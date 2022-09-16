挑戰戒茂斯上嘉明湖，三天兩夜行程登山初體驗，夜空滿星驚艷記住一輩子

跟著 LittleGiant 於 2022-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 7 個景點，其中包含 池上火車站、戒茂斯、新武呂溪營地。 挑戰戒茂斯上嘉明湖，三天兩夜行程登山初體驗，本篇為嘉明湖初學者最真實心得分享，路程僅是簡單介紹，如需了解詳細訊息路程可以在網路google搜尋💪

第 1 天

池上火車站 | 5 分鐘

先在池上火車站集合，集合後會包小箱型車前往戒茂斯登山口，途中會經過知名的景點霧鹿溫泉、栗松溫泉等等，山路蜿蜒崎嶇，只能說初學登山者的我們沒想到從戒茂斯登山口和從向陽登山口上去，兩者困難度差異會這麼大 有請協作幫忙背行李，一人負重控制約15公斤 如果是初學者單純想看天使的眼淚嘉明湖，還是建議從向陽山登山口上去，我們是因為抽不到山屋才從戒茂斯上去🥲（日期是4月初） ☑️溫差極大，外套一定要帶好，睡袋根本不夠 ☑️雨衣一定要帶，濕掉容易失溫也不舒服 ☑️帶小零食小餅乾熱飲相信我絕對需要 ☑️女生頭髮可用乾洗髮或痱子粉避免出油畢竟不能洗澡又一直流汗😂 ☑️每天步行登山時間都長達8-9小時，絕對是持續陡上、攀爬各種岩石，手腳並用會比較輕鬆（手套非常建議攜帶） ☑️東西能減少就減少，對初學者來說負重多真的有差 ☑️頭燈很必須，因為凌晨要出發看不見，我就偷懶沒帶很痛苦 ☑️困難度真的是很有，我們是完全沒有登山經驗的不是靠意志力真的撐不完 ☑️高山症真的很可怕，同團有人高山症，建議每天都吃丹木斯避免高山症發作（蠶豆症的人詢問醫生建議） 以上是初學者小建議😂

戒茂斯 | 1 小時

一開始到達目的地，就有先愣住，因為登山口不特別說根本找不到入口在哪 沒錯就是直接陡上拉繩子攀爬從樹林間上去，當天如果你運氣超好還碰到下雨，泥土軟爛濕滑，連登山鞋都止不住，還得穿上雨衣，因為在樹林穿梭不建議帶傘，雨衣包的身體滿身大汗，加上雨水，第一天就讓我們很狼狽 途中有幾段路非常狹隘，且因為下雨泥土濕滑，真的要非常小心，不小心滑下去真的不是開玩笑，建議有樹幹可以抓就扶著樹幹當支撐，但還是要確認樹幹是穩的 當日我就因為負重不了由其他人幫忙我分擔，初學者真的首次就挑戰戒茂斯上嘉明湖要考慮清楚啊！ 而且一定要有經驗的帶領，不然樹林間是很難認路的

新武呂溪營地 | 1 小時

第一晚我們紮營在新武呂溪營地，新武呂溪為卑南溪主流的上游，上游的水真的清澈見底，水量在4月算是適中但非常的冰 在營地已經很明顯感受到因為海拔的升高溫度逐漸下降，還好有帶輕便的羽絨外套及登山外套等等，只要一停下來沒有在行動，就馬上把外套穿上以免感冒 我們的紮營及晚餐是由天馬登山隊，專門負責嘉明湖的登山服務，登山真的會讓你覺得無論吃甚麼只要是熱騰騰的都超級好吃，當晚印象最深刻的是打拋豬肉飯，現在還印象深刻覺得那是我吃過最好吃的😛吃飽後再來甜湯暖暖胃 推推一定要自己帶咖啡包、奶茶包、巧克力包各種可以熱水沖泡的，晚上在帳篷裡來一杯超級幸福 對於帳篷很實際的不要覺得多舒適，就是給你一個完全沒效果的墊子，帳篷裡非常潮濕，還會時不時有蟲跑進來，即使有睡袋睡起來非常濕冷，完全睡不著（我們是三人一帳） 因為擔心頭髮會很黏，晚上我都會用乾洗髮及痱子粉搓揉頭髮保持乾燥減少出油，隔天再紮包頭及髮帶比較不會不舒服 建議在營地可以到新武呂溪拍照，溪流非常的美，但因為太頹廢拍起來好像仙境感完全消失😛

第 2 天

嘉明妹池 | 1 小時

第二天我們紮營在妹池營地 其實比起嘉明湖我更愛妹池 大概是因為走了將近8個小時從新武呂溪到妹池第一個映入眼簾的是超美的山景遼闊感 終於脫離樹林的包覆感，爬山就是想看這種一望無際的場景呀😂😂😂😂 只能說真的太美太美，一切的疲勞一切的怨念都在此刻全部消失，你只會想盡情享受當下的一切 太陽看起來很大，但其實風也很大，所以很冷外套穿好😂喝了杯熱奶茶，啊也是我喝過最好喝的奶茶🥰 妹池因為沒有下雨所以消失了，只剩下一個低窪處😂在這紮營睡覺雖然沒有潮濕感，但晚上冷到你受不了，我猜體感應該都是零下，因為風非常的大，但還是推薦8點多出來帳篷外看星星，沒有光害的情況下，星星多到你會驚艷記住一輩子的程度，大概撐5分鐘你就會冷到受不了，地板太冰，晚上仍舊是睡不著😂

第 3 天

三叉山 | 15 分鐘

三叉山也是台灣百岳之一，排名第27。三叉山3,496公尺，屬於中央山脈，如果想多攻一座百岳建議可以順爬，但體力不好的就不建議 整座山都是草原，可以遠眺雲峰、玉山、向陽山、關山、新康山

嘉明湖 | 1 小時

決定要去爬嘉明湖的第一天 就決定要帶上國旗去拍 （腦海中莫名有這個畫面🤣 用盡所有氣力，在山上的每一刻﻿ 痛苦難耐的過程，喊著我快不行了 為的是豁然開朗的那刻﻿ 在山上的每一天﻿ 從清晨出發到傍晚休息﻿ 一天步行攀爬，至少都是8、9個小時左右﻿ 覺得一天怎麼會這麼的漫長﻿ 但當你攀登到山上的頂點時，又發現那些都是過程，全身痠痛都不算什麼﻿，睡眠不足的感覺都忘了，有這一幕可以烙印在我腦海裏一輩子，嗯足夠了🙏🙏﻿那一刻的感動，沒辦法形容，只能說內心是自由奔放的感覺﻿ 最可惜的是因為團體安排沒有看到嘉明湖日出，如果要看日出半夜就要從妹池出發喔 看了其他人的日出版本真的超級超級美 湖水為湛藍色，沒有任何溪流流入其中，但湖水卻能常保終年不枯，又被稱為「天使的眼淚」，可能時間點的關係拍起來比較是寶綠色的感覺 ﻿

向陽山屋 | 1 小時

嘉明湖步道，有一棵「向陽名樹」玉山圓柏，這棵樹是「奶奶」喔！往向陽山屋下山途中會經過這顆玉山圓柏，據說千歲還能屹立不搖 經過不要錯過一定要拍一下的🥰 時間點對還能看到各種品種的百合🥰 從嘉明湖下山又是需要8個小時左右路程 （完全不輕鬆）但因為後面有步道走起來還是比戒茂斯好很多，中間也可以在山屋稍作休息

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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