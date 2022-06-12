自製鹹派、手沖咖啡　在「小安比樂」嚐一口位於地質變動帶上的美好鄉村時光

【圖／文：行遍天下】

遊走在關山、池上一帶需要時時提醒自己一件事，那就是把腳步放慢、把心也閒適下來，緩緩去感受這段春日時光、大地與綠稻所帶來的共構美景。漫遊池上別急著往伯朗大道去，鄰近的「小安比樂」裡也很能感受到這片土地帶來的悠哉風情與地景。

▲入口一隻大熊熊正在歡迎大家。

▲門口也有在地手工藝品可以購買。

位於197縣道上，開得火紅的九重葛一整片垂落於牆壁邊，一整棟藍白色相間的建築裡，小安與男友在這裡構築了一處帶點鄉村風情的小天地。因為愛上池上這一片綠意盎然，來自台北的小安落腳定居在此，用自己擅長且熱愛的手工鹹派、蛋糕以及男友鑽研的咖啡香提供給來到這裡的旅人一處悠哉之處。

▲Kaadaadaan限量配方「Light-光」手沖咖啡，帶著淡雅紅茶香，是店內KAFFA VALLEY自信之作。青梅果露也是經典必嚐。

▲用大片玻璃讓戶外也成為室內的風景。

因為熱愛這片土地，所使用的食材原料當然也都要很新鮮、很台東才行，加入池上有機檸檬做出的檸檬派讓人宛如吃著酸甜滋味的檸檬冰沙；取自鹿野有機蜜香紅茶做成的磅蛋糕一口吃下紅茶香滿溢；更有最受歡迎的鹹派，不拘泥於倣傚法式鹹派該有的內餡，而是添入台東特有的農作產物，搭配香酥外皮一口咬下讓人驚艷。

▲使用在地食材、原料做出的蛋糕、鹹派非常美味。

除了滿足味蕾滋味外，小安比樂後院也很有看頭，位處地質學家在池上錦園溪監控斷層位移的對面，從後院就可清楚看到對岸水管孔被斷層逐年擠壓呈橢圓碎裂狀，完全感受大自然威力的見證。

▲一定要到後院去親眼看看地質移動擠壓的證明。





店家資訊

小安比樂

地址：台東縣池上鄉錦園村新開園78號

電話：0960-012-309

FB：小安比樂

時間：12:00-19:30

消費：池上有機檸檬乳酪派130元、鄉村鹹派100元、蜜香紅茶磅蛋糕90元、手沖咖啡150元、池上青梅果露100元





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