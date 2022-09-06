花蓮肉肉餐桌！低溫熟成伊比利豬 肉質嫩滑甘甜 再品一口紅酒更對味

【肉肉餐桌】位於熱鬧的花蓮市區，鄰近花蓮文化創意產業園區，在花蓮深耕已有五年的時光，也為花蓮在地提供另一種品味高品質牛排肉品的享受。

▲門口等候區的沙發空間。

▲綠意清新的室內空間，非常寬敞。

▲店內有提供紅白酒，搭配肉品一起吃簡直人間美味。

▲桌上沒有過多的調味品，只有擺放胡椒與海鹽，因為好的食材以最簡單的方式去品嚐就能很美味。

跳脫以往一般常見的吃到飽牛排餐廳，店內餐點以西餐的方式呈現，從濃湯、麵包、沙拉，到重量級的主角「肉肉」，再搭配飲品和甜點，希望將重點著重於高品質的肉品享受，在食材的搭配上也以原本的食材風味作呈現，不添加過多的佐料，以四季的蔬果與原型食材蹦出最自然甘甜的火花，是老闆一直以來的堅持。

▲前菜有濃湯、麵包、沙拉。

▲馬鈴薯蕈菇濃湯，濃郁的奶香搭配蕈菇特有的自然香氣，化口的綿密馬鈴薯增添口感，而桌上也有擺置胡椒可自行添加。

▲麵包，選自「吳寶春麥方店」的麵包，隨意出餐搭配，一旁也有附乳酪抹醬。

店內沙拉選項豐富，「低溫熟成」系列與「經典排餐」系列有 莓果油醋沙拉、凱薩沙拉、番茄乳酪沙拉 可三選一；「丼飯」系列則搭配 經典油醋拉沙與花生胡麻沙拉 二選一，每樣的組合都可見主廚的用心，像是「莓果油醋沙拉」以十幾種菜葉、五種醬汁層層堆疊，在細細品嚐之間於味蕾蹦出前中後段的風味，另一道「番茄乳酪沙拉」也是使用新鮮的乳酪球去做搭配，光是前菜就能有滿滿的驚喜。

【肉肉餐桌】的主菜共有四個系列： 「和牛套餐」、「低溫熟成」、「經典排餐」、「丼飯套餐」 ，近期更是推出海鮮系列來滿足不同饕客的味蕾，若有選擇障礙的話，肯定要試試「低溫熟成」肉品的魅力！喜歡吃主食的朋友也可嚐嚐使用在地花蓮吉安米的經典丼飯，搭配的肉品每一口也都讓人相當驚豔、不容錯過。

低溫熟成西班牙伊比利豬

這道主廚大推的「西班牙伊比利豬」，低溫熟成的製法讓肉品在低溫控制下，引出其本身的自然甘甜，半生熟的伊比利豬在咀嚼之間所蹦出的甜香氣息讓人很是陶醉，再品酌一口紅酒就更對味了，一旁也有海鹽和蒜片可以做不同風味的搭配。

▲每一道上桌的肉品，服務生都會與客人詳細確認熟度，可感受到桌邊服務的細心與體貼。

美國七盎司菲力丼飯

此道限量供應的「美國七盎司菲力丼飯」使用美國穀飼牛的腰內肉部位，油花多而嫩口，每一塊的軟嫩加上海鹽更能提出肉質的甘甜，完全沒有牛腥味，讓人直呼「好好吃」！建議大家可以先把上頭的半熟蛋吃掉，而非拌入飯中以免掩蓋了飯與醬汁的香甜氣息，一旁自製的調醬也都可再自行淋上。

▲丼飯的配菜櫛瓜、沙拉搭配的玉米筍等都吃得到食材自然的甘甜。

▲套餐的甜點皆為哈根達斯冰淇淋，而此款為節慶限定，節慶當天可享用在地人氣「邊境法式點心坊」甜點。

【肉肉餐桌】起初從小攤販開始做起、為選用食材的理念堅持著，認知到只要食材本身新鮮，搭配料理技術與卓越的肉品，不用過多的調味，就能在咀嚼中細細品嚐到原食材的自然甘甜。老闆認為「吃食是一輩子的事情」，希望料理透過有溫度的服務與理念，讓更多人可享用到這份心意與美味，也期望「不管日子如何，請一定要好好的吃一頓」。





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肉肉餐桌

店家地址：花蓮縣花蓮市中華路183號

店家電話：038351183

營業時間：11:00–14:30；17:30–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3pMtmUQ





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