食在安心！宜蘭「微晴巢棧」異國料理美食 從農場到餐桌自耕田蔬果健康味

【圖／文：行遍天下】

車水馬龍的大路旁，沿著以綠植栽打造的小徑，迎面而來的暖色調巢狀木質天花板與柔黃的燈光，一下子讓忙碌心情頓時都放鬆了下來。「微晴巢棧」位在舊倉庫改造成的共享空間中，貫徹安心、食在、自己種，落實農場到餐桌理念的異國料理餐飲空間。

▲木角材交織出的巢狀設計，打造出輕鬆又帶點時髦的飲食空間。

從墨爾本返台的年輕主廚Ziv，在因緣際會下遇見了同為宜蘭人的室內設計師David，熱愛美食的兩人因理念相仿進而展開合作。Ziv說從麵包沾醬、沙拉醬料與天然酵母麵包都是自行研發、手工調製；店內超過15種的有機生菜蔬食類則是在宜蘭當地尋覓良田與小農一起耕種出來的，像是芝麻葉、紅芥末葉、萵苣與各式香草等，未來也將朝著所有食材都選用從台灣生產製作的為目標，除了更友善地球外，也希望消費者吃下的每一口食物都是新鮮、健康的。

▲堅持自種蔬菜，不僅新鮮還可為消費者的食安把關。

▲看似簡單的沙拉其實絲毫不馬虎。

主廚推薦的豪野鴨腿飯選用宜蘭知名的「豪野鴨」，採法式油封方式調理，用鴨油將鴨腿油封3日後低溫燉煮，上菜前稍微煎過後的鴨皮十分酥脆、鴨肉仍可維持燉煮後的軟嫩，一口咬下濃郁鴨香縈繞於口中，再搭上炙烤蔬菜、溫泉蛋與冬山鄉的珍珠米，飽足美味又健康。

▲以法式油封手法料理的外酥內嫩豪野鴨腿飯，吃一口就回不去了。





店家資訊

微晴巢棧Brunch & Bistro

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路二段289號

電話：03-955-3552

FB：微晴巢棧Brunch & Bistro

時間：10:00-17:00（週三公休）

消費：豪野鴨腿飯400元、鮭一點，別太衝260元、焦糖檸檬塔90元、紫薯牛奶130元





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