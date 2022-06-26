相約臺東！ HELLO KITTY領軍 國際熱氣球「追球日誌」揭露周周有新球

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▲HELLO KITTY造型球仍是2022臺灣國際熱氣球嘉年華的吸睛焦點。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲HELLO KITTY造型球仍是2022臺灣國際熱氣球嘉年華的吸睛焦點。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

2022臺灣國際熱氣球嘉年華，將於7/2在鹿野高台登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
2022臺灣國際熱氣球嘉年華，將於7/2在鹿野高台登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年暑假臺東最大盛事臺灣國際熱氣球嘉年華，總是吸引大批遊客前往朝聖，今年活動將於7月2日展開，其中，讓許多人敲碗等待的「追球日誌」，也在千呼萬喚中公開了！由全球唯一、臺東限定的HELLO KITTY領軍，帶領近30顆國內外造型球於鹿野高臺熱鬧登場，更有20顆國外造型球是首次來臺，周周都會有新球在鹿野高臺迎接球迷，快訂好行程遊臺東。

臺東縣政府表示，2022臺灣國際熱氣球嘉年華除了HELLO KITTY、喔熊、臺北熊讚、福利熊及愛心球等臺灣造型球全員到齊外，國外造型球將分為四階段登場，不管是吉祥物系列的日本「熊本熊」、「養樂多超人」，童話系列的美國「獨角獸」、巴西「巫婆」，動物系列的美國「老虎」、「樹懶」、英國「青蛙」，或是交通工具系列的巴西「F1賽車」、「飛機」，人物系列的巴西「耶穌」、美國「小丑」、搖滾樂之王「貓王」等，總共近30顆國內外造型球將在鹿野高臺展開為期45天的熱氣球派對，部分造型球也將參與7月2日早上的開幕自由飛活動，想看多顆熱氣球齊飛的朋友絕對不可錯過。

▲今年邀請到約20顆首次登陸臺灣的造型球，每周都有新球登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲今年邀請到約20顆首次登陸臺灣的造型球，每周都有新球登場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

交通及觀光發展處也透露，近兩年活動受疫情影響，首當其衝的就是各國熱氣球及飛行員來臺的行程，去年也因此縮減了活動規模，今年為了不辜負球迷朋友的期待，也讓大家欣賞到不同以往的造型球，籌備期間不斷積極邀約各國造型球，終於確定邀請到約20顆首次登陸臺灣的造型球，每周都有新球登場，準備讓遊客大飽眼福。球迷朋友可以看看喜歡的熱氣球有哪幾天上班，趕快依照追球日誌規劃屬於自己的熱氣球朝聖之旅吧！

▲臺灣國際熱氣球嘉年華公佈追球日誌。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲臺灣國際熱氣球嘉年華公佈追球日誌。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

2022臺灣國際熱氣球嘉年華官方網站 http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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