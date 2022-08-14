宜蘭龜山島一日遊行程攻略！推薦6處景點美食 近距離欣賞海豚海上舞姿

每次前往宜蘭時，總能瞥見遠方龜山島的「身影」，好奇著島上究竟是什麼風光？而為了提倡觀光與保護生態，隨著龜山島開放限額登島，越來越多人能一睹龜山島的廬山真面目。每年的 3 月至 11 月只要事先申請，並經由專業導覽員陪同，龜山島每日對外開放 1800 名的遊客登島，而這回要來介紹龜山島的一日遊攻略，第一站就先到頭城車站吧！

龍記牛肉麵

要前往龜山島，必須從烏石港搭船，因此可以搭車到頭城車站後，再轉乘國光客運1766至烏石港下車。而因為島上沒有餐廳，所以建議在登島前先吃吃頭城當地的排隊名店——「龍記牛肉麵」！龍記牛肉麵的所有餐點皆為當日一大早手工熬煮而成，每日限量供應牛三寶麵更是最熱賣的餐點，其牛筋口感 Q 彈、牛肚嚼勁十足而牛肉塊軟嫩入味，湯頭則是香醇順口，有機會一定要嚐嚐看。

圖／IG@piglet__family

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地址：宜蘭縣頭城鎮吉祥路13號

營業時間：星期一至六 11:00 ~賣完為止（晚上不營業、星期日公休）

賞鯨

龜山島周遭的海域為親潮與黑潮交會之處，吸引大量魚群迴游，因此每年 4 月至 9 月有大批的鯨豚出沒，追逐覓食。而龜山島賞鯨的套裝行程大致分為搭乘遊艇賞鯨與環繞龜山島，以及賞鯨、登島加環繞龜山島這兩種，可以藉由導覽人員的專業解說，知曉鯨豚習性與龜山島的歷史。然而據說要成功看到海豚可沒那麼容易，除了船長的經驗之外，也與當天的幸運程度有關，所以當看到海豚躍出海面，船上都會發出此起彼落的驚呼聲！

圖／IG@ting__0022

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龜尾湖

終於踏上龜山島的土地之後，來到位於西面的「龜尾湖」。龜尾湖為半鹹水湖，整體呈長方形，而湖中除了有木造涼亭「酩嘉亭」提供休憩，另在周圍設有全長約 650 公尺的環湖步道，在這裡遠眺山壁的位置，還能見到守護著軍民的觀音像，使得龜尾湖擁有安詳靜謐的氛圍，且置身於這青山綠水，總令人感到心曠神怡。

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地址：宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處

軍事坑道

其實早在 1977 年以前，龜山島曾有居民居住，但由於後來龜山島被列為軍事要地，當局便強制要求居民遷居至台灣本島，之後便蓋了一座「軍事坑道」。軍事坑道全長約 800 公尺，高約 3.5 公尺，寬約 3 公尺，而坑道中連接著多個砲陣地和機槍陣地，並且完整保留了 90 高砲。走進軍事坑道內，你會感到非常涼爽的感覺，所以這裡還被戲稱為「龜山牌冷氣」呢！

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地址：宜蘭縣頭城鎮

401高地

「401 高地」為龜山島的制高點，加上兩層樓的觀景台海拔為 401 公尺，若遊客想登頂的話，記得要走全長 1363 公尺的「401 高地步道」。編輯特別提醒大家，401 高地每天只限 100 個名額前往，所以必須要提前申請才行。一般來回大約需一個半小時的時間，但只要當你成功站上觀景台，欣賞美麗的牛奶海伴隨著龜山島蓊鬱的山林，相信一切辛苦都值得了。

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幸福36海鮮餐廳

接下來回到烏石港，則可以安排到「幸福36海鮮餐廳」，享用自家漁船每日出港捕撈的新鮮漁貨。幸福36海鮮餐廳的生魚片、鮮魚湯、招牌炸鰻、櫻花蝦炒飯、沙公、川燙小卷等都是人氣餐點，除了美味是無庸置疑的之外，店家最棒的還有價格公開透明，現點現秤後報價，等客人確認好之後才會開始料理，完全不用擔心結帳時看到帳單金額會愣住的窘境。

圖／IG@miu0706

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地址：宜蘭縣頭城鎮港口路36號

營業時間：週一至週日11:00-20:00

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