一籠只賣你75元！宜蘭「泰順小籠湯包」超薄皮湯包吹彈可破，高評價不輸美味名店

上次住在「夜市橙堡渡假旅館」的時候，按照老習慣用Google Map查了一下附近有什麼高評價的餐廳，結果意外發現這一帶根本臥虎藏龍！除了之前分享過的「打火牛肉麵」、「小亀有かき冰」、「冰島雪花妹」都在不遠處以外，同一條街道上還有「大成羊排麵‧牛肉麵」、「大麵章」、「泰順小籠湯包」等也都是網路上頗受好評的名店，不過因為我們比較少吃到湯包之類的港點，所以決定先從泰順小籠湯包攻略起，其他兩家這個月底可能還會再去吃！（我月底還會再去宜蘭待幾天）

泰順小籠湯包

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路30號

電話：(03)936-0063

營業時間：11:00 ~ 20:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/TaiShunXiaoLongTangBao

店內裝潢其實...就蠻普通的，座位數也不算很多，不過其實這本來就不是什麼網美店，所以乾淨、好吃又平價才是重點～

菜單方面大約只有二十種左右的品項而已（嚴格來說是十八種，因為最底下的兩種是搭配酸辣湯的套餐），不算會讓人看到眼花撩亂的那一種，不過優點是價格相當平實，沒有一樣是超過100元的，招牌的「鮮肉小籠包」一籠八顆只賣75元而已，加了蝦仁的「鮮蝦小籠包」一籠一樣八顆也只賣90元而已，然後如果外國客人看不懂中文或者你們想拍好看的餐點、希望先知道菜色上桌時長什麼樣子的話他們也有提供一本相簿可以讓客人參考餐點的賣相，算蠻貼心的。

除了菜單上的紅茶跟綠茶以外，店內還有提供其他的研磨穀飲，一杯都只要20~25元而已。

後來我們兩人就點了這樣一大桌，其實還蠻撐的...（還有「鮮蝦蒸燒賣」跟「韭菜鮮蝦」沒拍進大合照裡，因為那兩道上菜速度太慢，我們怕再等下去會全部都冷掉～）

酸辣湯 35元

35元是單點價，如果搭配「鮮肉小籠包」或「荷香糯米雞」的話可以再折10元。

這裡的酸辣湯我覺得用料很實在，隨便一撈就很多肉絲、木耳、紅蘿蔔、蛋花、豆腐、金針菇，有點小辣，不過對我來說酸度還少了一點。

不過無所謂，因為店內還有提供烏醋等醬料，想吃多酸、多辣，自己加就好。

綜合包 75元

一次可以吃到芝麻包、流沙包和叉燒包三種口味，平均一顆25元，應該也不算很貴！？

這顆香菇造型的是芝麻包，外型很可愛，麵皮的口感鬆鬆軟軟，裡頭的黑芝麻餡香甜但燙口，要吃慢一點才不會燙到舌頭～

流沙包的鹹蛋黃香氣很明顯，內餡爆漿爆得很成功，吃起來的滋味甜中帶點微微的鹹度，我覺得也算是好吃的那種。然後～叉燒包忘記拍到單獨的照片（我又要吃又要拍，真的很忙），不過外皮香香軟軟，內餡蜜汁叉燒濃郁香甜，多吃幾顆有可能會膩...不過只吃一顆的話是非常美味！

對了～需要餐具或是分食用的小碗可以自己去蒸碗機取用。

再提醒大家一件事，就是這邊的點心基本上都是現點現蒸的，不管你是內用還是外帶大約都要等15分鐘左右，如果很趕時間的話就請自己斟酌一下情況喔～

蠔油蚊鳳爪 70元

菜單上寫的真的是「蚊子」的「蚊」...不過我覺得正確的寫法應該是「炆」吧？

Anyway...這道鳳爪應該是用先炸後煨的傳統作法去製作的，鳳爪的皮軟嫩入味，不需太費力就可以骨肉分離，我很喜歡它有點甜又帶著沙茶的風味，非常之涮嘴～

鮮肉小籠包 75元

這一道上次我們是兩個人分食一籠，不過下次有機會再去光顧的話，一定會一人點一籠，因為真的太好吃了～

這邊的小籠包指的就是小龍湯包，業者純手工去製作，特色是那個外皮真的超級薄（應該是我所吃過皮最薄的小籠湯包），又包得那麼薄然後蒸起來又不會破掉，我相信也是需要下一番苦功去練手藝的。

當天我有聽到來點外帶的客人跟老闆娘抱怨說湯包皮太薄了，夾起來很容易破掉...不過老闆娘也只是笑笑地建議她可以用湯匙接著這樣吃，我想店家一定也知道皮這麼薄會不好夾，但她們就是堅持提供給客人這種薄皮多汁的口感吧！？

我不算很喜歡吃湯包的那種人，有些小吃店的湯包我吃個兩顆就會覺得很膩、不太想繼續吃下去...但是這裡的肉餡真的鮮甜、不肥膩，當天吃了四顆以後還有意猶未盡的感覺，真心很推薦～（如果我是住這附近的話，其實花140元點個兩籠當正餐就可以吃得超滿足的）

簡單搭配一些烏醋和薑絲的話會更清爽喔！（其實不沾醬直接吃，那個肉餡也是很鮮美的）

蝦仁蒸燒賣 75元

一般來說這種蝦仁加上豬肉餡的港點會更深得我心，所以我就點了一份蝦仁燒賣來吃吃看。

不過一試以後的感想就是...它並不如剛才的湯包那麼令我驚豔，這燒賣的肉餡肥肉比例感覺偏高，我吃個一、兩顆就覺得有點膩了...而且四顆燒賣每夾一顆起來皮都會破掉，比吃湯包時更狼狽...（不過蝦仁還是有加分啦～）

p.s.我不確定是否跟我拍照花了些時間有關係

韭菜鮮蝦 70元

這一道的皮有一點類似水晶餃，不過又不太一樣...吃起來口感是Q彈的，裡頭包了蝦肉、韭菜、苾薺等食材，脆脆的口感還蠻迷人的。

荷香糯米雞 70元

顧名思義就是用荷葉包著的糯米雞，有點類似吃粽子的感覺。

糯米吸收了荷葉的香氣之後，整個風味都昇華了一個層次，才剛打開荷葉就覺得垂涎欲滴...

裡面包的內餡除了切碎的雞腿肉以外，還有蓮子和洋菇...等等，品嚐起來的油膩感沒想像中那麼重，我覺得既可口又兼具飽足感，這道吃完以後差不多就要舉白旗收工了～

以上就是這次的分享，如果拿它跟「鼎Ｘ豐」之類的名店相比雖還有許多不足之處...不過價格上那邊是這裡的三倍左右，這樣比也不算公平，我自己是覺得「泰順小籠湯包」的餐點平價又好吃，如果單看鮮肉小籠湯包的話應該是我在宜蘭吃過最好吃的吧！？目前已經加入我宜蘭愛店的口袋名單中，以後有再去宜蘭市區玩的話一定會想再回味一次的。

泰順小籠湯包

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路30號

電話：(03)936-0063

營業時間：11:00 ~ 20:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/TaiShunXiaoLongTangBao

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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