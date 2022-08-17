東海岸期間限定「追球之旅」 茶金場景品現泡烏龍、稻米原鄉去米學校長知識
【圖／文：行遍天下】
台東夏日限定的「月光．海音樂會」和「臺東國際熱氣球嘉年華」，為旅程帶來滿滿能量。以太平洋為舞台背景的月光海音樂會，能聆聽最棒的現場演唱，逛精彩的手作與美食市集，感受東海岸獨特的休閒哲學與美學風格。鹿野高台除了遠眺卑南溪谷之美，還可搭乘曙光球、熊讚球、老虎球、狗狗球、青蛙球飛上天，來一場追球之旅。
漫步熱劇場景品嚐得獎紅烏龍
以頂級台灣茶葉、自然無毒，連續6年獲得比利時ITQI（國際風味評鑑單位，被譽為食品界的米其林）風味絕佳獎最高殊榮3星獎的「博雅齋自然茶園」，座落在山嵐朝霧繚繞的鹿野鄉，茶園主人吳秋伶和家人，以在地鹿野溪純淨水搭配與草共生農法，栽培自然無毒的極品好茶，是當地的紅烏龍達人，在她的帶領下走訪「茶業改良場台東分場」的茶園區，這裡也是電視劇「茶金」的場景之一，回到茶莊品嚐現泡紅烏龍，台東好山好水都享受到。
好米原鄉享受美食購物樂
台東池上、關山是稻米原鄉，暢遊於沒有電線桿的稻田美景，賞心悅目；品嚐在地食材好料理，是必要的體驗。開幕至今擁有無數粉絲的「蔬食男孩」，堅持不添加色素，以自家種植無毒蔬果入菜，強調食物的原型和在地調味，從主食到配菜、湯品、點心，道道美味。
行程尾聲，以關山鎮農會休閒旅遊中心「米國學校」壓軸，除了看米、吃米、玩米，體驗碾製米過程、親手包裝的米當成紀念品，還能選購各式各樣的縱谷農特產品，心滿意足返家。
店家資訊
博雅齋自然茶園
地址：台東縣鹿野鄉龍田村光榮路542號
電話：0932-982-456、089-322-933
地址：台東縣池上鄉福文村中華路
電話：089-863-073
時間：12:00-14:00、18:00-20:00
FB：舒食男孩
地址：台東縣關山鎮昌林路24之1號
電話：089-814-903
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