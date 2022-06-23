台東12家老字號美食推薦！最台早點、炭火熬煮素肉燥、古法手工豆花必嚐

台東美食雲集，新穎的異國美食也讓大家有了更多的選擇，不過傳承數十載的古早味料理、冰品，在許多人心中有著無法動搖的地位在，本篇精選在地12家老字號美食，讓你來到台東旅遊也能嚐嚐專屬在地的記憶滋味。

精選店家：

1.馬蘭自助早點

2.南北餃子館

3.蘇天助素食

4.北平半畝園

5.老顧客雞肉飯

6.二姊的麵店

7.四方鵝肉

8.8+2魯肉飯

9.食樂燻雞

10.東粄香客家米食專賣店

11.古早味阿桑剉冰

12.寶桑豆花





馬蘭自助早點

【馬蘭自助早點】位於新生路與四維路交叉口上，是台東在地傳統早餐店，堅持手工製作所有餐點甚至是醬料，而物美價廉的台式早餐用料上絲毫不馬虎，尤其自家的手工水煎包更是不容錯過，咬一口香氣四溢，且加入了大量的高麗菜和蔥，口感上並不乾口且調味的恰到好處，喜歡重口味的你，再加點店家自製的辣椒醬會更美味喔！

馬蘭自助早點

店家地址：台東縣台東市新生路657號

店家電話：089225766

詳細介紹：https://bit.ly/3b5vPWv





南北餃子館

【南北餃子館】從民國58年創立至今已飄香53年，將近一甲子的歲月中累積不少死忠顧客，有著台灣味的傳統眷村料理風情，尤其手工包製的蒸餃，特色的麵皮香有著外頭吃不到的好味道，其中凍牛肉也是到此必嚐的美食，來到台東旅遊很適合將這家排列到旅程的中繼站，好好吃個爽快。

南北餃子館

店家地址：台東縣台東市和平街117號

店家電話：089333200

詳細介紹：https://bit.ly/3xUrK04





蘇天助素食

台東寶桑路六十年老店【蘇天助素食麵】已傳承至第四代，運用炭火熬煮的素肉燥，其香氣四溢的經典滋味擄獲許多在地客；店內雖只單賣「米糕、乾麵、湯麵、筍湯」這幾樣，卻能讓一甲子老店延續傳承下去，也成為歷代台東人腦海中的「故鄉滋味」。特別的是這樣子的古早味每日從16:00販售至23:00，早上來可吃不到喔！到店的客人都是直接點一組套餐一起分食享受，可別忘了好好品嚐人氣米糕裡用大竹籠蒸出的細膩米香氣！

蘇天助素食

店家地址：台東縣臺東市寶桑路195號

店家電話：0952395795

詳細介紹：https://bit.ly/3QAvk78





北平半畝園

一進到店內可聽見餡餅、蔥油餅被煎得滋滋作響，瀰漫在空氣中的香氣著實逼人，讓人顧不得燙口、忍不住先咬一口，皮薄餡多的肉汁也是令人難忘的原因之一；而店家必吃招牌「刀削牛肉湯麵」肯定要試試，湯底是每日新鮮熬煮的原汁湯頭，手工削麵讓麵條在口感上有不同的層次，將「麵食」精神完美詮釋，尤其對於麵食有特殊情感的民眾來說，吃的不僅是美食，更多的是對家鄉的懷念。

北平半畝園

店家地址：台東縣台東市中正路184號

店家電話：089346530

詳細介紹：https://bit.ly/3NX1TdL





老顧客雞肉飯

位在台東市更生路上的【老顧客雞肉飯】，老闆把雲林北港的家鄉美味帶到台東，美味的雞肉飯收攏無數老顧客的心；店內餐點品項眾多，其中飯類也有爌肉飯、豬腳飯，喜歡吃粥的朋友也有海產粥和蚵仔粥可以選擇。坐在古早味的木製桌椅上品嚐實在的老滋味，是許多在地人的日常確幸之一。

老顧客雞肉飯

店家地址：台東縣台東市更生路571號

店家電話：089341579

詳細介紹：https://bit.ly/3mT7xl8





二姊的麵店

【二姊的麵店】由台東在地知名古早味老店「三姊妹米苔目」的二姊創立，將傳香80年的美味繼續傳承下去，也讓許多住在郊區的民眾不用遠赴市區就能吃到。店內必吃的米台目選用純手工米漿製作，口感滑順Q彈、米香四溢；而腿庫飯除了滷至深的腿庫為主招牌外，底層的米飯也是選用台東特選「皇帝米」，粒粒分明且香氣十足，拌著滷汁吃更是美味。

二姊的麵店

店家地址：台東縣台東市新生路618號

店家電話：089349655

詳細介紹：https://bit.ly/3NZ9IiP





四方鵝肉

台東當地人推薦的排隊美食【四方鵝肉】是間在地經營近40年的老店，第二代遵循老一輩傳統處理的工序製法，只為維持一貫的經典美味，繼續將祖傳的老招牌發揚光大。店內招牌的鵝肉為每日嚴選的溫體鵝，簡單的料理調味將鵝肉的原汁原味完整呈現，且堅持不留隔夜、每日限量販售，來到台東肯定要嚐嚐這懷舊的老滋味，也不忘點幾盤小菜一起搭配喔。

四方鵝肉

店家地址：台東縣台東市正氣路115之1號

店家電話：089311575

詳細介紹：https://bit.ly/3HHGXoR





8+2魯肉飯

位在台東市正氣路上的【8+2魯肉飯】是在地的老字號美食之一，其魯肉飯的美味成為許多在地客每天光顧的原因，而最重要的靈魂要角「魯肉醬汁」是老闆特地選用肥瘦適中的豬肉，配上獨家祕方的魯汁，經過長時間熬煮，讓其香味四溢、鹹甜適中且不油膩，搭著白飯一起吃忍不住一碗接著一碗，有著無法取代的滋味在。

8+2魯肉飯

店家地址：台東縣台東市正氣路160號

店家電話：089310029

詳細介紹：https://bit.ly/3zCFo9p





食樂燻雞

【食樂燻雞】其實是一攤從傳統市場起家的肉品店，主打的煙燻滷味獲得許多老顧客的回籠與喜愛，而今已傳承至第三代，將開創初期所取的「食樂」精神，繼續地傳遞至每個吃到美味燻雞的客人心中，以用心的料理共享食樂的饗宴，而多款滷味和燻雞也成為來到台東必吃的美食與伴手禮。

圖片來源：食樂燻雞

圖片來源：食樂燻雞

食樂燻雞

店家地址：台東縣台東市正氣路312巷8號

店家電話：089330589

詳細介紹：https://bit.ly/3xV5e7p





東粄香客家米食專賣店

【東粄香】從成功鎮上的「劉家碗粿」一直傳香至今，將民國38年時阿嬤做客家粄的好手藝，用心地傳承至今日，也有著超過一甲子的歷史記憶在裏頭，而第三代的劉先生依舊以「用心做粿」的信念，將專屬於客家文化的「粄香」繼續傳承下去，其中的碗粿、草仔粿、甜米糕都是必嚐的美食，來台東旅遊記得到此感受【東粄香】客家米食文化的魅力。

東粄香客家米食專賣店

店家地址：台東縣台東市新生路501號

店家電話：089348359

詳細介紹：https://bit.ly/3IOdYPT





古早味阿桑剉冰

經歷過台東光明路繁榮與落沒的【古早味阿桑剉冰】，40年來秉持手工製作、選用新鮮食材，維持一貫傳統古早風味，而簡單的滋味也能讓人念念不忘，便是老字號的魅力所在。可見一碗綜合冰鋪上滿滿佐料，而每日現煮的豆花無論配上什麼佐料，每一口的綿密與糖香都是經典，也成為在地的人氣冰店，來到台東吃美食可別忘了把這間列入名單了。

古早味阿桑剉冰

店家地址：台東縣台東市光明路204號

店家電話：089329490

詳細介紹：https://bit.ly/3OfUsOr





寶桑豆花

【寶桑豆花】開業至今已經長達45年，不少在地人總直說吃過這家豆花才算來到台東，道地的風味是許多台東人的回憶。即使每日人潮不斷，老闆依舊堅持不大量製作，希望大家都能吃到最新鮮的風味，而手工製作的豆花綿與化口程度也不在話下，當天如果提早賣完，店家也會提早打烊，想品嚐的朋友可記得要早點去！

寶桑豆花

店家地址：台東縣台東市正氣路115號

店家電話：089347213

詳細介紹：https://bit.ly/3tDHIta





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