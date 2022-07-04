台東7家必訪美食！ 大份量三鐵飯、5星等級冠軍牛肉麵、限定洛神風味炸物

圖片來源：幸福氣瓦斯

台東為國內度假勝地，多樣化的美食林立，對於初來乍到的旅客而言真是眼花撩亂、不知該從何下手。不妨跟著這篇美食推薦，逐一拜訪7間在地人氣美食店家，從媒體推薦、比賽常勝軍、飽足系到饕客好評不斷等佳餚，在這裡一次報你知！





▼台東美食清單推薦

阿牛牛肉麵

赤兔食堂

小肚子蹄膀豬腳專賣店

河南砂鍋手工扯麵

博克萊義式料理

阿鋐炸雞

緣龍無骨鹹酥雞





阿牛牛肉麵

曾獲三屆台北牛肉麵節的冠軍殊榮的【阿牛牛肉麵】，主打無過多調味的「清燉牛肉麵」，從蔬果中提煉出甘甜好味道，不僅讓清燉湯頭更為清爽，也讓味蕾層次更為豐富，搭配滑嫩的牛腱、厚實的牛肋、帶勁的麵條及爽脆鮮蔬，將整碗麵的層次再上一層樓，樸實卻又讓人為之驚豔的美味，讓人一試成主顧！

圖片來源：幸福氣瓦斯

圖片來源：幸福氣瓦斯

阿牛牛肉麵

店家地址：台東縣台東市中華路一段83號

店家電話：089348830





赤兔食堂

對於學生們而言，位在台東市區巷弄中的【赤兔食堂】可是他們最佳的充電站！店內高達16項不同風味的平價炒飯，讓每個炒飯控天天都能品嚐不同的口味，另還提供鍋燒類、牛肉麵、烏龍麵、炒麵、湯品、經典滷肉飯和日式燒肉飯等超多道美味料理，不但滿足你對美食的多種欲望，經濟實惠的價格還不傷荷包！

圖片來源：赤兔食堂

赤兔食堂

店家地址：台東縣台東市福建路248號

店家電話：0981264219





小肚子蹄膀豬腳專賣店

洋溢文青復古氣息的【小肚子蹄膀豬腳專賣店】，隱身在熱鬧台東市區巷弄內，老闆自創的大份量「三鐵飯」，總吸引不少饕客專程前來大快朵頤一番。飽滿剔透的米飯放上滿滿的蹄膀、中段、豬腳，如此澎派的美味竟然200元有找！另外還附上一碗暖心暖味的「古早味菜尾湯」，喜愛大口吃肉、古早味派的吃貨，快加入你的口袋名單中吧！

小肚子蹄膀豬腳專賣店

店家地址：台東縣台東市復興路103號

店家電話：0908031599





河南砂鍋手工扯麵

備受美食節目青睞的【河南砂鍋手工扯麵】，即使不受媒體曝光，憑藉充滿勁道的手工麵條與難以取代的獨特美味，在當地饕客圈早小有名氣。店家的招牌「番茄蛋扯麵」，使用番茄熬製的酸甜湯底，搭配每日現點現扯、現拉的手工麵條，以及如雲朵般蓬鬆的雞蛋，每嚐一口都被細膩且多層次的味道所驚豔；另外，這道香辣過癮的「牙籤肉」，無論配飯、下酒都超合適，是每個無辣不歡的饕客必點的人氣特色菜！

河南砂鍋手工扯麵

店家地址：台東縣台東市傳廣路206號

店家電話：089336060





博克萊義式料理

【博克萊義式料理】老闆將自身料理經驗與創意相結合，純手工調製各種醬料，配上各式各樣的新鮮食材，創造出道道香味四溢且充滿個人特色的美味佳餚，提供義大利麵、燉飯、簡餐、炸物、飲品等餐點。店內除有葷食，另也提供使用未來肉製成的「植物素肉醬義大利麵」，與豬肉口感相似度極高的未來肉毫無豆子的味道，配上酸甜的番茄醬汁與Q彈的麵條，超涮嘴，連肉食主義者都被征服！

博克萊義式料理

店家地址：台東縣台東市新生路404號

店家電話：089360686





阿鋐炸雞

曾獲邀各大媒體採訪的【阿鋐炸雞】是來到台東必吃的人氣美食之一，店內除有提供多種部位的酥脆炸雞，另外還可搭配「漢堡」升級套餐。自製的雞肉、魚肉餅風味更足口感更加紮實，搭配老闆獨家研發的特調沙拉醬，酸爽濃郁的醬汁與漢堡真是絕配，讓人一口接一口，直呼超涮嘴！

阿鋐炸雞

店家地址：台東縣台東市正氣路163號

店家電話：089347968





緣龍無骨鹹酥雞

酸甜開胃、解膩的洛神蜜，竟然和鹹酥雞超級搭！【緣龍無骨鹹酥雞】老闆發揮巧思，將在地特有農產洛神花搖身成為鹹酥雞沾料，創造出多款特色餐點。除了常見的鹽酥雞、雞排，店內更有富岡漁港當日新鮮的鬼頭刀可做挑選，高溫油炸後的鬼頭刀口感外酥內軟，毫無腥味只有甘甜，炎炎夏日絕對你是下酒的最佳夥伴！

圖片來源：緣龍無骨鹹酥雞

圖片來源：緣龍無骨鹹酥雞

緣龍無骨鹹酥雞

店家地址：台東縣台東市新生路667號

店家電話：089236861





延伸閱讀>>台東12家老字號美食推薦！炭火熬煮素肉燥、古法手工豆花必嚐

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」