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花蓮特色咖啡廳「壹樓貓咖啡」，與貓咪相伴享受人氣竹炭鬆餅、香濃咖啡

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於中美路上的【壹樓貓咖啡】，鄰近花蓮知名景點松園別院與美崙濱海公園，也因店面離花蓮市區有一小段距離，讓老闆為此更想做出自己的特色， 在餐點研發上可說是下足了功夫，精選義大利中烘焙的咖啡豆、鬆餅加入竹炭製作與份量十足又澎湃的早午餐等種種細節呈現，讓顧客都能感受到老闆的用心，把最好的餐點提供給每一位來此光顧的客人。

老闆原本只是想開間專屬自己的咖啡廳，但在因緣際會下收邊了三隻浪貓，分別是中芬、旁芬跟米糕，繼而決定將咖啡廳轉變成「貓咪咖啡廳」，並為牠們準備專屬的休息區域，也成為店內的一大亮點。

奧利歐芭娜娜冰淇淋鬆餅

【壹樓貓咖啡】招牌下午茶甜點「鬆餅」特別加入竹炭製作，竹炭含有的礦物質讓其不僅美味還增添了營養，搭配OERO、鮮奶油跟香蕉，成為經典不敗的鬆餅組合，讓人一吃就愛上。

美式煙燻牛肉早午餐

此道份量十足的早午餐組合也是店內的一大招牌，將生菜水果沙拉、自製優格、馬鈴薯條、太陽蛋、全麥麵包跟煙燻牛肉全部鋪滿一整盤，還能搭配紅茶或綠茶，有著物超所值的豐富口感，滿足感爆表！

拿鐵

來咖啡廳用餐怎能不喝咖啡呢？店家嚴選義大利的豆子，中烘焙的風韻香濃順口，厚實回甘的香氣讓人口齒留香，是值得細心品嚐的好滋味。

可可歐蕾

將牛奶與可可各自放入玻璃燒杯，彷彿在實驗室做化學實驗的感覺，讓飲料也能用很新奇的方式呈現。

神秘鮮果汁

果汁使用的水果會隨季節變更，而此杯由紅色火龍果、鳳梨、蜂蜜共同組成，鳳梨的酸與蜂蜜的甜在火龍果的襯托下，口味融合得恰到好處，微酸微甜，清爽的風味很適合夏天飲用。

美好的下午茶時光就來【壹樓貓•咖啡 First Floor Caf’e 】，在貓咪圍繞的舒適環境裡，一邊喝咖啡一邊品嘗甜點，好好放鬆休憩一下。

壹樓貓•咖啡 First Floor Caf’e

店家地址：花蓮縣花蓮市中美路67-7號

店家電話：038239818

營業時間：11:00-18:30，星期四公休

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3q6ZNh6


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咖啡廳 鬆餅 早午餐

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