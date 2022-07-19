最美環湖步道！ 「太平山一日遊」行程推薦 感受寧靜森林步道與翠峰湖飄渺美景

太平山國家森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，海拔2000公尺，遊樂園區內有飲食、住宿、販賣部、溫泉及蹦蹦車等服務設施，非常適合全家大小來遊玩，從台北開車前往僅需要兩個多小時的車程，擁有溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊等美景，在對的季節都可以於此觀賞到，cp值非常高，是一個一年四季都可以前往的森林遊樂區。春天百花綻放點綴整個翠綠的山頭，夏日是最棒的避暑勝地，秋季有最美的山毛櫸黃金樹海，冬季是雲霧繚繞的森林。

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太平山要怎麼去？交通參考

最美環湖步道：翠峰湖環山步道

全長3.95公里，來回約2.5小時

環繞台灣最大的高山湖泊翠峰湖。步道坡度適中，老少閒宜，但須注意路面濕滑

步道有兩個入口：東口（有廁所）和西口（無廁所），步道途中有展示站，由車油庫改建而成，保留原有結構，用來展示翠峰湖環境生態及運材歷史照片圖文解說，以及運材歷史老照片。

翠峰湖環山步道氣溫低、濕度高，長年在濃霧和細雨籠罩下，擁有豐富的苔原生態，走在步道上就好像在一大片綠色地毯上散步一樣，建議可以停下腳步近距離欣賞這些苔蘚的樣貌。

抵達觀湖平台之後，台灣最大的高山湖泊映入眼簾，運氣好的話還可以觀賞到冬候鳥、水鴨與鴛鴦，很適合喜愛賞鳥的遊客，在翠峰湖旁，景色會隨著時間改變，早起的晨曦，午後的彩霞都非常有可看性，即使霧茫茫的一片也非常漂亮

最美森林步道：見晴懷古步道

難全長0.9公里，來回約50分鐘 見晴線運材舊時軌道的歷史痕跡。步道坡度平緩好走且中途皆有休息區可以坐下來好好感受步道的寧靜，比翠峰湖環山步道又更簡單好走。

步道可隱約遠眺聖稜線和大霸尖山，沿著舊時運送木材的鐵道前行，擁有豐富的林相和過去的遺跡，非常適合慢慢走邊欣賞。

整個步道與太平山都很容易起霧，又增添了迷霧森林的氛圍

根據遊樂區的介紹，見晴，這個名稱是因為，下過雨後的步道，天空很乾淨時，可以遠眺聖稜線，中午過後有時會有雲海，有時候會被霧包圍著，這時反而湧起渴望見晴的心情。

在過去伐木時期原長約5.5公里，有寬廣的視野、平緩的路徑、蒼翠的地貌，筆直的林相，以及迂迴曲折的鐵道路徑，自然與人文資產皆豐。因此93年就地整建為提供民眾走入的「見晴懷古步道」長2.35公里，但102年因颱風災害，後半段坍塌嚴重，地質尚未穩定，無法修復，目前僅開放至900公尺處。

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