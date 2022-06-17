吹著海風聽海去！臺東成功「無敵海景露營」 喝杯咖啡渡過最chill的週末

跟著 LittleGiant 於 2022-05-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 金樽魚港、金樽陸連島、金樽遊憩區(金樽浪點)。 除了到臺東成功鎮無敵海景露營區露營，喝著咖啡聽著海聲吹著海風渡過最chill週末外 樂咖女孩還介紹了台東人常去的幾個小景點，也是觀光客必訪美景喔 台東人介紹的景點走過路過不要錯過啦!!!!!!! 想看更多美照搜尋 IG:little.giant.traveler https://www.instagram.com/little.giant.traveler 美食:little.giant.food https://www.instagram.com/little.giant.food 臉書:Littlegiant旅遊景點/美食推薦 https://facebook.com/littlegianttraveler

第 1 天

金樽魚港 | 2 小時

成功漁港（新港漁港） 來到成功必去的清單還有成功漁港喔，成功漁港是東海岸近海漁業的重要基地，漁獲量可以說是非常豐富呢，很多有牌的都會固定來到這標魚，非常有趣，漁獲也都超級新鮮 最近開了一間新的咖啡店，叫眺港咖啡，從咖啡往前走一點就可以看到漁港，所以叫做眺港，天氣好的時候看下去真的非常美，還可以看到許多漁船駛進駛出，在這個路口拍照也很推薦 成功漁港也有一間必吃的海鮮餐廳叫旗魚海味，也是這裡非常有名的餐廳，菜色都非常有特色，也都很新鮮，有來到成功的不要錯過啦！

金樽陸連島 | 1 小時

📍金樽 今日目標就是去探尋神秘海蝕洞 先走了一大段沙灘路 大概走了15分鐘吧（我走到回程鐵腿 不要小看沙灘路欸🤦🤦 然後再走一小段海水爬上礁岩 （超級鋒利有些還很滑 上上下下的爬個幾分鐘就會到了🤣🤣 然後一定要算準潮汐是退潮的時候🏖️🏖️ 很累但很值得，海中倒影真的美到不行欸🌊🌊🌊

金樽遊憩區(金樽浪點) | 1 小時

金樽浪點 如果想玩SUP的可以停好車後從金樽浪點往22.9537248, 121.2877509這個灣澳的位置前進，需要走一小段沙灘路，再繼續走最後則會走到金樽陸連島，許多人會在浪點這裡衝浪，灣澳的位置則很適合玩SUP，海浪很平穩，不過沙灘地形上來會弄的一身沙🤭 不過在海上看日出或是夕陽餘暉就值得了，海景真的超美!!!!!!!!!!!!從海上看岸上的感覺完全不同呢

徐徐咖啡 | 1 小時

📍徐徐咖啡⁣ 有時候碰到一間店真的是緣分⁣ 尤其在你原本想去的店莫名沒開時⁣ （台東的店真的很隨性🥲🥲⁣ 打開地圖隨意滑兩下突然看到徐徐咖啡⁣ 只有九個評價5顆星是間新開的咖啡店耶⁣ 看到照片馬上二話不說飛奔而去🤭⁣ 旮祭來部落中的徐徐咖啡本是一間倉庫喔⁣ 經過改造後變成現在可愛的模樣⁣ 裡面是一間樓中樓🏠🏠🏠⁣ 一樓是喝咖啡的，二樓是老闆睡覺的地方⁣ 最愛圖片中落地窗的位置⁣ 可以看著天空遠遠的看著海⁣ 如果天氣好也很建議坐在外頭的位置⁣ 冬天曬太陽真的超舒服⁣ 還有三隻狗狗也超級慵懶的⁣ 完全就是我對家的理想型☺️☺️☺️⁣ ⁣你們也喜歡嗎♥️ 🚙台東縣成功鎮和平路56號⁣📍徐徐咖啡⁣ 有時候碰到一間店真的是緣分⁣ 尤其在你原本想去的店莫名沒開時⁣ （台東的店真的很隨性🥲🥲⁣ 打開地圖隨意滑兩下突然看到徐徐咖啡⁣ 只有九個評價5顆星是間新開的咖啡店耶⁣ 看到照片馬上二話不說飛奔而去🤭⁣ 旮祭來部落中的徐徐咖啡本是一間倉庫喔⁣ 經過改造後變成現在可愛的模樣⁣ 裡面是一間樓中樓🏠🏠🏠⁣ 一樓是喝咖啡的，二樓是老闆睡覺的地方⁣ 最愛圖片中落地窗的位置⁣ 可以看著天空遠遠的看著海⁣ 如果天氣好也很建議坐在外頭的位置⁣ 冬天曬太陽真的超舒服⁣ 還有三隻狗狗也超級慵懶的⁣ 完全就是我對家的理想型☺️☺️☺️⁣ ⁣你們也喜歡嗎♥️ 🚙台東縣成功鎮和平路56號⁣ 營業時間:五六日一二三13:00-18:00，四15:30-18:30

成功豆花 | 15 分鐘

🔺成功豆花 心目中的台東豆花NO.1，雖然在離市區路途一小時的成功鎮，但只要走海縣經過都一定要光顧，是吃不到還會想念的那種喔 豆花配上花生粉圓是我的最愛，黑糖水香甜不會膩，喜歡豆漿的人也能點豆漿豆花，豆漿傳統古法熬製還有點焦香味 全品項35元起，價格看料的搭配多寡決定，比起一般的豆花店物超所值又很好吃，來成功一定要吃🌼🌼🌼🌼 👣地址：台東縣成功鎮中山路63號 🕚營業時間：每日9：00-18：00（常常店休建議還是撥打電話08-9854128或看臉書確認）

翔美美食 | 1 小時

翔美美食 成功除了成功豆花外，在地老店翔美美食也是在地人的回憶，店面就在成功豆花旁，價格便宜品項多，營業時間也算成功鎮上比較久的，不知道吃什麼的時候就會找他解饞，吃甜品前總是要先吃個鹹的墊胃是吧!!!! 這次點了 雞絲飯 40 扁食 50 鍋燒米粉 70 鍋燒烏龍麵 70 份量與口味都還是記憶中的古早味，雞絲飯的價格與份量真的很有誠意，小時候雪花冰也很常吃，下次要再來回味一下 地址：台東縣成功鎮中山路55號 營業時間： 每日10：00-20：00

昆布海灣露營區 | 1 小時

昆布海灣露營區 要把台東可以看海的露營區全部給他住一遍，帳篷裝備都買了是吧 記得去的時候是冬天，打算去露營區過聖誕節，不要去餐廳人擠人 自己在露營區烤肉慶祝看海其實更有feel呢 昆布海灣是我第一個露營的露營區，主要是可以第一排直接面對太平洋，白天可以超放鬆的坐在帳篷前喝咖啡吃點心看海 而且這個露營區真的每個角落都超好拍，怎麼拍都是被海包圍的感覺 各帳之間位置也抓得很好，不會像有的露營區太擁擠，最重要的是他們的廁所非常乾淨，除了晚上會出現一些小蟲之外我都很滿意呢 還設置了許多小遊樂設施、沙坑等等給小朋友玩耍，大人可以盡情的放鬆放小孩在旁邊玩也很安全 露營區還有幾顆可愛的椰子樹與裝置可以拍美照，激推想面海第一排露營的可以到昆布海灣露營區好好的放鬆喔（附近還有全聯，食材不夠也可以去採買🤣 🚙台東縣成功鎮麒麟路114-6號 ☀️營位1000元一晚

第 2 天

一日手作 | 1 小時

📍一日手作⁣ 這是我在台東的日常⁣ ⁣ 沒特別選定什麼地點⁣ 就是到海邊看海吹海風⁣ 喝上我最愛的拿鐵配個小點心☺️⁣ ⁣ 發現成功有間一日手作⁣ 除了咖啡之外還有手作麵包⁣ 選了🌼現炒肉鬆洋蔥起司吐司100元⁣ 我不是很愛肉鬆的人，但這個吐司真的有好吃，配上洋蔥和起司，整個香氣濃郁⁣ 🌼太妃焦糖肉桂捲70元 是屬於口感比較軟的肉桂捲，焦糖味和肉桂味平衡的剛剛好，很喜歡☺️（比較不喜歡肉桂味太濃的⁣ 這間的咖啡真的很好喝(拿鐵、卡布、西西里都很不錯)，覺得台東市要找到比這間好喝得還沒有呢，記得想買麵包要早點去，每次中午去就都賣完了，因為成功人都很愛這間麵包店呢 ⁣ 推薦有去成功玩的朋友可以順遊一日手作挑選喜歡的點心吃，也有提供內用☺️⁣ （對於咖啡店不多的地方，有這麼一間真的是開心到灑花🎉🎉🎉⁣ ⁣ ⁣營業時間:一二四五7:30-15:00，六日8:30-16:30(周三公休) 🚙台東縣成功鎮中華路125號⁣

成功漁港｜新港漁港 | 1 小時

成功漁港（新港漁港） 來到成功必去的清單還有成功漁港喔，成功漁港是東海岸近海漁業的重要基地，漁獲量可以說是非常豐富呢，很多有牌的都會固定來到這標魚，非常有趣，漁獲也都超級新鮮 最近開了一間新的咖啡店，叫眺港咖啡，從咖啡往前走一點就可以看到漁港，所以叫做眺港，天氣好的時候看下去真的非常美，還可以看到許多漁船駛進駛出，在這個路口拍照也很推薦 成功漁港也有一間必吃的海鮮餐廳叫旗魚海味，也是這裡非常有名的餐廳，菜色都非常有特色，也都很新鮮，有來到成功的不要錯過啦！

宜灣長老教會（卡片教堂） | 5 分鐘

宜灣長老教會(卡片教堂） 宜灣的教堂最初是普通的木造結構，但在1974年的風災被摧毀了，後來重建之後的教堂有特色，就變成夯觀光景點啦，不覺得照片看起來真的很像卡片嗎，正面看有種哥德式建築的feel🤭🤭來到成功千萬不要錯過囉！ 台東縣成功鎮宜灣路11號

石雨傘觀景平台 | 15 分鐘

石雨傘觀景平台 從觀景平台可以直接看到整個地形海蝕景觀、小灣澳，重要的是還可以清楚的俯瞰起來像一把雨傘被稱為石雨傘的全面貌，獨立在岩石上真的非常的可愛 也可以從「台東-達魯岸-獨木舟.立槳SUP」這個google點叉路下去，直接到灣澳下玩水，因為是內灣所以非常淺也很安全，還有美麗的沙灘可以給小朋友玩，也是大家玩SUP的聚集地喔！下回再來介紹SUP空拍照給大家🤭

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：臺東成功無敵海景露營，喝著咖啡聽著海聲吹著海風渡過最chill週末

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