勇闖「人之島」！ 體驗台東蘭嶼美麗淨土，揭開飛魚傳說的神秘面紗

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-07-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 34 個景點，其中包含 富岡漁港、開元港、蘭嶼舊燈塔。 達悟族語中的「人之島」(Pongso no Tao)，後來因白色蝴蝶蘭而改名為「蘭嶼」，應該可以說是上帝在台灣留下的一塊瑰寶，雖然環島一圈不過是90分鐘時間，然而在蘭嶼的旅遊中，最適合的方式莫過於放慢步調、關掉手機，好好體驗這片與世無爭的淨土。

第 1 天

富岡漁港 | 1 小時

✔富岡→開元港 去蘭嶼的交通方式有從台東機場搭機✈以及從後壁湖或富岡漁港搭船🚤前往兩種方式，這次我們是選擇從富岡漁港搭船前往，因為現場會有許多船家，大家記得要看清楚自己訂的是哪一家唷！網路上有聯合購票網，是由幾家船公司一同經營，一定要先在網路上訂好票唷，不然現場沒有空位就不知道要等幾班船了！另外現場取票是以現金結帳，沒有刷卡服務！ 【交通資訊(富岡→開元港)】 乘船地點：台東富岡漁港(N22.791613,E121.192031) 出發時間：07:00、12:30

開元港 | 幾秒

✔ 開元港 位於椰油村的開元港是往返蘭嶼的客輪停泊上下旅客的主要對外海港，旁邊還設有蘭嶼唯一的加油站與第一家7-ELEVEN（蘭嶼門市）。沒錯，除了是交通樞紐之外，開元港絕對可以稱得上是一個景點，很少有機會可以看到海水這麼湛藍清透的港口😍，也因此除了會有人在這裡釣魚外，也時常會有遊客來這裡玩水及跳港等有趣活動。 【景點資訊】 地址：臺東縣蘭嶼鄉西岸椰油村海岸 營業時間：24小時 電話：089-732001

蘭嶼舊燈塔 | 40 分鐘

✔ 舊蘭嶼燈塔 離港口不遠處可以看到山頭上矗立一座燈塔，其實這是已退役的舊蘭嶼燈塔，創立於 1982 年也是全台灣最高海拔的燈塔！因為紅白的顏色特別的醒目，搭配鏽蝕的牆面與斑駁的圍欄，讓這裡充滿了故事，搖身一變就成了景點，除此之外這裡也是「島上行走的紅綠燈」山羊🐐的聚集地啦，可以輕鬆地看到山羊在燈塔小山上漫步的奇特畫面。 【景點資訊】 地址：開元港旁 營業時間：24小時

椰油部落 | 30 分鐘

✔ 椰油部落 椰油部落在達悟語中為「yayo」，意思是「食物不虞匱乏」，也是重要對外樞紐「開元漁港」的所在地。這是我們抵達蘭嶼後的第一個部落，馬上就能感受到當地的文化與氣質，映入眼簾第一個有印象的畫面就是「曬飛魚」了，家家戶戶的牆上都掛著飛魚，此外我們還正巧碰上老師傅雕刻的小台的拼板舟。部落裡能夠刻小船模型的師傅已經不多了，原先有四人，後來有的生病有的老了，在跟老闆攀談下才知道他也才剛生病開刀從台東回來，說著說著似乎有種心酸😢，深怕這樣的工藝失傳，也因此買了一艘回家，這絕對是能代表蘭嶼的照片了❤。 【景點資訊】 地址：椰油部落 營業時間：24小時

椰油教會 | 20 分鐘

✔ 椰油教會⛪ 很特別的是，蘭嶼人有著自己的所敬仰每年11月祭神或自巫婆所述的神，但當地也有基督教會，1953興建茅草屋教堂，直到1960年再改建水泥禮拜堂，歷史相當悠久，牆面上還塗鴉著在地傳統的船眼紋及拼板舟，特殊的原住民與基督教文化結合，成了最獨一無二風格的教會⛪。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村190號 營業時間：24小時 電話：0975-823-281

美佳欣餐館 | 40 分鐘

✔ 美佳欣餐館 其實下船時也已接近中午，我們就近找了間有飛魚炒飯的餐廳，美佳欣餐館的炒飯很大氣，飛魚肉都切得很大塊，搭配上小黃瓜的清甜，是很爽口的滋味，而飛魚的香氣也完全不會被蓋住，飛魚炒飯是來蘭嶼一定要嘗試的飛魚料理之一💯。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村20號 營業時間：週一至週日10:00-14:00、16:00-20:00 電話：089-732150

椰油國小 - 教育部永續校園 兼蘭嶼避難收容處所 | 40 分鐘

✔ 椰油國小 吃飽喝足後來到了椰油國小，你可能很難想像國小為什麼也是景點吧，但當你看到操場外面就是大海，而司令台、洗手台還充滿著拼板舟、船眼紋的圖騰，你應該就會理解😏，時不時還會有幾隻山羊在一旁乘涼，能在這麼美的小學念書真的是很幸福呀，稱作全台最美小學絕對當之無愧😍！ 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村1號 營業時間：週一至週五07:00-16:00 電話：089-732017

漁人部落 | 幾秒

✔ 漁人部落 漁人部落在達悟語中為「Ivalino」，代表平坦寬敞的地方，位在蘭嶼島南方，介於紅頭與椰油部落之間，也是蘭嶼機場進出的部落。 【景點資訊】 地址：漁人部落 營業時間：24小時

蘭嶼機場 | 30 分鐘

✔ 蘭嶼機場✈ 大家應該都搭過飛機，但要能這麼近的看著飛機起飛，應該還是非常難得吧，蘭嶼機場非常的簡樸，距離跑道只隔著紅白網狀的柵欄，看著飛機從眼前劃過絕對是你值得探訪的理由之一呀！ 【景點資訊】 地址：臺東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人151號 營業時間：08:00-末班機起飛 電話：089-732278

蘭嶼文物館 | 1 小時

✔ 蘭嶼文化園區 蘭嶼文化園區由「蘭嶼文物館」及「雅美傳統建築展示」組成。文物館放置許多關於達悟族的傳統工藝、器具、服飾等特色擺置，一樓則設有手工藝品與紀念品的展示販售空間，供當地的手工藝者們有寄放銷售的平台。另個不能錯過的就是傳統建築了，這裡完整展示了地下屋(主屋)、工作房(高屋)、涼亭與船屋四種特色建築，非常值得一訪💯💯。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人147號 營業時間：8:30-16:00(週三公休) 電話：089-732073 費用：清潔費 $100元/人

奶吸莎-宜蘭 爆乳奶茶 | 20 分鐘

✔ 芭里旦萍子手作-奶吸莎茶舖 一家簡單的飲料店，用鐵皮簡單搭建，旁邊還有間有拼板舟塗鴉的小木屋，賣著一些簡單的紀念品，老闆與老闆娘人都很好相處，平常都坐在外頭聊天，店裡有款飲料叫米酒奶茶，喝起來很香還有點威士忌的味道，好喝到我連三天都跑去買來喝，謝謝讓我享受有酒的日子，拍照紀錄時，老闆還很自豪的問我怎麼沒拍他的船，原本以為也是拼板舟，結果是老闆自己拼裝的小船，很可愛，適合在這樣的晴天航行🤣。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉漁人村52號 營業時間：9:30-17:00(週四公休) 電話：0976-188-563

紅頭部落 | 1 小時

✔ 紅頭部落 紅頭部落在達悟語為「Imorod」，代表成群集聚的部落，也是飛魚傳說的起源，它位在蘭嶼的東南方，傳統的地界是自現在的核廢廠至紅頭溪，與漁人部落為鄰。八代灣和小蘭嶼是部落主要海洋漁獵範圍，部落灘頭為重要祭典場所。部落前方小八代灣處是祖先長眠之地。 【景點資訊】 地址：紅頭部落 營業時間：24小時

八代灣 | 3 小時

✔ 八代灣🌇 八代灣是蘭嶼僅於東清灣的第二大灣澳，位於蘭嶼西南側海岸，海灘上也常常停放著傳統的拼板舟🛶，如果說東清灣是當地獨有的日出景點，那八代灣肯定是看夕陽的必去之地，此外這裡也是世界級的潛點「八代灣沈船」，第一天的我們只是很愜意地躺在八代灣的沙灘上、喝著米酒奶茶、等待夕陽，渡過最「蘭嶼的午後」。 【景點資訊】 地址：臺東縣蘭嶼鄉西海岸 營業時間：24小時

蘭嶼海產店 | 1 小時

✔ 蘭嶼海產店🐟 來蘭嶼怎麼能不吃海鮮呢！這裡的餐廳都用當天現捕的海鮮做料理，除了新鮮甘甜之外，每位師傅調出來的口味也不一樣，這天晚餐選擇在紅頭村的蘭嶼海產店解決，因為不知道怎麼點餐，所以是直接給老闆娘預算請她配菜。Jennifer最喜歡的一道料理是珊瑚貝，是在台灣本島沒有看過的海鮮，吃起來很Q彈，整盤吃完還意猶未盡，非常推薦大家吃看看！ 【餐點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村31-7號 營業時間：週一至週日11:00-14:00、17:00-20:00(目前只接受預約) 電話：0972-992-385

蘭嶼 | 2 小時

✔ 夜間導覽 吃飽後當然是要來場生物課啦! 夜間導覽也是在蘭嶼上很特別的體驗，除了與其他離島一樣會有潮間帶外，蘭嶼更獨具特色的是有特有種-蘭嶼角鴞、以及稀有的椰子蟹等等保育類動植物，另外導覽也會介紹當地拼板舟所用的樹木及文化唷，傳說每個小孩小時候必須種植一棵樹，成年時要砍下來作為拼板舟作為成年禮，所以稀有的大樹都是有主的唷!是不是很特別呢🤩 【活動資訊】 地址：找到在地業者即可，勿擅自私闖、有許多當地人的禁地 營業時間：夜間

第 2 天

阿力給早餐店 | 30 分鐘

✔ 阿力給 這天起了一個大早就是為了買阿力給的飛魚飯糰啦！對吃貨Jennifer來說聽到「每日限量60顆」，說什麼都一定要起來買呀🤩🤩！飯糰的個頭不大，拌上香鬆的白飯很香很軟，裡面再夾著剝成細絲的飛魚乾，咬下去非常有海的鹹味，帶有一點硬度的口感讓飯糰吃起來更有層次，雖然島上有很多家賣飛魚飯糰，但這家才是創始店唷！ 【餐點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉50之1號 營業時間：週一至週日06:30-11:00 電話：0912-243-173

蘭嶼氣象站 | 1 小時

✔ 蘭嶼氣象站 氣象站位於紅頭村與野銀部落之間，海拔約324公尺，是島上視野最好的觀景點，可以360度環視整個蘭嶼。此外，這裡的建築是從日據時期遺留下來的，二次大戰時曾被轟炸、局部毀損，所以在主建築及辦公室牆上都還看得到彈痕。 【景點資訊】 地址：臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號 營業時間 : 週一至週日06:00-18:00 電話：089-732587

野銀部落 | 1 小時

✔ 野銀部落 野銀部落在達悟語中為「Ivalino」，意思是有許多馬鞍藤的地方，但部落的特色應該是到處都充滿著各種動物，時不時就會有成群結隊的山羊🐐堵住你的出路，基本上都是隨意放養，隨時隨地都看的到，也成為了島上唯一的移動式紅綠燈🚥，只有特殊節日或祭典才會殺羊，所以這裡的羊非常隨心所欲🤣。 【景點資訊】 地址：野銀部落 營業時間：24小時

野銀冷泉 | 1 小時

✔ 野銀冷泉 炎炎夏日不玩水怎麼能消暑呢！趁著太陽還沒有很大，我們跑到隱密的銀野冷泉來泡泡水，這裡有點難找，但非常值得來造訪一下。小提醒是走進來的小路後半段有礁石，還是要穿鞋進來才不會刮傷腳唷，因為冷泉有和海水交會，所以水中生態也蠻豐富，還有人看到海蛇，玩水之餘也要多加注意💥！ 【景點資訊】 地址：環島公路野銀部落南端的涼亭旁，由涼亭旁的小徑往海邊走即可抵達 營業時間：24小時 電話：089-357131

紅燒飛魚阿伯 | 1 小時

✔ 紅燒飛魚阿伯 冷泉完後又到了午餐時間啦，走進野銀部落裡，遠遠的就看到一個阿北，可愛的坐在店門口安撫他養的豬兒子，幾隻豬可愛的在他身旁撒嬌，阿北人很好，點菜時一直提醒我們不要點太多會吃不完，當我問起“情人的眼淚可不可以跟蛋一起炒”，他好興奮的說那是他的拿手菜，然後等到我們都快吃飽了大家才發現阿北忘記煮他的拿手菜了😅…至於紅燒的飛魚肉質比較硬一些，但還是充滿香氣🥰。 【餐點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉東清村8鄰野1之1 營業時間：未提供，建議先致電詢問是否有開 電話：0911-732-270

雯雯芋頭冰 | 1 小時

✔ 雯雯芋頭冰 因為蘭嶼是海島，植物相對比較難種植，所以大多種植地瓜、芋頭這種比較好養的根莖類植物，很推薦大家在這種天氣來吃杯冰，Jennifer點的是雯雯特調，也就是芋冰+焦糖綠豆冰沙，兩種口味都吃得到，他們的座位很特別，直接可以看到海，吹著海風吃著冰就是夏日的一大享受了😋！ 【餐點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號 營業時間：09:00-20:00(週三公休) 電話：0911-862-312

人人特產店 | 30 分鐘

✔ 人人特產店 雯雯芋頭冰一旁的斜坡往上走就會看到超有特色的人人特產店，光是店門口就可以拍上10分鐘吧！它是島上最早的第一間特產店，已經有近70年歷史，之前食尚玩家也介紹過！裡面買得到手工拼板舟、飛魚乾、飛魚餅等特產，吃完冰可以上來逛逛走走。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭47號 營業時間：週一至週日08:00-21:00 電話：089-732583

紅頭部落 | 3 小時

✔ 潛水 在等夕陽前，來到世界等級的潛水寶地當然還是要下海泡泡海水消暑一下，看到海裡如此的清晰真的會很讓人感動🥺，讓我們更珍惜要好好的保護海洋了🥲 【活動資訊】 地址：找到有業者即可，千萬不要自己下淺、有危險性 營業時間：24小時

青青草原 | 2 小時

✔ 青青草原 如果以為蘭嶼只有海的話那就大錯特錯了，其實有一片綠意盎然的草皮，早期原為居民傳統耕作地，後因人口外流不再耕作，因為地理位置也在西邊，就成為我們第二天看夕陽的景點啦~一抹夕陽火燒雲搭配綠意草皮，再點綴一些白色咸豐草，另外遠方還有隆起的珊瑚礁台地，兩個人在懸崖邊看著日落，紅色棉花糖雲佐綠色大草皮，配上一瓢海水藍就像是上帝的畫布🎨。 【景點資訊】 地址：臺東縣蘭嶼鄉東南海岸線上 營業時間：24小時

藍の魚餐廳民宿 | 1 小時

✔ 藍の魚餐廳 夕陽後又到了消滅幾隻飛魚的時間啦🤣，飛魚其實富含豐富的蛋白質而且低熱量，是來蘭嶼必吃的食物之一！這次吃了好幾餐、都是不同的料理方法，這天吃的是炸飛魚，口感有點像炸土魠魚，但更結實一點。 【餐點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村1-11號 營業時間：週一至週日10:00-14:00、16:30-21:30 電話：0978-081-089

東清灣 | 2 小時

✔ 東清灣銀河🌠 入夜後以為就要早早洗洗睡了嗎? 來離島當然是要拍銀河呀！蘭嶼的黑是神秘而充滿故事的浪漫，有別於其他攝影師在雙獅岩、龍頭岩或開元港拍銀河，Eason選擇了更有故事的拼板舟東清灣，還很幸運地拍到了流星，海邊還有喝酒一起聊天的原住民及小黑狗坐在一旁陪伴。 【景點資訊】 地址：東清灣 營業時間：24小時

第 3 天

東清灣 | 2 小時

✔ 東清灣🌅 東清灣日出是臺灣享譽盛名的景致，也是臺灣的第一道曙光，是個值得紀念的清晨😍！當天我們眼看烏雲佈滿天空，想說「日出計劃」就要失望落空了，沒想到太陽竟然撥雲見日，看著陽光灑落在拼板舟上真的是很美🥰，早起看一次東清灣的日出大概是在島上必做的事之一。 💥提醒：拼板舟對達悟族人來說是非常神聖的，外人是不可以亂碰的唷！要碰一定要經過當地人同意 【景點資訊】 地址：東清灣 營業時間：24小時

東清部落 | 1 小時

✔ 東清部落 東清部落在達悟語為「Iranmeylek」，意思是太陽最先昇起的地方，而部落裡也帶著點愜意，一條筆直的道路通向大海，一旁的耆老時常坐在門口抽煙，中午時會躺下來小頓，小孩經過時也會用母語對上兩句，其實蠻自在的，有時經過也會對我們這些外地人微笑示好，這裡的生活純樸而充滿故事🥰。 【景點資訊】 地址：東清部落 營業時間：24小時

東清秘境 | 2 小時

✔ 東清秘境🏞 接著是已經不是秘境的東清秘境，這裡因為岩石隔開大海形成了天然的游泳池，陽光可以輕易的穿透，配上外海的深藍形成漸層，特別的美呀~即使不再神秘，這樣的美景還是有深深的吸引力。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉東清村 營業時間：24小時

情人洞 | 1 小時

✔ 情人洞 情人洞是個特別的海蝕洞，洞底下的海是寶藍色的，配上白色浪花很浪漫，是達悟族人強力推荐看日出最好的景點💥。 【景點資訊】 地址：東清灣岬角 營業時間：24小時

朗島部落 | 1 小時

✔ 朗島部落 朗島部落在達悟語為「iraralay」，是指「善於招待親友，非常有禮貌的部落」的意思，位置在椰油部落及東清部落之間，是六個部落中領域是最大的，較其他部落有更多的奇岩異石。 【景點資訊】 地址：台東縣蘭嶼鄉朗島村61-1號 營業時間：24小時

像水渠一樣 | 30 分鐘

✔ 像水渠一樣(蘭嶼紅頭岩) 像水渠一樣是個會讓人會心一笑的景點，兩側大岩壁框出一大片湛藍大海，因為地勢高低差加上轉彎處的關係，經過就像是要奔進大海，晴天時陽光照射在水面上波光粼粼，簡單但很美好🥰。 【景點資訊】 地址：蘭嶼紅頭岩 營業時間：24小時

涼亭 | 30 分鐘

接著介紹來蘭嶼一定要做的幾件事‼️ ✔ 涼台 涼台可以說是整個蘭嶼的靈魂壓，也是傳統建築中的重要的一項設計。 因為蘭嶼四周環海，島上並無高聳的大山脈，受海洋氣候影響很大， 鋒面會直接切過島嶼，夏天豔陽高照也常有午後雷陣雨，所以祖先們構築了涼台，只有屋頂、平台和四根柱子、四面無牆，可以遮蔽陽光、避免直接曝曬，而四面無牆更可以充分利用海風的特性，在遮蔽陽光的時候更能享受季風的吹拂，因此去蘭嶼沒有找個涼台好好望著大海發呆，那就不能說來過 💥提醒 : 不過有些禁忌一定要注意唷，當涼台是在一戶人家的主屋前面時，代表是這戶人家專用的涼台，未經過主人同意，請不要隨意登上涼台乘涼，再來上涼台一定要脫鞋子唷 【景點資訊】 地址：島上到處都可以看到 營業時間：24小時

蘭嶼 | 1 分鐘

✔ 環島 再來環島一定是必要的! 蘭嶼四面環海，所到之處都是碧海藍天，加上島上還保有許多的原住民文化風情，有著給人特別不一樣的體驗😁😁😁

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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