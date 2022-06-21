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2022「台東熱氣球嘉年華」最周全活動資訊！熱氣球繫留費用、光雕音樂會、地點一次看

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@silent_memory_、圖／IG@molly888666、圖／IG@frametaiwan2022
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生活在這美麗的寶島，你有什麼想完成的夢想嗎？是登玉山、環島，還是在台東親眼見到熱氣球飛上天的模樣呢？雖然目前國內疫情仍嚴峻，但要邁入第十二年的「臺灣國際熱氣球嘉年華」目前仍會如期登場，而這回活動有什麼亮點，又該如何預約熱氣球繫留體驗？

活動時間與地點

2022臺灣國際熱氣球嘉年華將於 7 月 2 日至 8 月 15 日，今年的主題為「熱氣球為你加油」，向醫護與防疫人員打氣，而地點與往年一樣在臺東縣鹿野鄉的「鹿野高台」盛大舉辦，建議讀者筆記先下來，提早安排住宿喔！鹿野高台位在中央山脈與海岸山脈的交會處，擁有絕佳的視野，可以一覽整個高台地區以及卑南溪谷底的田野風光，而開車的話沿著台九線循線走高台觀光茶園即可到達，屆時也會加強交通管制和疏導，也提醒大家要記得戴口罩和勤洗手，繼續落實防疫工作，才能玩得安心又開心。

圖／IG@monika115419
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主題熱氣球

累積超過百萬人次前來台東參與的熱氣球嘉年華，今年依然會有超人氣的 HELLO KITTY 現身，除此之外還有臺北熊讚、熊本熊、老虎球、賽車球、鯊魚球等來自國內外的造型熱氣球，絕對能令你手上的快門按個不停！

圖／IG@molly8886662022
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圖／IG@silent_memory_
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熱氣球繫留體驗

而每回都吸引眾人搶購的「熱氣球繫留體驗」，則是以繩子固定熱氣球做定點升降的體驗，讓大家可以一嘗坐上熱氣球，從高空俯瞰鹿野高台的絕妙感受。整個體驗時間約 5 至 7 分鐘，開放上午場 05:30-07:30 以及下午場 17:00-19:00 兩個時段，若是之前來不及在活動官網購票的話，現場售票收費標準為平日一人 500 元，假日則為一人 600 元。此外，還要特別注意身高未滿 110 公分的小朋友不可搭乘喔！

圖／IG@may.c___2022
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圖／IG@may.c___
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光雕音樂會時間表

7/02 19：00 鹿野高台

7/08 04：00 成功鎮 三仙台

7/15 19：00 池上鄉 大坡池

7/22 19：00 卑南鄉 知本溫泉區

7/29 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區

8/05 19：00 台東市 台東縣立體育場

8/15 19：00 鹿野高台

除了白天能近距離欣賞熱氣球，到了晚上請一定要留下來，欣賞五光十色的「光雕音樂會」。去年停辦的光雕音樂會，今年除了再次回歸，更宣布將會搭配無人機的演出！而根據往年經驗，主辦單位會邀請歌手和台東在地團體開唱與表演，搭配隨著燈光和音樂做變換的熱氣球和煙火，一定能成為今夏最難忘的回憶！

圖／IG@frametaiwan2022
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圖／IG@suboan1001
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自行開車：國道5號至蘇澳交流道下，接省道臺9線後往高台路，即可抵達。

大眾運輸：搭臺鐵至臺東或鹿野站下，轉搭台灣好行8168A縱谷鹿野線至鹿野高台站下。

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