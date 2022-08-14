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與幾米狗狗一起悠哉悅讀　鑽入「質感森林系咖啡廳」度過療癒時光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲來找大狗狗一起讀書吧！
▲來找大狗狗一起讀書吧！

【圖／文：行遍天下】

走入宜蘭找綠意，讓自然療癒身心，去綠建築圖書館找大狗狗一起閱讀，找間植物系咖啡館感受時光靜好，最後鑽入森林的懷抱緩緩森呼吸。

　

綠建築中的童趣閱讀時光

走入新開放的「宜蘭市李科永紀念圖書館」，三層樓綠建築使用光線與角度讓閱讀也能悠悠哉哉。以幾米主題打造的空間值得慢慢走逛挖掘幾米筆下可愛角色出沒的地點，幾米親子閱讀區裡女孩與狗狗正等著旅人，二樓閱讀區更有書架上的狗、座位區的藏寶箱都是讓人著迷的驚喜角落。選本書、找到最喜歡的角落靜下心閱讀，或者漫步到後方幾米巴士跟貓頭鷹公仔合照，用笑聲度過午後。

▲二樓閱讀座位旁就有著幾米藏寶箱。
▲二樓閱讀座位旁就有著幾米藏寶箱。

　

生機盎然植物咖啡館裡滿足味蕾

愜意的旅行還在繼續，鑽入宜蘭充滿自然派風格的「泥鰍Hooliu」滿足味蕾。連門口的木頭招牌都彷彿要被植物包圍一樣，踏入店內則是充滿溫馨可愛的小咖啡館風格，老傢俱櫃子裡展示著店主收藏的舊式杯盤，店裡客人低喃的交談聲以及讓人一聞到就會開啟味蕾雷達的咖哩香。

▲還沒走進「泥鰍Hooliu」前，就能感受到的綠意盎然。
▲還沒走進「泥鰍Hooliu」前，就能感受到的綠意盎然。

幾乎每桌都會點上的「南方炸雞手炒咖哩飯」以及「松阪豬香料咖哩飯」，把炸雞炸得恰到好處後淋上介於日式與印尼風味的咖哩醬，微辣微甜卻又回甘溫潤的咖哩滋味讓人忍不住一口接著一口的吃光盤子裡所有的飯。餐後點上一杯檸檬西西里咖啡或者暢快來一瓶精釀啤酒，在角落搖曳著的龜背芋陪伴下，悠哉時光就是這麼輕鬆自在。

▲南方炸雞手炒咖喱飯，咖哩滋味讓人回味。
▲南方炸雞手炒咖喱飯，咖哩滋味讓人回味。

　

探索山徑在瀑布下森呼吸

來到宜蘭就該找一條步道、鑽入森林的懷抱森呼吸，步道總長約1.5公里，可分成第一層、第二層瀑布，因為風災崩塌而第二層停止開放的「新寮瀑布步道」預定11月正式對外開放。就處於中山休閒農業區內，是處無經過改造的自然林，沿途林相、蕨類豐富，褐樹蛙、斯文豪氏赤蛙出沒，更在入夏時還能遇見柑橘鳳蝶、無尾鳳蝶等多種蝶類輕盈飛揚在步道之間。

全程幾乎無陡坡、平穩好走的路況，還能穿越兩座越溪吊橋，超級近距離地靠近瀑布，在觀瀑平台前感受水流瀉而下的氣勢滂薄，深深呼吸由瀑布飛濺而產生的陰離子，視覺、嗅覺與觸覺都彷彿在森林的懷抱裡，讓人忍不住嘴角上揚微笑了。

▲新寮瀑布原本只開放到第一層，久違的第二層即將開放
▲新寮瀑布原本只開放到第一層，久違的第二層即將開放

　

景點資訊

宜蘭市李科永紀念圖書館

地址：宜蘭市陽明路277號

電話：03-957-2505

FB：宜蘭市立圖書館

時間：週二週五08:30-17:30、六日至17:00（週一及國定假日休）

　

放景點名稱

泥鰍Hooliu

地址：宜蘭市農權路118號

電話：無電話、不接受預訂、不接待1組超過6人

FB：泥鰍Hooliu

時間：11:30-18:00（週三休）

　

放景點名稱

新寮瀑布步道

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路

時間：24小時，天黑後不建議前往

備註：第二層瀑布開放時間以官方公佈為準

　

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瀑布 步道 咖哩

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