尋根之路　玉里小鎮品舌尖上飄香食光

花東縱谷兩旁高聳的山脈，守護著一馬平川的沃野谷地，縱谷四季不斷換上華麗新裝，每次馳騁在縱谷的公路上，恣意享受絢麗風光，望著兩側山脈頂端每天固定一早陸續上工的浮雲，也許在縱谷順著單數號公路旅行成了理所當然，那麼擺脫慣性轉向雙號公路往山中行去的風景呢？

跨年宜蘭搶先看！綠舞國際「全新LED炫光秀與火舞」超吸睛，還有3天2夜爽吃Buffet與泡湯

跨年這檔搶先看！宜蘭綠舞國際觀光飯店特地推出「2023繽紛跨年假期」活動專案，打造全新LED炫光秀與精彩火舞表演，讓旅客一飽眼服外還能一同迎向嶄新的2023年，現場還有加碼大獎可以抽！一起來看看吧。

花蓮伴手禮推薦！道地雲南口味，「苦茶油酸豆辣椒」酸爽脆口太下飯

來花蓮旅遊想不到買什麼伴手禮才好，這次來點不一樣的吧！【食嚐】推出苦茶油酸豆辣椒與粉紅辣泡菜，健康無添加的手工好滋味，不管是配飯或是料理使用都很合適，花蓮經典的剝皮辣椒這裡也買的到，還有推出宅配服務，讓你在家也能輕鬆吃美食！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。