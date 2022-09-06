花蓮肉肉餐桌！低溫熟成伊比利豬 肉質嫩滑甘甜 再品一口紅酒更對味
【肉肉餐桌】位於熱鬧的花蓮市區，鄰近花蓮文化創意產業園區，在花蓮深耕已有五年的時光，也為花蓮在地提供另一種品味高品質牛排肉品的享受。
跳脫以往一般常見的吃到飽牛排餐廳，店內餐點以西餐的方式呈現，從濃湯、麵包、沙拉，到重量級的主角「肉肉」，再搭配飲品和甜點，希望將重點著重於高品質的肉品享受，在食材的搭配上也以原本的食材風味作呈現，不添加過多的佐料，以四季的蔬果與原型食材蹦出最自然甘甜的火花，是老闆一直以來的堅持。
店內沙拉選項豐富，「低溫熟成」系列與「經典排餐」系列有莓果油醋沙拉、凱薩沙拉、番茄乳酪沙拉可三選一；「丼飯」系列則搭配經典油醋拉沙與花生胡麻沙拉二選一，每樣的組合都可見主廚的用心，像是「莓果油醋沙拉」以十幾種菜葉、五種醬汁層層堆疊，在細細品嚐之間於味蕾蹦出前中後段的風味，另一道「番茄乳酪沙拉」也是使用新鮮的乳酪球去做搭配，光是前菜就能有滿滿的驚喜。
【肉肉餐桌】的主菜共有四個系列：「和牛套餐」、「低溫熟成」、「經典排餐」、「丼飯套餐」，近期更是推出海鮮系列來滿足不同饕客的味蕾，若有選擇障礙的話，肯定要試試「低溫熟成」肉品的魅力！喜歡吃主食的朋友也可嚐嚐使用在地花蓮吉安米的經典丼飯，搭配的肉品每一口也都讓人相當驚豔、不容錯過。
低溫熟成西班牙伊比利豬
這道主廚大推的「西班牙伊比利豬」，低溫熟成的製法讓肉品在低溫控制下，引出其本身的自然甘甜，半生熟的伊比利豬在咀嚼之間所蹦出的甜香氣息讓人很是陶醉，再品酌一口紅酒就更對味了，一旁也有海鹽和蒜片可以做不同風味的搭配。
美國七盎司菲力丼飯
此道限量供應的「美國七盎司菲力丼飯」使用美國穀飼牛的腰內肉部位，油花多而嫩口，每一塊的軟嫩加上海鹽更能提出肉質的甘甜，完全沒有牛腥味，讓人直呼「好好吃」！建議大家可以先把上頭的半熟蛋吃掉，而非拌入飯中以免掩蓋了飯與醬汁的香甜氣息，一旁自製的調醬也都可再自行淋上。
【肉肉餐桌】起初從小攤販開始做起、為選用食材的理念堅持著，認知到只要食材本身新鮮，搭配料理技術與卓越的肉品，不用過多的調味，就能在咀嚼中細細品嚐到原食材的自然甘甜。老闆認為「吃食是一輩子的事情」，希望料理透過有溫度的服務與理念，讓更多人可享用到這份心意與美味，也期望「不管日子如何，請一定要好好的吃一頓」。
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肉肉餐桌
店家地址：花蓮縣花蓮市中華路183號
店家電話：038351183
營業時間：11:00–14:30；17:30–21:30
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