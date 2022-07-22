網羅花蓮27間特色店家！ 帶你一口氣嚐遍地方小吃、大啖香炸螃蟹、道地脆皮烤鴨

花蓮景色優美，獨特的環境與地理位置，造就了無數美景，成為民眾心中的度假勝地，今天介紹在地人推薦的美食清單，還有花蓮人常去的小店，讓你來到花蓮知道怎麼吃、怎麼喝，順道送優惠給大家。

▲圖片來源：咖雞嘛韓國蓬車料理、ShareLife

│美食/傳統美食





蔣家官財板-建國店

若讓在地人推薦的特色平價美食，那【蔣家官財板】絕對是榜上有名，與其他地方的棺材板不同，花蓮的【蔣家官財板】口味創新且多元，搭配蛋香濃郁的鬆軟炸吐司讓人百吃不厭。

店家做法與台南棺材板不太一樣，【蔣家官財板】接近法式吐司的做法，先沾蛋液後才下去油炸，保持吐司鬆軟的口感，多了股蛋香，台南的則是外皮酥脆吐司口感偏乾，油度較高，各有各自的愛護者。





【蔣家官財板-建國店】

店家地址 : 花蓮縣吉安鄉建國路二段15號

營業時間 : 11:30–21:00(星期一公休)





宜蘭香炸螃蟹－東大門店

【宜蘭香炸螃蟹】是東大門內知名的排隊美食之一，鹹香濃郁的炸螃蟹是美味饕客的最愛，口味獨特的酸辣蝦也是一絕，是來花蓮旅遊必吃的夜市美食。

疫情嚴峻不敢出門吃美食，【宜蘭香炸螃蟹】現在有推出冷凍真空包，家裡只要有氣炸鍋，不需要解凍也不需要調味，只要放入氣炸鍋炸15分鐘或是烤箱烤，就能在家品嘗到熱騰騰的炸螃蟹了！





【宜蘭香炸螃蟹－東大門店】

店家地址：花蓮縣花蓮市中山路38號

營業時間：18:30-23:30(星期三公休)





客來吃樂─花蓮店

台東知名人氣老店的蚵仔麵線、綠豆算在花蓮也吃得到！店內品項雖然不多，但每一款都充滿著古早味，大家熟悉的香味陣陣傳來，每吃一口童年的記憶便不斷湧現，是大家不能錯過的好滋味。

蚵仔麵線裡頭用料非常實在，滿滿的配料搭配手工麵線口味讓人難忘；綠豆算使用蒸熟的綠豆仁，保有原本粒粒分明的口感，加入特調的桂圓黑糖漿，黑糖桂圓的甜甜香氣與花生粉的豆香撲鼻而來，濃稠口感中帶有著綠豆仁的綿密，真是太滿足了！





【客來吃樂─花蓮店】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中原路一段27號

營業時間：11:00-19:00(星期一公休)





慶豐夜餐館

在地人激推的居酒屋，【慶豐夜餐館】主打中式熱炒料理，不僅有誠意十足的澎派海味，炸物、湯品、冷盤一樣也沒少，前所未見的「雞爪米糕」好吃程度令人直豎大拇指！

將傳承自老闆阿嬤手路菜──經典米糕，與使用10多種中藥材滷製雞腳做結合，雞腳的滷汁加上米糕獨特的醬香，有著令人驚奇的好味道，另一道「三杯三怪」也相當特別，將臭豆腐、米血及皮蛋一同拌炒，獨特風味刺激著你的味蕾。





【慶豐夜餐館】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段332-2號

營業時間：17:00-23:00(星期一公休)





奶妹中西式早午餐

一日之計在於晨，早餐當然要吃飽才行，花蓮在地的【奶妹中西式早午餐】主打豐富的傳統中式美味，提供飽足感爆表早餐，像是經典的炒麵配豬血湯、招牌滷肉飯加半熟蛋，用份量十足的餐點補充你一天的元氣。

【奶妹中西式早午餐】套餐皆不用百元的價格讓人直呼超佛心，用最划算的價錢充飽一整天的電力，深受學生、小資族喜愛，還在煩惱來花蓮要吃什麼早午餐嗎？快來這裡報到吧！





【奶妹中西式早午餐】

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段420號

營業時間：05:30-13:30





花蓮一品香-花蓮德安店

來到花蓮旅遊，除了包子、麻糬和生猛海鮮外，可不能錯過花蓮必吃美食─扁食，創立20餘年的扁食專賣品牌【花蓮一品香】，堅持「天然、營養、健康、美味」的飲食概念，扁食可以選擇蝦、雞、牛或綜合等內餡，滿足每位饕客的味蕾。

招牌「蝦肉餡扁食」隱約可以看到整隻彈牙鮮蝦的模樣，爽口香甜的湯頭在咬下鮮蝦扁食的那一刻，再添一層甘甜的鮮味，讓人回味無窮。





【花蓮一品香-花蓮德安店】

店家地址：花蓮縣花蓮市中原路589號

營業時間：10:30-14:00；16:30-20:30(星期四公休)





榆香飯包

想要簡單的飽餐一頓，那就來花蓮的【榆香飯包】吧！榆香飯包是在地人推薦的便當店，老闆對食材堅持使用最好的，選用高品質的富里米、梨山的高麗菜、溫體豬肉灌製香腸、手工醃製酸菜，固定1主菜5配菜的經典搭配，還有免費的熱湯可以享用，價格經濟又實惠。

超人氣「雞腿飯」使用天然香料醃製而成的國產卜蜂雞腿，比臉還大的雞腿份量十足，CP值非常高！外皮炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，每咀嚼一次雞腿肉，香氣便迴盪在嘴裡，讓人直呼過癮！





【榆香飯包】

店家地址：花蓮縣花蓮市林森路269號

營業時間：10:00-13:00；16:00-19:00；星期六10:00-13:00，星期日公休





銘師父餐廳

銘師父的「北鴨三吃」選用在地飼養的櫻桃鴨，再透過獨家烤製手法，烤鴨一上桌的香氣光用聞的就讓人口水直流！

北鴨三吃第一吃是香蔥鴨餅，第二吃為「口袋餅鴨鬆、鴨粥、鴨絲炒竹炭麵三選一」，第三吃則是「野菜全鴨火鍋、豆醬炒鴨骨二選一」，多種組合與搭配讓人每次來都能吃到不一樣的口味，來【銘師父餐廳】一解口腹之欲吧，也提醒大家想享用烤鴨的饕客們務必提前一天預訂，以便餐廳提前備料喔！





【銘師父餐廳】

店家地址：花蓮縣吉安鄉明義六街38巷22號

營業時間：09:00–14:00；17:30–21:00星期三公休





│美食/異國美食、鍋物





職牛 Zhi Niu

花蓮也有不少的高級餐廳，其中又以【職牛】最受民眾青睞，【職牛】以職人料理手法使用備長炭直火炭烤牛排，瞬間鎖住肉汁後再以小火慢慢烤製，加入煙燻的技法讓風味上更添層次，驚豔的牛排味蕾享受搭配高檔紅酒，有著高貴不貴的「職業乾式熟成牛排館」等級。

▲圖片來源：職牛

搭配店家推薦的熟度與吃法，讓費工耗時的牛排美味能有最佳的層級表現，搭著一旁主廚用心搭配的配菜與佐料，也能讓整道餐點的風味有不一樣的風味。





【職牛 Zhi Niu】

店家地址：花蓮縣花蓮市中正路474號2樓

營業時間：11:00–15:00；17:00–00:00





泰宜味食館

【泰宜味食館】以健康又道地的泰式料理受到在地民眾的青睞，多款人氣美食不只風味層次十足，吃起來順口又不會油膩，「打拋豬肉」採用少油、道地泰料手法「乾燒方式」做料理，大火快炒讓豬肉吸滿醬汁，越嚼越香十分下飯，道地口味讓人彷彿置身於泰國，體會到泰式料理的美好。





【泰宜味食館】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路一段152號

營業時間：11:00~14:00；17:00~21:00(星期三公休，若有提前預約主廚也會開店)





阿米哥手工薄皮披薩

品嘗簡單好滋味就來【阿米哥手工薄皮披薩】，店內有十幾種口味的披薩可選擇，若有選擇障礙的話，還可直接選擇「2種口味任你配」，不到300元的高CP值組合，讓12吋大披薩的口味也能很豐富。

【阿米哥手工薄皮披薩】

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路一段283號

營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00(週一公休)





咖雞嘛韓國蓬車料理

【咖雞嘛韓國蓬車料理】主打各式韓式料理，其中以韓式炸雞最受民眾喜愛，口味上有做過調整，符合在地人喜好，疫情期間不想出門，又想吃好料嗎？【咖雞嘛】聽到你們的心聲，提供花蓮市免運費外送服務，單筆金額滿300元就可以免費外送哦！讓你在家也能吃到熱騰騰的韓式料理。

▲圖片來源：IG@food_photo_fun

【咖雞嘛韓國蓬車料理】

店家地址：花蓮市林森路413號

營業時間：17:30–23:30(星期一公休)





老味道麻辣小火鍋

【老味道麻辣小火鍋】主打獨家熬煮的醇香麻辣湯底，湯鮮味濃讓人一再回味，澎派的個人鍋物份量與自助吧，吃完絕對有十足的飽足感！滷到入味且帶有淡淡中藥香氣的「滷味拼盤」，是人氣必點品項，晚上來上這一鍋，暖呼呼的滋味一下肚讓人直呼過癮。

【老味道麻辣小火鍋】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中正路一段205號

營業時間：11:00-22:00 星期二公休





串串門子鴛鴦鍋

想與三五好友一同聚餐嗎？以花蓮獨有麻辣串串而聞名【串串門子鴛鴦鍋】會是你的好選擇，多種口味的湯底與豐富的自助吧吸引著飢腸轆轆的饕客，又以餐點口味獨特、服務周到，深受家庭客、女性族群喜愛。

【串串門子】將肉品以串串的形式出餐，串串又稱做「撸串」，是重慶地區特色的街邊小吃，會將食材以一串一串呈現給客人，每份份量小，想吃什麼就點什麼，然後放入麻辣湯底內煮，再沾上店家特調的香辣乾碟，辣勁十足太過癮了！





【串串門子鴛鴦鍋】

店家地址 : 花蓮縣花蓮市中山路434號

營業時間 : 11:00–14:30；17:00–22:30





│美食/茶飲、甜點、伴手禮





叮哥茶飲-吉安店

講到東台灣的手搖飲，就不能錯東部知名連鎖品牌【叮哥茶飲】，俏皮桃紅色招牌與時尚明亮店面裝潢，充滿品牌特色，結合在地食材與巧思，開發只有【叮哥茶飲】才有的獨特飲品，像是夏之戀、芝芝鳳梨等，只有在這裡才喝得到。

【叮哥茶飲-吉安店】

店家地址 : 花蓮縣吉安鄉中華路二段217號

營業時間 : 11:00–21:45 星期一公休





巧苓紅茶-太昌店

從花蓮發跡的在地品牌【巧苓紅茶專賣店】非常注重茶葉的品質，嚴格挑選及把關每款用茶，且堅持每天手工熬煮黃金炒糖，取代一般手搖飲常用的果糖、蔗糖，高品質的茶飲深受學生族群與上班族青睞。

【巧苓紅茶-太昌店】

店家地址 : 花蓮縣吉安鄉明義一街2號（三角市場旁）

營業時間 : 10:00–22:00





叮哥茶飲-太昌店

使用台灣本土、健康、自然的茶飲是【叮哥茶飲】從創店開始就追求的理念，選用花東當地才有的特產融入其中，像是鹿野紅烏龍、初鹿鮮奶與當地新鮮水果，希望顧客都能「喝下一口新鮮，喝出一種誠意」，其中招牌的柳橙綠茶更是經典不敗的好滋味。

【叮哥茶飲-太昌店】

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段251號

營業時間：10:30–21:00





古早味茶莊-花蓮中華店

天氣一熱，不來一杯手搖飲怎麼行！花蓮這家在地人推薦的仙草甘茶，沁涼又退火的好滋味，可是消暑必備聖品啊！【古早味茶莊-花蓮中華店】是花蓮在地20年的老字號手搖飲，主打仙草、冬瓜、檸檬系列飲品，招牌的仙草是由老闆親自熬煮，就連仙草凍也不假他人之手，對每杯飲品都是如此用心準備，就是要給客人最好的滋味

【古早味茶莊-花蓮中華店】

店家地址 :花蓮縣吉安鄉中華路二段282號

營業時間 : 13:00-21:00 (星期日公休)





厚點甜咖啡廳

今年初才開業的【厚點甜咖啡廳】，隱身在成功街的巷弄內，純白色的建築非常顯眼，店內溫暖的黃色燈光搭配木製家具，營造出溫暖舒適的環境，令人感到放鬆，一邊喝咖啡一邊享用甜點，實在是太愜意。

疫情期間若是不敢內用，店內販售的咖啡豆、甜點皆可宅配，讓你在家就能享用到美味的甜點與咖啡！此外，【厚點甜】是寵物友善咖啡廳，歡迎民眾帶寵物前來。





【厚點甜咖啡廳】

店家地址：花蓮縣花蓮市成功街300巷13之1號

營業時間：13:00–18:00 (星期一公休)





蒨魔法蛋糕

【蒨魔法蛋糕】主打創意「造型蛋糕」，在重要的節日獻上對方喜愛的物件、卡通人物、家中寵物等意象蛋糕，打造獨一無二的創意造型蛋糕，秉持無香精香料、無化學物的添加.，讓造型蛋糕不只好拍也能吃的健康，也讓當天慶祝的能因為這麼獨特蛋糕能更加地刻骨銘心、加深感動。

▲圖片來源：蒨魔法蛋糕

【蒨魔法蛋糕】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中央路三段270號

營業時間：13:30–20:00(星期五、六11:00–20:00，星期日公休)





豐味企業社

來花蓮玩總是帶著麻糬、剝皮辣椒當伴手禮嗎？來點不一樣的台式醬料當作伴手禮吧！健康美味的醬料讓你在家也能當大廚，豐味老闆堅持選用高品質食材來製作醬料，只使用最基本的調味品，絕不加任何化學添加物，要帶給每個消費者健康又美味的產品。

【豐味企業社】

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段109之2號

要購買產品，請先提前打電話提前預約（0912298223）





│生活資訊





視界窗眼鏡

現今不只是服裝、髮型要跟上潮流，連身上的配件也都是，而對於有近視或遠視的人來說，若能配得一副既好看又適合臉型與外顯自己性格的眼鏡，肯定是可遇不可求的，【視界窗眼鏡】不只有多種款式、顏色、功能，也跟得上時代潮流，復古、正韓流行的眼鏡通通有，更重要的是專業的驗光能力，在售後服務方面也做得很周到。

【視界窗眼鏡】在挑選鏡框上相當用心，在擺進店內的架上前，老闆與老闆娘都會親自試戴選鏡，找尋同時具有舒適、修飾效果的特色鏡架來供大家挑選，走進店內看一輪就能感受到支支有特色的鏡框；若有選擇障礙的話，不妨聽聽老闆給的建議，畢竟閱人無數的他們看見客人的臉型就能立即推薦適合的鏡框，接下來只要挑選想要的顏色即可，省去了許多抉擇的時間。





【視界窗眼鏡】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中華路二段211號

營業時間：10:00~21:00 星期日公休





宏恩眼鏡

「配眼鏡」這件事可馬虎不得，畢竟現代的眼鏡因科技的進步而更精細、更舒適也更個人化，若在花蓮市區想找間可以信任的眼鏡行，可別錯過【宏恩眼鏡】，不僅服務專業、售後服務極佳，店家與時俱進、時刻更新最新的眼鏡技術與潮流鏡框。

【宏恩眼鏡】

店家地址：花蓮縣花蓮市中正路543號

營業時間：10:30–21:00(全年無休)





李寧、體育、生活─花蓮門市

【李寧、體育、生活】花蓮門市為花蓮在地人帶來更多不同新穎的運動品牌選擇，而且不斷地研發與用心的經營，希望能慢慢讓消費者摒除對於大品牌的長期迷思，【李寧、體育、生活】對於鞋子上的設計概念仍不會止步於現狀，求新求變，要給民眾更好的鞋子新選擇。

【李寧、體育、生活─花蓮門市】

店家地址：花蓮縣花蓮市中山路72號

店家電話：0911330248

營業時間：12:00-20:00





花蓮瑞億傢俱

當發現客廳或是寢室，缺少了一樣傢俱時，除了傳統的傢俱行外，你可以有更好的選擇，【瑞億傢俱】引進馬來西亞的國際知名沙發品牌，從木頭挑選到設計到裝訂，與配色上的設計都經過老闆親自挑選，【瑞億傢俱】所客製的傢俱，都擁有自己的靈魂與故事，為家中增添不一樣的味道。

▲圖片來源：瑞億傢俱

【花蓮瑞億傢俱】

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路1段207號

店家電話：038568509

營業時間：11:00–21:00





珍愛鉑金

想要送禮給心中所珍愛的人，卻無法下定主意該以什麼為媒介才能完美傳遞心意，那不如就送具有特殊涵義又有實用性和紀念性的飾品吧！【珍愛鉑金】有著琳琅滿目的設計飾品，款式從年輕潮流、設計質感、耐看經典到復古傳統皆有，滿足不同年齡層的客人，挑選出最符合你送禮條件的專屬飾品。

【珍愛鉑金】

店家地址：花蓮縣花蓮市中山路142-17號1樓

店家電話：038310143

營業時間：10:00-17:00





洗潔一空企業社

有多久沒有清洗你家的冷氣、水管、水塔、洗衣機了？這麼費時費力的掃除工作不如交給專業的「洗潔一空」來處理！提供需要專業技巧的高週波水管清洗、冷氣機清潔、水塔清洗、洗衣機清洗，再頑強的汙垢都難不倒他們！

▲圖片來源：洗潔一空企業社

【洗潔一空企業社】

店家地址：花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段101號

連絡電話：0982090425





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