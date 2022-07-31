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迎接海上金光！ 乘獨木舟賞清水斷崖太平洋日出　漫步新城人文藝術散策

聯合新聞網／ 行遍天下
▲金光映照海面，海天一線的晨光引來眾人歡呼，這一刻所有的煩惱都隨之消散。
▲金光映照海面，海天一線的晨光引來眾人歡呼，這一刻所有的煩惱都隨之消散。

【圖／文：行遍天下】

夏天的花蓮是藍色，一天中最溫柔的時刻是破曉前映照著天光的深邃藍，此時的崇德海灘，聚集著即將划獨木舟出海看晨光的遊客，細沙舒服、海水沁涼，心情興奮又緊張。雖說綿長的花蓮海岸，有許多地方可以觀賞太平洋日出，但最特別的就是以獨木舟迎接海上金光。

位於蘇花公路台九線182公里處、距離太魯閣出口約5分鐘車程的秀林鄉崇德海灘，緊鄰台灣八景之一的清水斷崖，以前，旅客只能高高佇立在崇德隧道出口俯瞰壯闊的清水斷崖，獨木舟盛行後，乘風破浪划向這座總長12公里的山海走廊，近距離觀賞崖高谷深的地質奇觀，就成了無與倫比的體驗。當獨木舟衝出高浪驚險離岸，接著隨波上下起伏時，舒服的律動讓人忘記身在汪洋大海，也忘了俗世煩惱。看著天際從深藍轉為橙紅、金黃，與大海同水平的太陽躍出水面時，眾人齊聲歡呼，皆為挑戰成功而開心。上岸後，可以繼續駕乘ATV沙灘車馳騁彎月形的崇德海灘，享受刺激飆沙的快感，也一探清水斷崖的壯闊地形。

▲駕乘ATV徜徉崇德海灘，一邊享受海風吹拂，一邊體驗奔馳快感。
▲駕乘ATV徜徉崇德海灘，一邊享受海風吹拂，一邊體驗奔馳快感。

　

順遊熱點

盛夏的花蓮，陽光燦爛海水湛藍，除了划獨木舟欣賞海天一色的太平洋日出，由秀林鄉的海濱路，沿著台9線往南行，只需10分鐘車程就能抵達人文景點豐富的新城鄉，漫步單純寧靜的街道，觀賞建築藝術、品嚐地方小吃，讓身心充滿能量。

新城神社和新城天主堂

新城神社遺址和新城天主堂，展現東西文化並存的歷史軌跡。建於日治時期的新城神社，在戰後遭到破壞，只留下鳥居、石燈籠等遺跡，原址由天主堂教會花蓮教區收購後改建為天主堂，這座以聖經「諾亞方舟」為造型的禮拜堂，外觀覆蓋著綠油油的攀藤植物，莊嚴寧靜的教堂內，中央擺放著聖體櫃和鍛鐵十字架，左右兩側有義大利雕刻的聖母元后與聖若瑟聖像，最令人讚嘆的14片彩繪玻璃窗，描述耶穌各項聖事，是珍貴的宗教藝術。

新城車站

新城火車站是通往太魯閣國家公園和花東縱谷的門戶，建築師姜樂靜設計時以「門」戶為意象，為了不搶走山的風采而選用低調色彩，建築側面的折疊設計比喻太魯閣的山洞崖壁，穿越時可感受光影變化，藉此回味太魯閣之美。吸引旅客前來觀賞的公共藝術，其一是旅美藝術家馬白水的山水畫《太魯閣之美》，透過玻璃工藝師重新詮釋，展現花蓮山水的四季印象；另一件裝置藝術《織路》由賽德克藝術家林介文設計，請來花蓮原住民婦女手工編織，象徵一條返鄉之路。

練習曲書店豆花

吃冰最能消暑氣，走訪新城鄉，除了在老店佳興冰菓室喝一杯清香檸檬汁，現在還多了古早味豆花店的選項。因為擔任新城國小棒球隊總教練而在花蓮深耕的胡文偉，和另一半開設的文青風「練習曲書店」、「豆花兒」，是探索新城的絕佳站點，以公益圖書館形式經營的練習曲書店，不賣書、賣咖啡，提供偏鄉孩童放學後寫作業、休憩的場域；同樣是老屋改造的豆花兒，嚴選壽豐鄉小農豆漿製作豆花，搭配新城花生湯底以及湯圓、紅豆等配料，口感綿密，清新消暑。

　

景點資訊

獨木舟體驗

時間：即日起至10月底皆可體驗，依照天氣狀況與海象決定成行與否

地址：花蓮縣秀林鄉海濱路56號（56號基地）

電話：0988-316-510、0965-617-631或以LINE：＠56outdoor聯繫

費用：清水斷崖獨木舟玩水趣每人1650元，兒童另有優惠；清水斷崖SUP划槳趣一人一板1900元；清水斷崖沙灘車飆沙趣每台車1200元可供兩人共乘。

交通：開車走蘇花公路(台9線)到秀林鄉，沿著花3鄉道前進即可抵達56號；從花蓮火車站租車前往，車程約30分鐘。

　

新城天主堂

地址：花蓮縣新城鄉博愛路64號

電話：03-861-1722

時間：新城天主堂內部不定期開放，參觀請電話洽詢

　

新城車站

地址：花蓮縣新城鄉新城村新興一路73號

電話：03-8611237

時間：06:00-24:00

　

練習曲書店

地址：花蓮縣新城鄉信義路252號

電話：0929-102-286

時間：09:00-18:00

　

豆花兒

地址：花蓮新城鄉中山路39號03-861-0707

時間：11:00-18:00（受疫情影響，公休日請參考粉專公告）

網址：https://reurl.cc/GoQLXx

　

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