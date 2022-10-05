宜濱鐵馬廊道創新亮點動工 「大福」觀景台值得期待！

跟著 Claire 於 2022-08-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 台九遇到愛(台九420k)、通往天堂的階梯、華源椰林大道。 從台東沿著海岸線開到花蓮，還是要不停的踩點、不停的吃喝玩樂💕， － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

2022-09-22 10:00