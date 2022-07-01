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首創唯一東部茶葉手搖！花蓮台東發跡的「6家手搖飲特產」不能沒喝過

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

來到花東旅遊，除了感受自然美景與慢生活外，在地的小吃、特產更是不容錯過，若想來杯好茶解解渴，別錯過專屬花蓮台東才有的特色手搖飲，本篇精選6家從花東發跡的人氣飲料品牌，讓你一品花東限定的好茶香。

花東在地限定飲料品牌：

1.隱山茶道

2.期香茶棧

3.叮哥茶飲

4.尼渴紅茶

5.一青苑

6.巧苓紅茶


隱山茶道

【隱山茶道】位在熱鬧的台東市區，為台東在地自創飲料品牌，開業至今逾十年，在2019更是榮獲台東縣政府頒佈十大必喝飲品的前三名，不只用心製茶，更是融入了台東獨有的特色名產。

【隱山茶道】的飲品選用台東鹿野紅烏龍、台東初鹿鮮奶、太麻里特產洛神等在地原料與食材調和而成，連帶有口感的小芋圓也是每天現搓現煮限量的加料小物，在小細節處處可看見店家的用心，希望大家喝手搖飲的同時也能品嘗到台東在地的風味。

▲紅烏龍茶冰、北海道芋圓鮮奶茶、洛神花蜜都是店內的必喝飲品喔。
▲紅烏龍茶冰、北海道芋圓鮮奶茶、洛神花蜜都是店內的必喝飲品喔。

延伸閱讀>>台東特產一次喝齊！【隱山茶道】融入紅烏龍、洛神天然茶香


期香茶棧

【期香茶棧】秉持「無毒有機及安全友善家鄉味」的堅持，茶葉選用來自玉里赤柯山海拔約750公尺高的竹林茶園，不灑農藥用無毒耕作的方式孕育出的高品質茶葉，不採用快速、便利且易出現苦味的高溫萃取製茶方式，取而代之的是以陶杯慢慢沖泡出的純粹滋味。且杯杯現點現泡、完整呈現東部小農茶葉的純淨美味，喜歡品茶的朋友可別錯過囉。

▲赤柯山招牌、洛神花茶。「赤柯山招牌」選用來自東部赤柯山海拔750公尺的茶葉，無毒無農藥的有機茶葉，以現點現泡的方式呈現，讓茶味更加濃厚回甘。店內「洛神花茶」加上醃製梅子沖泡，入口酸甜、略帶梅香，在炎炎夏日來上一杯既清爽又開胃。
▲赤柯山招牌、洛神花茶。「赤柯山招牌」選用來自東部赤柯山海拔750公尺的茶葉，無毒無農藥的有機茶葉，以現點現泡的方式呈現，讓茶味更加濃厚回甘。店內「洛神花茶」加上醃製梅子沖泡，入口酸甜、略帶梅香，在炎炎夏日來上一杯既清爽又開胃。

延伸閱讀>>花蓮首創唯一「東部茶葉」手搖飲，創造不同凡響的滋味！


叮哥茶飲

講到東台灣的手搖飲，就不能錯東部知名連鎖品牌【叮哥茶飲】，結合在地食材與巧思，開發只有【叮哥茶飲】才有的獨特飲品，招牌的柳橙綠茶更是經典不敗的好滋味，且無論是花蓮還是台東都可喝到這樣的美味茶飲喔。

▲店內人氣招牌飲品「柳橙綠茶」，嚴選台東東河特產的香丁，具有甜橙中獨特的芬芳香味，新鮮現榨的柳橙汁搭配茉莉綠茶，清爽順口的好滋味，炎炎夏日必備的消暑聖品。
▲店內人氣招牌飲品「柳橙綠茶」，嚴選台東東河特產的香丁，具有甜橙中獨特的芬芳香味，新鮮現榨的柳橙汁搭配茉莉綠茶，清爽順口的好滋味，炎炎夏日必備的消暑聖品。

延伸閱讀>>花東必喝的手搖飲店，嚴選在地茶葉、水果製作獨家好滋味


尼渴紅茶

【尼渴紅茶】為台東知名叮哥茶飲的副品牌，以攤車形式為主，打造一種舒適愜意感，飲料size也從L、重量杯到瓶裝都有，霸氣且創意的特色調飲，不改的是對於挑選原物料所保有的堅持，持續打造台東在地獨有的手搖飲風味。加上店內人氣的小芋圓奶茶，對於咀嚼系的朋友來說可有福了！

▲小芋圓奶茶，此款有鮮奶或奶精可選擇喔，依個人喜歡的奶香氣與甜感去做搭配，且加入的小芋圓份量超足，讓每一口都有著芋圓的口感，每一口都讓嘴巴不無聊。
▲小芋圓奶茶，此款有鮮奶或奶精可選擇喔，依個人喜歡的奶香氣與甜感去做搭配，且加入的小芋圓份量超足，讓每一口都有著芋圓的口感，每一口都讓嘴巴不無聊。

延伸閱讀>>你渴了嗎？來杯台東在地自創茶飲【尼渴紅茶】嚐鮮！


一青苑

【一青苑手工茶殿】以呈現原茶的自然原味聞名，使用的茶葉選自進口高級茶葉作為基底，保留了原茶的清香本質，將傳統風格融合現代流行風味，是在地人一致推薦的特色手搖飲，飲品多以經典台灣茶為主，有包種青、高山烏龍或是多款現萃茶，也有販售台灣味的楊桃汁、仙草甘茶等傳統古早味飲料；另外也推出現代流行的經典奶蓋系列，與多款現萃茶搭配出不同的火花。

▲來店必點原茶之外，這杯霸氣芋頭拿鐵芋頭控肯定不能錯過！芋頭餡扎實地塞滿半杯的份量，吃得到芋頭的微微顆粒增加口感，味道濃郁且香甜，芋頭本身的甜度已相當足夠，每口都喝得到芋泥，所以點無糖一點都不空虛，是【一青苑手工茶殿】的人氣飲品之一。
▲來店必點原茶之外，這杯霸氣芋頭拿鐵芋頭控肯定不能錯過！芋頭餡扎實地塞滿半杯的份量，吃得到芋頭的微微顆粒增加口感，味道濃郁且香甜，芋頭本身的甜度已相當足夠，每口都喝得到芋泥，所以點無糖一點都不空虛，是【一青苑手工茶殿】的人氣飲品之一。

延伸閱讀>>花蓮自創手搖飲店 「霸氣芋頭拿鐵」芋泥塞滿半杯太過癮


巧苓紅茶

從花蓮起家的【巧苓紅茶專賣店】精選高品質的茶葉，並堅持使用「手工炒糖」取代果糖、代糖、蔗糖，搭配出最佳風味的飲品，每一款茶飲都能感受到店家的用心。若初次來訪沒頭緒要喝什麼，可以直接參考黑板上的「不藏私清單」，喜歡有咀嚼口感的你也記得試試他們家的手工仙草凍喔。

▲日月潭紅茶，嚴選道地台灣日月潭茶葉，茶湯有著如同琥珀的天然色澤和陣陣麥芽香氣，底蘊醇厚、入喉回甘值得細心品味。
▲日月潭紅茶，嚴選道地台灣日月潭茶葉，茶湯有著如同琥珀的天然色澤和陣陣麥芽香氣，底蘊醇厚、入喉回甘值得細心品味。

延伸閱讀>>巧苓紅茶│花蓮在地手搖飲推薦　天然無添加.手工炒糖陣飄香

▲手作凍奶，【巧苓紅茶】手工仙草凍搭配奶茶，增加整體的口感層次，仙草的清香讓整杯飲品更加順口，是咀嚼控的好選擇。
▲手作凍奶，【巧苓紅茶】手工仙草凍搭配奶茶，增加整體的口感層次，仙草的清香讓整杯飲品更加順口，是咀嚼控的好選擇。


延伸閱讀>>台東12家老字號美食推薦！炭火熬煮素肉燥、古法手工豆花必嚐

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