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夏日消暑玩水去！ 搭遊艇帆船航向宜蘭龜山島「海洋秘境SUP體驗」

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

準備好迎接夏天了嗎？5月至9月是最炎熱也是最適合玩水的日子，今年夏天橘子貓TTtrips推出「龜山島海洋秘境SUP行程」，從宜蘭烏石港碼頭出發，搭乘遊艇帆船，航向龜山小島，遠離城市喧囂並利用大人小孩都適合的「SUP玩水行程」深入體驗宜蘭海洋島嶼生活，還沒計劃好週末行程嗎？那跟我們一起出航吧！

海洋秘境SUP體驗行程

今年橘子貓TTtrips規劃的龜山島海洋秘境SUP行程都是從「宜蘭烏石港遊艇碼頭」出發(圖下)

而行程分為三個時段：拂曉日出團（04:00-08:00）、上午玩水團（07:30-12:00）、夕陽海風團（13:30-18:00），無論是哪個時段的行程皆包含專業SUP教練1位、6艘SUP、救生衣、水中浮毯、礦泉水、保險，彈性的出遊時間讓大家可以選擇適合的時段出航。

  

什麼是SUP（立式划槳）

起源於夏威夷的SUP（Stand Up Paddle），中文為立式划槳，此運動結合衝浪板和划槳，以站姿在浪板上並利用划槳在海上移動，可以在海上乘風破浪，也可以在風平浪靜的海面上悠閒划行，對於平常比較少從事海上活動的人也很好入門，因為不受風浪和地形限制，SUP至今深受許多海上活動愛好者的青睞，所以在國內外的各大湖泊、河流、海洋上都能看見SUP好手。

體驗海上SUP前要注意什麼

1. 不會游泳也可以安心享受SUP，秘境行程的船上有教練及救生衣，協助你體驗海上活動。

2. 一定要帶身份證件，出海前需要登記個人資料和核對身份用。

3. 如果要下水記得攜帶泳裝、毛巾和換洗衣物(下圖為行程必帶物品，可參考)。

4. 除了體驗SUP，也可以自行準備造型游泳圈，拍照最吸睛的那種（西瓜跟酪梨就很可愛)。

5. 海上航行和SUP體驗時較容易曝曬，建議準備排汗的薄長袖/褲或外套，也可以提前30分鐘塗抹防曬乳液避免曬傷。

6. 避免暈船可以準備暈船藥，於登船前30分鐘前吃最有效。

7. 基礎行程僅附礦泉水，建議自行準備其他飲品零食點心。

適合玩SUP的小島秘境

SUP對於氣候的要求不高，所以國內外無論是什麼季節都可以看到有人在玩SUP，而在台灣最適合玩水的季節就是5月到9月，海況相較平穩，是海上活動新手想入門SUP最適合的時候，至於北部最適合也最安全體驗SUP的地點非「宜蘭龜山島後花園」莫屬。所以如果你想體驗最特別難忘的SUP行程，搭橘子貓帆船去龜山島就對了！

圖片來源：龜山島後花園水域-橘子貓TTtrips
圖片來源：龜山島後花園水域-橘子貓TTtrips

橘子貓TTtrips

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橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。 

延伸閱讀：【一看就懂懶人包】夢幻奶藍色的海洋美景！龜山島牛奶海SUP體驗 　

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秘境 龜山島 美景

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