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重達4368公斤！全台「最大天香」7／15宜蘭點燃為民祈福 順遊頭城小祕境

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

睽違23年，頭城順天府池府王爺廟第三度興建巨大天香，準備在7/15點燃為民祈福、希望疫情快點消散，難得一見的盛事，吸引了「宜蘭ㄚ欣」特地拜訪、為它留下身影。附近更有在地人也不知道的綠色隧道小祕境，不妨趁著週末來趟宜蘭一日遊，到頭城祈福、走走散心。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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已有192年歷史的頭城順天府池府王爺廟，曾在民國85年、88年兩次興建天香，而這次完成的天香比前兩次都還來得高、重。廟方委請己文堂的師傅製作高12.5公尺(約4層樓高)、直徑180公分、重量4368公斤的祈福天香，香芯用的是台灣的杉木，香粉的部分則使用了沉香粉、中藥等混合，一層一層舖上後仔細烘乾，依照厚度需要7到14天不等，這樣的製程需要進行40次，最後再彩繪環繞金龍，花了10個半月才完成這個不可能的工藝作品，預計在7/15(五)下午13：00～17：40點燃祈福(約能燃燒3週)，廟方更準備了天香祈願板，只要拍照打卡就能獲得，可以寫上願望掛在一旁的天香亭祈求願望成真，宜蘭ㄚ欣已經先幫大家探路掛好一個了！不過數量有限，想許願的人手腳要快！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

拍完照打完卡先別離開！還可以順遊附近的下埔綠色隧道及頭城雲山水等景點，感受靜謐的美景與悠閒。下埔綠色隧道更是連在地人也不一定知道的祕境景點，愜意漫步其中、徐徐涼風吹來，不一定要到熱門景點人擠人，身心也能更放鬆。把握天香燃燒的3個禮拜的時間，到頭城來趟祈福小旅行吧！

宜蘭頭城頂埔順天府池府王爺廟

地址：宜蘭縣城鎮頂埔路一段250號

祈願板兌換時間：6:00至晚上21:00

頭城順天府池府王爺廟粉絲頁

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