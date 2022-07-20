來去宜蘭鄉下住一晚！ 冬山三星麥田圈、魔戒場景還有呆萌獸，讓你IG美圖發不完

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-06-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 蘭城晶英酒店、張美阿嬤有機農場、安農溪分洪堰自然生態園區。 來去鄉下住一晚是Jennifer旅行後的感受，可以把腦袋徹底的放空當個小小農夫，單純的體驗農家生活☺️ 而同時有「宜蘭伯朗大道」之稱的冬山三奇，每年隨稻穗金黃飽滿下垂時，都會特別舉辦「三奇美徑」彩繪稻田活動，帶你一同體驗季節更替的感動🥰

第 1 天

蘭城晶英酒店 | 2 小時

一抵達宜蘭，首先就是要幫忙消滅宜蘭名產鴨了，當然是直衝蘭城晶英吃烤鴨啦！身為吃貨的Jennifer其中一個夢想就是吃遍全台有名的烤鴨！不過還有個小提醒，那就是只有平日才可以預訂兩人位，若是週五晚上或假日就只能四人起跳預定啦，但說真的以兩人吃一隻烤鴨還是有點太多了，所以我們還打包了不少東西走~飲品部分有四種茶可以選擇、另外還有贈送一壺梅子醋，梅子醋好喝到我翻菜單想點烤鴨五吃分別是香滷鴨小拼、櫻桃鴨握壽司、片皮鴨卷三星蔥餅、鴨胸肉佐味噌醬、三杯鴨骨煲(另有生菜包鴨絲可選擇)、慢火白菜煲鴨湯，裡面我最喜歡的就是鴨湯了，湯底非常濃郁又鮮甜，喝起來還有膠質感，每次去我都要打包帶走，而且裡面還有超多鴨架骨，對於喜歡啃骨頭的人完全是福音~ 【餐廳資訊】 地址：宜蘭市民權路二段36號6樓 營業時間 : 11:00-15:00、17:00-21:00 電話：(03)910-1011

張美阿嬤有機農場 | 2 小時

這趟旅程中Jennifer最期待的景點莫過於張美阿嬤了！！除了人人搶拍的水豚外，還有笑笑羊、袋鼠、陸龜、梅花鹿等等，超級豐富的種類一次拍個夠！笑笑羊其實叫做「瓦萊黑鼻羊」、來自瑞士，被稱為世界上最可愛的羊，不仔細看真的找不到眼睛，英國動畫《笑笑羊》就是根據黑鼻羊模樣創造出來的卡通角色。小小的袋鼠跟迷你鹿會在腳邊竄來竄去，讓人忍不住想蹲下狂拍一波，但我最喜歡、也是現場最熱門的就是水豚啦，不說你可能不知道，其實水豚是世界上最大的老鼠，無論牠做什麼都可愛到不行，非常溫馴又呆萌，但小提醒一下現場水池裡只有保麗龍橘子可以放在牠頭上唷！這裡最吸引人的是非常乾淨也沒有異味，讓人待起來很舒服自在，雖然人潮眾多但不至於擁擠，很值得再訪！！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號 營業時間：週一至週五 09:00-17:30、週六至週日 08:30-17:30 電話：0977-333-484

安農溪分洪堰自然生態園區 | 1 小時

安農溪分洪堰，官方指出源自於蘭陽發電廠所排放出來的水流，灌溉了三星的農田，而溪到了大洲附近一分為二，河水透過隄堰的導流，分別灌溉羅東、三星及五結的大部分農田，嘉惠了農田的灌溉，所以名為「安農溪」，而這裡已經規劃成為風景區也有自行車道，很適合野餐、遛寵物之類的，也有很多人來拍照唷！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣三星鄉安農北路二段261號 營業時間：24小時

風車花園城堡 | 1 小時

至於住宿超級夢幻，一定要跟大家好好分享，風車花園城堡的外觀是歐風建築，門口還有醒目大型風車指引住客，在田間小路上遠遠就能認出它來，而且拍起來超美，除了四周的田園綠意外，後院還有給小孩盡情玩樂的遊樂場，不僅有溜滑梯、還有戲水池可以玩。大廳的裝飾同樣也不馬虎，寬敞的客廳裡有舒適的歐洲風沙發、也有適合多人用餐的長桌，超級適合家族或團體旅遊的民宿，難怪常常被包棟、一房難求！而房型也很多樣化，有清爽的地中海房型、華麗的凡爾賽風格，也有適合親子的卡通故事房型。我們這次造訪的房型是民宿裡超受歡迎的「森林主題四人房」，從踏進房間開始就是一場尋找龍貓的探險，牆壁上滿是龍貓電影場景彩繪，還有超大龍貓躺枕，除此之外，沐浴用品竟然提供的是歐舒丹，可見民宿老闆在各個小地方都非常用心！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉鹿埔路460巷121號 電話：0975-756-677 官網：http://www.lovewgc.tw/ 價格：視房型不同

第 2 天

宜蘭冬山伯朗大道 三奇稻間美徑 | 1 小時

三奇村稻間美徑全長約兩公里，寬度五米，有九個S形彎道，沒有路燈、電線桿干擾，而有「宜蘭版伯朗大道」的美譽，今年與「斑比山丘」業者合作，將觀景高台打造成為「斑比山丘貨櫃屋」，連稻田彩繪圖案也是可愛的斑比小鹿，不說還以為又是那個外星人來台灣造訪作畫，因為於水稻已進入成熟期，農民預計於六月底收割。 這裡也很多人會租自行車，優閒地欣賞農村稻田美景。沒有看到稻田沒關係！7月9、10日還有活動！這兩天會舉辦冬山風箏嘉年華活動，有超級可愛的蠟筆小新造型風箏，讓我又想再去一次啦！另外當天也有可以跟可愛小鹿互動的斑比野餐日唷！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉三奉路77號 營業時間：風箏節嘉年華7/9、7/10的10:00-17:00；斑比野餐日7/9、7/10的10:30-15:00，現場排隊

冬山河生態綠舟 | 1 小時

冬山神秘河道應該是IG上比較熱門的景點，號稱猶如《魔戒》電影場景，或是與巴拉望地下河神似，其實我覺得都還好，但拍起來很美是真的，洞穴上方有個小洞會透出光在石頭上，營造出很仙境的氛圍，河道位於冬山森林公園裡，公園不小但找起來不會太難，路上指標都有引導方向，離開時我們還遇到一對情侶，女生很認真跟著牌子走然後一直納悶找不到，然後她男友很認真地說：「啊!神秘水道指的就是廁所！」(因為有個引導箭頭往靠近廁所方向指去) 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號 營業時間：08:00-18:00 價格：門票30元；船票(8人座電動小船)：全票75元、半票35元

內山休閒茶園 | 1 小時

宜蘭縣總共有16個休閒農業區，本次我們造訪的三間茶園都在中山休閒農業區，這裡每間茶園都有自己的特色產品及體驗活動，很適合多人團體預約、也可以假日帶小孩來放放風、了解台灣農業！首先抵達的是內山茶園，外觀有大大的「隘勇寮」三個字，是為紀念早期宜蘭平地漢人防止泰雅族原住民出草，而由勇士壯丁輪值輪值看管的哨站，超有特色的園內有許多體驗活動，例如採柚子(視季節而定)、炸茶葉及擂茶，此外炸茶葉體驗還包含一日採茶女，要先親自在有機茶園裡摘採口感軟嫩的一芯二葉，再清洗並油炸後就能吃到滿溢茶香在口中繚繞，搭配老闆娘釀造的柚花醋，讓人忍不住一口接一口，是從來沒想過的料理，若在雨天沒辦法摘採茶葉，也有柚花養生擂茶體驗，將各種穀物食材擂成粉末的過程非常費力！我都覺得快長出二頭肌！但研磨完、加入熱柚花茶水沖泡後，品一口清新回甘的茶香，就覺得剛剛的辛苦完全值得了！再搭配Q彈的綠茶凍，就是一個令人難以忘懷的怡然午後 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉中山村(路)688巷23號 營業時間：預約制 電話：0910-173-056 / 0939-129-379 / (03)958-1905 官網：http://intea.eland.org.tw/ 體驗時間：炸茶葉(兩人成行)及擂茶(四人成行)DIY約各半小時 價格：每人$200(視行程而定：A. 炸茶葉及茶凍、柚花醋或；B. 擂茶及茶凍)

鵝山茶園有機體驗農埸 | 1 小時

接下來拜訪的鵝山茶園特色產品是茶燻蛋DIY，半熟糖心蛋用黑糖及些許茶葉煙燻6-8分鐘後染上金黃的顏色，濃烈的黑糖及茶香讓人食指大動！在等待的同時，老闆娘還端出茶水及瓜子請我們品嘗，屬於台灣的迷人茶香入口回甘，每一口都能感受茶農的用心！茶燻蛋的最佳食用建議是當場先吃掉一顆，畢竟在陣陣香氣侵擾下，凡人是抵擋不住嘴饞的啊！而另外三顆帶回去讓茶葉香氣慢慢滲透到蛋裡，可以讓茶燻蛋的風味更加富有層次感是會回購的好吃等級！！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉中山五路3號 營業時間：週一至週日 9:00-17:30 電話：0910-144-696 / (03) 958-0301 官網：https://tourist-attraction-668.business.site/ 體驗時間：茶燻蛋DIY約半小時、手工採茶、炒茶、揉茶體驗需另外致電詢問 價格：每人$200(含4顆茶燻蛋及茶炒南瓜子、茶水)

芳岳茶園 | 1 小時

而這次造訪的最後一間茶園是芳岳茶園距離鵝山茶園非常近，老闆娘對食材非常有自己的想法，不僅親自製作DIY所需原料、東西也都是自己種植的這裡有「綠茶餅」、「綠茶鳳梨酥」或「綠茶糕」DIY三選一，光看品名可能會覺得有些困難，但在老闆娘手把手的教學下，輕鬆就能完成，看看在指導我們的過程連可愛的小孫女也一起來參與，超級可愛的！而更特別的是內餡會以茶園內種植的時令水果做內餡，所以每次的拜訪都能吃到不同口味，製作完成等待烤箱完成最後步驟時，老闆娘會拿出6-8種她的私房點心及現泡的綠茶及紅茶給客人無限享用，而這些全都是令人懷念的古早傳統小菜，例如茶葉香樁豆干、茶梅豆鼓及茶香花生等，讓等待的時光不無聊！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中城路193號 營業時間：09:00-17:30 電話：0918-218-960 / 0928-135-820 / (03)958-5259 官網：http://moon.eland.org.tw/ 體驗時間：綠茶餅、綠茶糕、綠茶鳳梨酥三選一，DIY約一到兩小時 價格：每人$200

仁山植物園 | 2 小時

去完茶園後裝了滿肚子美食，千萬別忘了去旁邊的仁山植物園走走、消化一下！植物園裡規劃了很多不同特色的區域，並以各國風格的庭院設計成花園，我們最喜歡的就是英式風格的伊莉莎庭園，特色的紅磚屋外種植綠色灌叢以及各式的花卉植物，藉由色彩及遠近安排出漸層變化，營造自然繽紛、花團錦簇的英式風格，而且旁邊的白色小溫室更是點綴了整個庭園。 伊莉莎庭園的正對面就是法式設計的法蘭西庭園，透過幾何式平面設計、修剪整齊的綠籬、以綠色植物為主導佐以少量的花草元素設計成，完全就像是電影裡才看到的場景，如果走到庭園中間會更為驚艷，傳統法式庭園加上噴泉、水池、及女神雕像、遠方的英式紅磚建築等於電影場景，美到都想出國了！ 【景點資訊】 地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路500號 營業時間：8：00-17：00 電話：(03) 958-5991

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