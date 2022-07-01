首創唯一東部茶葉手搖！花蓮台東發跡的「6家手搖飲特產」不能沒喝過
來到花東旅遊，除了感受自然美景與慢生活外，在地的小吃、特產更是不容錯過，若想來杯好茶解解渴，別錯過專屬花蓮台東才有的特色手搖飲，本篇精選6家從花東發跡的人氣飲料品牌，讓你一品花東限定的好茶香。
花東在地限定飲料品牌：
1.隱山茶道
2.期香茶棧
3.叮哥茶飲
4.尼渴紅茶
5.一青苑
6.巧苓紅茶
隱山茶道
【隱山茶道】位在熱鬧的台東市區，為台東在地自創飲料品牌，開業至今逾十年，在2019更是榮獲台東縣政府頒佈十大必喝飲品的前三名，不只用心製茶，更是融入了台東獨有的特色名產。
【隱山茶道】的飲品選用台東鹿野紅烏龍、台東初鹿鮮奶、太麻里特產洛神等在地原料與食材調和而成，連帶有口感的小芋圓也是每天現搓現煮限量的加料小物，在小細節處處可看見店家的用心，希望大家喝手搖飲的同時也能品嘗到台東在地的風味。
延伸閱讀>>台東特產一次喝齊！【隱山茶道】融入紅烏龍、洛神天然茶香
期香茶棧
【期香茶棧】秉持「無毒有機及安全友善家鄉味」的堅持，茶葉選用來自玉里赤柯山海拔約750公尺高的竹林茶園，不灑農藥用無毒耕作的方式孕育出的高品質茶葉，不採用快速、便利且易出現苦味的高溫萃取製茶方式，取而代之的是以陶杯慢慢沖泡出的純粹滋味。且杯杯現點現泡、完整呈現東部小農茶葉的純淨美味，喜歡品茶的朋友可別錯過囉。
延伸閱讀>>花蓮首創唯一「東部茶葉」手搖飲，創造不同凡響的滋味！
叮哥茶飲
講到東台灣的手搖飲，就不能錯東部知名連鎖品牌【叮哥茶飲】，結合在地食材與巧思，開發只有【叮哥茶飲】才有的獨特飲品，招牌的柳橙綠茶更是經典不敗的好滋味，且無論是花蓮還是台東都可喝到這樣的美味茶飲喔。
延伸閱讀>>花東必喝的手搖飲店，嚴選在地茶葉、水果製作獨家好滋味
尼渴紅茶
【尼渴紅茶】為台東知名叮哥茶飲的副品牌，以攤車形式為主，打造一種舒適愜意感，飲料size也從L、重量杯到瓶裝都有，霸氣且創意的特色調飲，不改的是對於挑選原物料所保有的堅持，持續打造台東在地獨有的手搖飲風味。加上店內人氣的小芋圓奶茶，對於咀嚼系的朋友來說可有福了！
延伸閱讀>>你渴了嗎？來杯台東在地自創茶飲【尼渴紅茶】嚐鮮！
一青苑
【一青苑手工茶殿】以呈現原茶的自然原味聞名，使用的茶葉選自進口高級茶葉作為基底，保留了原茶的清香本質，將傳統風格融合現代流行風味，是在地人一致推薦的特色手搖飲，飲品多以經典台灣茶為主，有包種青、高山烏龍或是多款現萃茶，也有販售台灣味的楊桃汁、仙草甘茶等傳統古早味飲料；另外也推出現代流行的經典奶蓋系列，與多款現萃茶搭配出不同的火花。
延伸閱讀>>花蓮自創手搖飲店 「霸氣芋頭拿鐵」芋泥塞滿半杯太過癮
巧苓紅茶
從花蓮起家的【巧苓紅茶專賣店】精選高品質的茶葉，並堅持使用「手工炒糖」取代果糖、代糖、蔗糖，搭配出最佳風味的飲品，每一款茶飲都能感受到店家的用心。若初次來訪沒頭緒要喝什麼，可以直接參考黑板上的「不藏私清單」，喜歡有咀嚼口感的你也記得試試他們家的手工仙草凍喔。
延伸閱讀>>巧苓紅茶│花蓮在地手搖飲推薦 天然無添加.手工炒糖陣飄香
延伸閱讀>>台東12家老字號美食推薦！炭火熬煮素肉燥、古法手工豆花必嚐
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言