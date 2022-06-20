台灣好行推「遊輪式公車」 姓名有「縱谷花蓮」半價搭

台灣好行縱谷花蓮線推出遊輪式公車一日遊程_慶修院。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）為了讓台灣好行縱谷花蓮線服務再升級，方便遊客深度暢遊花蓮縱谷各大景點，特別於今年暑假（七、八月）期間的每週六試辦遊輪式公車，帶領遊客走訪慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水等縱谷知名景點，並推出限量優惠，凡名字中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，可半價搭乘！

▲雲山水夢幻湖四季皆美。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

跳脫到站即離的傳統公車模式，縱谷花蓮線郵輪式公車將載著遊客玩遍縱谷代表性景點，原車帶您走到哪、玩到哪，沿途配置專業導覽解說人員，省下自己查找公車時刻表、安排行程、等公車的時間，享受一次輕鬆、便捷、零負擔的小旅行，縱谷花蓮線郵輪式公車將是遊客暑假出遊最佳的選擇！

縱谷花蓮線郵輪式公車將在暑假期間每週六上午10點，由花蓮火車站出發，停靠慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水等超夯景點，並於下午約5時10分返回花蓮火車站。遊輪式公車一日券全票490元，優惠票280元（含景點門票）。另為搭配遊輪式公車首行，縱管處特別推出限量好康優惠，凡姓名中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，即可享半價搭乘優惠，每班次提供8位優惠名額。

▲花東縱谷鯉魚潭風景區。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處郭振陵處長表示，近年來國內提倡綠色旅遊，即在旅遊過程中，朝環保、低碳方向規劃旅遊行程，以降低環境負荷、維護自然景觀生態。選擇搭乘台灣好行等大眾運輸工具，讓遊客不僅省去自行開車的舟車勞頓，更是對綠色旅遊的響應。

▲花蓮觀光糖廠。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

暑假期間，非常推薦民眾來趟花蓮小旅行，欣賞壯麗的縱谷山色、呼吸清新無雜質的空氣、悠閒漫步在鄉間小路，一定能夠讓您遠離塵囂、忘卻煩憂。購票網頁http://www.dihoway.com/tw/agreen.php

▲暑假行駛的縱谷花蓮線郵輪式公車。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

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