花蓮唯一美式壽司專賣店！多種組合創意壽司捲顛覆你的味蕾 必吃美日混搭「曼哈頓捲」
坐落於花蓮車站旁的【121美式壽司】，在今年3月重新開業，是花蓮唯一的美式壽司專賣店，美式壽司與日式壽司不同，強調創意食材組合跟調味，選用池上富麗米，調配成完美比例的醋飯，在與各式海鮮、水果、肉品經由師傅的巧手，搭配店家特製的各種醬料，結合成嶄新的口味，豐富繽紛的擺盤超吸睛，濃濃美式風味讓人印象深刻。
為什麼會開這間與眾不同的壽司店呢？老闆曾在美國吃到正宗的美式壽司，因此愛上這樣的味道並拜師學藝，將這樣的好滋味帶回花蓮，讓更多民眾可以品嘗到美式壽司的魅力，各種創意的口味深受年輕族群喜愛。
曼哈頓捲
將炸蝦壽司與蒲燒鰻結合，搭配三色魚卵與特製蒲燒醬，融合出這道「曼哈頓捲」，將日式風味的壽司轉變成美式風格，鹹甜蒲燒鰻與金黃酥脆炸蝦超搭，經典好滋味讓人難忘。
力量
米飯包裹了將炸蝦跟酪梨，放上現煎牛肉片，最後淋上特製龍蝦醬與辣美乃滋，視覺感強烈的外觀，口味也相當強烈，醬汁口味重，牛肉與炸蝦增添口感，酪梨與醋飯將整份壽司捲風味結合在一起，多重豐富的滋味只有吃過才知道。
天使
將鮮美的鮪魚壽司配上鮭魚，撒上脆粉、魚卵、美乃滋，一口咬下，魚肉入口即化，脆粉跟魚卵讓壽司有不同的口感，越嚼越香，大人小孩都會喜歡的口味。
還沒吃過美式壽司？【121美式壽司】在每個特殊節慶還會推出各種特殊口味的壽司捲，每次來都能品嘗到不一樣的創意料理，百吃不厭的好滋味，快來【121美式壽司】報到吧！
【121美式壽司】
店家地址：花蓮縣花蓮市國聯五路121號
店家電話：03 832 1859
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00；星期二公休
停車資訊：路邊停車
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