宜蘭礁溪必吃美食！ 曾獲台灣小吃百大名店「八寶冬粉」 一次吃到八種好料

會來到玉仁八寶冬粉其實是誤打誤撞，本來規劃是到礁溪正常鮮肉小籠包吃早餐，結果正常鮮肉小籠包大排長龍，又只供外帶無內用，小孩吵著肚子餓，就在附近另尋其他早餐，玉仁八寶冬粉 2號店就在路口，5千多則評論看來不差，且曾獲台灣小吃百大名店第21名，感覺要吃一下。

玉仁八寶冬粉2號店生意不錯，一大早雖然沒有客滿，人潮倒也沒有間斷過，附近還有一間玉仁八寶冬粉 1號店，聽說是旗艦店。

玉仁八寶冬粉的餐點選擇性不少，分清湯類跟羹湯類，麵條多達六種可選，另外還有乾麵類跟滷肉飯，感覺都不錯。

小菜自取再去結帳。

餐具跟醬料區，小菜的醬料自己調。

還要再去排正常鮮肉小籠包，所以隨便點個幾樣，份量上都不小。

小菜拿了一盤香菜捲雙拼（NT.50）與頭骨肉（NT.60），香菜捲是宜蘭的特色小菜，豆皮夾入香菜和榨菜，豆皮帶有煙燻很香，香菜味撲鼻，榨菜適時中和，蠻特別的。小黃瓜醃得很入味。

很軟嫩的頭骨肉（NT.60），喜歡沾粉色醬，很搭。

燙青菜（NT.40）是地瓜葉，淋上滷汁很夠味。

八寶冬粉（NT.100）顧名思義有八種料，肉羹、花枝羹、蝦球羹、金針、木耳、蔬菜、香菇等，搭配豬大骨熬煮的清湯，不愛羹湯類的選清湯就對了，清爽沒負擔。

湯頭好喝，料的部分因為跟其他人一起分享，只吃到一塊花枝羹，真的有花枝塊，蝦球羹看起來也不錯。

因為要一起share所以直接點大碗的麻醬麵（NT.60/大），大碗的也太大⋯⋯。

麻醬給的很多，所以每一口都可以吃到麻醬，沒有醬不夠用的困擾，麻醬味道普通，不夠香，最愛宜蘭文昌炸醬麵的麻醬麵。

香菇肉羹（NT.60）勾芡不算重，口味偏甜，肉羹給的不少，吃得到肉塊，口感不錯。

整體來說不差，喜歡八寶冬粉跟肉羹，小菜也中規中矩，營業時間長，從早餐吃到宵夜都沒問題。

玉仁八寶冬粉 2號店

粉絲頁

電話：03-988-4665

地址：262宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

營業時間：06:00~21:00

玉仁八寶冬粉 1號店

電話：03-988-1232

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

營業時間：10:00~20:30（週五週六延長至21:00）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」