巴黎街邊小餐館？花蓮「原醉酒餐館」原民美食馬告淡菜、刺蔥海鮮香氣超逼人

【原醉酒餐館】位於熱鬧的花蓮市區，於建國路的一處轉角，店面外觀在白天看似平凡，但到了夜晚店內的燈光便會轉化為昏黃浪漫的微醺氣氛，加上店內花草與蠟燭的特色擺飾，映襯紅磚牆彷如來到巴黎夜晚街道上的街邊小餐館用餐一樣。

▲用餐環境很有氣氛，到了夜間八點為換燈時間，不只更有微醺感，也讓人可以漫醉、放鬆在這樣的氣氛裏頭。

▲彩色融蠟階梯。

▲酒吧空間

▲一旁黑板有寫上主廚推薦料理。

▲酒瓶裝置燈牆。

▲菜單封面也以原民色彩與圖騰做設計。

【原醉酒餐館】的菜單品項超豐富，有 義大利麵、燉飯與特色小點和炸物 ，每道料理雖然是以西餐的方式呈現，但在風味上都加入了原住民的特色香料，像是馬告、刺蔥等，特色小點像是鹹豬肉、爆炒馬告淡菜也有原民的色彩在；也加入了花蓮在地食材，舉例來說燉飯選用在地花蓮吉安米，也將剝皮辣椒入菜增添不一樣的料理風味，若有選擇障礙的話，除了榜上有名的 鹹豬肉、番茄燉肉丸 外，以下這些餐點也都是人氣排行榜之一喔。

辣味爆炒馬告酒紐西蘭淡菜(辣辣！)

這道料理除了嚴選新鮮食材，更不容忽視大廚的好手藝，以浸泡過馬告的油熱炒辛香料，像是洋蔥、辣椒、蒜頭與蒜泥，還多一味「馬告」入菜，盛盤後以蒜頭酥點綴增添口感與香氣，入口的淡菜除了有自然的甘甜與微微辣感外，更多了馬告的獨特風味，而其豐富的醬料也成為許多客人喜愛的下酒菜之一。

花蓮剝皮辣椒雞肉燉飯(辣！)

一般的燉飯通常都使用義大利米，但老闆希望能使用花蓮在地吉安米體現，以特殊的處理方式讓米粒吃起來不但不軟爛，還能吃得到米心與粒粒分明的口感！在起鍋前加入的麻油讓整體風味多了一款中式的熟悉香氣，雞肉的軟嫩也是不在話下，搭配剝皮辣椒微微的辣感，整道吃完毫無膩感、相當清爽！

原民刺蔥清炒海鮮細圓麵

刺蔥為原住民常用的香料之一，其葉片強烈的香氣在炒製的過程中完全散發而出，用手輕輕搧聞即可聞到獨特的刺蔥香味，讓清炒的海鮮義大利麵多了道不同層次的風味在裏頭，口感適中的麵條搭配新鮮的大蝦、淡菜、花枝，可見店家在用料上的大方！

檸檬紅茶半糖

除了多款美味的料理外，大家可別忘記點杯調酒一道品嚐啊！店內特色調酒多達幾十款可選擇，菜單上也都有詳細的說明與描述，而這款「檸檬紅茶半糖」為【原醉酒餐館】自家調配的特色酒飲，將舞鶴紅茶葉浸泡入伏特加酒，混入自製的馬告風味伏特加堆疊層次，一旁附上的蜂蜜糖水也能為調酒帶來不同的香甜。

【原醉酒餐館】在花蓮已走過4年多的時光，不打廣告、靠的是饕客們的口碑介紹，希望異國料理在加入原民的元素與特色後，能夠為大家呈現不一樣的美味在，也由於自種的香料產量不一，因此在菜單的調整上也會持續更換菜單的風味，不變的是 堅持自家料理的獨特性與原民風味 ，想品嚐這樣的美味，下回來到花蓮就先將【原醉酒餐館】加入美食口袋名單吧！





為了讓客人可以更自在的用餐，店內沒有限用餐時間，建議大家提早訂位以免在現場久候喔。另外，【原醉酒餐館】每月固定店休8天，都會特別於臉書公告，記得去之前可以至粉絲專頁查詢。

原醉酒餐館Aboriginal bistro

店家地址：花蓮縣花蓮市建國路73號

店家電話：038323676

營業時間：17:30-21:30(週五22:30；週六23:00，現場氣氛太熱絡老闆還會延後打烊喔)

粉絲專頁：https://bit.ly/3q5kjPf





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