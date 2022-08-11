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享受最天然冷氣！台東「知本林道瀑布」滿滿負離子和涼爽氣息，車子可直達美景不用走路

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳旅遊／Vicky

知本林道瀑布應該可以算是全台最輕鬆的瀑布，因為它不用走路，開車就可以抵達。之前和大家分享過，在台南楠西的蝙蝠洞瀑布，也是僅須徒步五分鐘即可看見壯闊的山谷。想欣賞知本林道瀑布的美景就更輕鬆了，根本不用走路，開車就可以到。不過是不是正巧也是如此「便利」，不少人都帶了食物來，就連烤爐都帶來了，不是不可行，就是擔心汙染了水源，也擔心有垃圾留下，所以想到這邊野餐的朋友記得要把垃圾都帶走呦！

知本林道瀑布：駕駛技術要不錯

看看這張地圖，要進入到知本林道瀑布並不難，只有一條路而已，導航知本林道瀑布都可以抵達，只不過部分道路會比較不好會車，建議駕駛技術要不錯再入內，不然應該會有很大的機會造成回堵，知本林道會紫爆喔！

知本林道瀑布：這是…

一大早就來到這邊，想說可以享受一下包場的感覺，沒想到還是有幾部車已先抵達了，而且搬桌子搬凳子，儼然就是想在這邊待上好一陣子，果然是有備而來。

知本林道瀑布：天然大冰箱

我們將車停妥下了車，站在瀑布底下，感受這像冷氣般的涼爽氣息，因為造訪這天的早上還下過雨，所以感覺瀑布的水量有比較大，站在這裡不僅暑意全消，還感受到滿滿的負離子，這個地方真的超讚的。記得之前曾在高雄茂林過這樣的經驗，當時把水平放在瀑布下，不久就「冰鎮」了，果然是天然超級大冰箱。

大家覺得這個瀑布像什麼？一條白絲巾？或是一匹潔白的布呢？就讓大家想像吧！

知本林道瀑布：天然冷氣好舒爽

妮妮妹換上涼鞋，坐在渾然天成的石頭座椅上戲水。在這裡確實已經可以感受到沁涼了，不過如果可以下去玩水那就更好了。是這樣想沒錯，不過這裡的水雖清澈，然而有點看不見底部，加上近日有大雨，所以還是坐在石頭上戲水就好，因為瀑布內也有可能會暗藏漩渦的。在這邊就把這個已經不太算是秘境的景點分享給大家，希望來到這邊的遊客可以把垃圾給帶走，讓知本林道瀑布永遠都美美的。

最後一張照片就讓大家來看一下知本林道瀑布的下游，看起來很平凡無奇對不對，可是上頭的知本林道瀑布真的很漂亮，值得來走一走。

知本林道瀑布

地址：台南東線卑南鄉

交通方式：導航設定知本林道瀑布即可抵達

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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