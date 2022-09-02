台東長濱鄉熱門咖啡廳景點一日遊 一起去坐著看海喝咖啡 享受愜意的夏日吧 ！

跟著 LittleGiant 於 2022-08-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 海灣牛肉麵-手工蔥花餅、嘎嘎烏賴賴、樟原長老教會。 夏天好熱不想四處趴趴走，那就去咖啡廳坐著看海吧!台東東海岸長濱咖啡一日遊，推薦你無敵海景咖啡廳! 搭配周邊幾個小景點順遊，又是愜意的一個週末日呢! 海灣牛肉麵-手工蔥花餅 嘎嘎烏賴賴 樟原長老教會 齒草橋休息區 南永福公車站 星龍花園

海灣牛肉麵-手工蔥花餅 | 30 分鐘

海灣牛肉麵-手工蔥抓餅 座落於成功石雨傘附近的海景牛肉麵店，懷舊的鐵皮建築，木造桌椅，正中午仍然通風不會太悶熱，運氣好的還能選位置的話，一定要坐在窗邊，邊看大海邊吃麵，能夠邊品味平價美食邊享受台東湛藍大海的地方也只有這了吧 蔥花餅 60 超級好吃的椒鹽調味，現炸的酥脆口感，很適合搭個啤酒呀！以後經過都要外帶一份 牛肉麵 120 清爽的紅燒湯頭，肉塊數量ok，麵條口感也不錯，在這個偏僻的位置能吃到這樣的水準非常棒啦 乾拌麵 50 肉燥香很不錯，搭配老闆自製的辣椒醬，香辣可口 地址：961台東縣成功鎮重安路44之1號 營業時間：每日10：00-18：00

嘎嘎烏賴賴 | 1 小時

如果你想找海景咖啡，那嘎嘎烏賴賴絕對是你的首選，直接海景第一排 如果你想玩貓，那嘎嘎烏賴賴還是你的首選，兩隻貓都超可愛，一隻還會陪你一起看海超療癒（看首圖🙀🙀🙀🙀 雖然有室內室外的位置，但大家肯定都想坐室外看海，所以可以選下午4點之後再去直接坐外面看海最舒服，長濱的海藍到會淨化人心那種真的非常的美🏖️🏖️ 偶爾還會有雞出來插花叫幾聲蠻搞笑的😂😂😂 激推來嘎嘎烏賴賴一定要點小米酒系列🤭🤭🤭 🌻酋長愛喝西米露180 小米酒檸檬咖啡氣泡飲 🌻公主喝了不會黑 小米酒黑糖拿鐵180 真的超級好喝的，淡淡的米香和咖啡香融合在一起，後來回家也都開始自己這樣調🤭🤭 然後司康是偏軟的完全不會乾再沾奶油也好好吃喔🙀 重點是海景無敵啦🙆🙆🙆🙆 地址：台東縣長濱鄉烏石鼻6之2號 營業時間：11：00-17：00（二三四公休）

樟原長老教會 | 1 小時

🔺台灣基督長老教會樟原教會 因為地形坡度的原因，台東東海岸真的很多教會小路向上走，會發現視線一路通往海邊與藍天 老舊的外觀，承載的是部落人的回憶與向心力，每間教堂都有各自的特色 這間樟原教會則是被稱為臺灣最美諾亞方舟造型教堂，是阿美族樟原部落學習諾亞造方舟的精神，當地居民集資奉獻設計興建完成的教會喔！ 另外還發現一間也很美的教會宮下基督長老教會，在花蓮豐濱鄉也是一路通往海邊，很推薦大家去拍拍🤭

齒草橋休息區 | 30 分鐘

齒草橋休息區也有東海岸大地藝術季的作品囉，作品是【無聲的記憶】 是用竹子、鋼筋、鋁線製成，主要想呈現兒時在美好環境裡玩耍的記憶與氛圍 經過不妨在此停留休息欣賞作品及美麗的海岸線 夏日限定，經過還可以看到絕美粉色夕陽餘暉喔 可惜沒拍到作品，下回來補拍!!!!

南永福 | 5 分鐘

有時候經過很多次但只要不多做想像就不會發現美麗的視角 果然還是要繼續努力尋找台東美麗的小角落呢！ 其實這是部落的入口但經過從來沒往上開過，上去了才發現原來看下去這麼美，有種日本鳥居的感覺🤭好喜歡呀 導航 :南永福公車站，旁邊的斜坡上去就會看到囉

星龍花園 | 1 小時

180度零死角欣賞海景祕境﻿ 各種鞦韆、躺椅﻿ 提供坐躺看海真的很貼心欸🐶🐶﻿ 超可愛的520在愛中搭配無敵海景拍起來真的很壯觀 然後還提供草帽遮陽遮雨供拍美照👍﻿ 往最下面走會看到指標【龍口斷涯】 記得在繼續往小徑走下去，可以看到整個東海岸海岸線及村落景色很壯觀呢!!!! 每個人收150元可抵飲料，餐點須另外付費 飲品、食物口味普通，但海景無敵 喝個咖啡很不安份的跑上跑下﻿ 每個地方都想拍📷📷﻿ 空拍也飛了，大家看的出是甚麼字嗎 是【星】字喔，配上圓形中間的龍及小花園造景，就是星龍花園的意思 空拍才能解答呢!

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