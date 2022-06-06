好吃好玩又好拍！宜蘭9大親子景點一次看 旅遊放鬆、遛小孩好去處

擁有豐富自然景觀的宜蘭，是旅遊放鬆的好去處，不只風景美、空氣好，還有著許多不同特色的觀光工廠及農場，非常適合帶小朋友一同來參觀、遊玩，今天小編就要來推薦9個宜蘭親子景點，每一個都超～好拍，其中還有食品、文藝手作DIY等體驗活動，好吃又好玩的行程，絕對不能錯過！

蜡藝蜡筆城堡

蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, z200000g

蜡藝蜡筆城堡是全台首創的蠟筆觀光工廠，還沒進入園區就能看到繽紛壯觀的巨大蠟筆城堡，可愛亮眼的建築也成為宜蘭的新打卡地標～蜡藝蜡筆城堡讓遊客透過蠟筆、顏料等彩繪工具進行DIY，創造出獨一無二的作品，除了有風車、彩色筆、蠟筆和人體彩繪的DIY體驗工坊外，還有亞洲室內最高的彩虹溜滑梯，有著8層樓高、全長68公尺，足足13秒的刺激滑行體驗，大人小孩都愛玩，現場也有活潑有趣的蜡藝導覽和解說，富含知識、創意與藝術，非常適合假日帶小朋友來同樂～

票價／體驗收費資訊：

※彩虹溜滑梯定價150元/次，一般體驗票加價購100元/次

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號

營業時間：8:30~18:00

奇麗灣珍奶文化館

奇麗灣珍奶文化館。 圖／IG, jingsyuanlin

台灣特有的珍珠奶茶至今已紅遍全世界，更是曾登上CNN排名世界第十八名飲品，而位在宜蘭的奇麗灣珍奶文化館也因此成為熱門的觀光景點，吸引許多國內外旅客前來朝聖！一進到館內就能看到可愛的燈泡珍奶擺設和復古的攤販設計，還有超適合拍照的飄浮珍珠～而來到奇麗灣珍奶文化館除了能認識到珍珠奶茶的故事，還能親自體驗手搖珍奶、DIY手作珍珠，純手工製作五彩繽紛的珍珠，創造出屬於自己、獨一無二的珍珠奶茶，好吃又好玩～館內還有小朋友最愛的珍珠樂園，有球池、溜滑梯、彈跳床等等，逛完場館、體驗完活動，帶小孩來把電都放完，回家就輕鬆啦XD

小編小提醒：若要參加DIY體驗記得先預約唷（詳細資訊請參考官網）

票價／體驗收費資訊：入館免門票

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

營業時間：

平日9:30~17:30

假日9:30~18:00

邱比準 Cupishoot 射擊博物館

邱比準 Cupishoot 射擊博物館。 圖／IG, 3haohao8

邱比準 Cupishoot 射擊博物館位在宜蘭縣冬山鄉，館內有多項射擊遊戲和體驗，不論是大人還是小孩都非常適合，也可以互相比拚較勁！邱比準射擊博物館以8~12人組隊進行闖關，從室內到室外有彈弓憤怒鳥、超級巨型籃球機、空氣槍射靶和弓箭神箭手等眾多不同主題的關卡，還有這裡的大魔王－全亞洲最大的戶外金屬標靶，超考驗臂力和準度～好玩又刺激的動態體驗，放假日就帶著小孩一起來大展身手吧！

票價／體驗收費資訊：250元/人

1. 三人同行折50元

2. 四至十一人享九折優惠

3. 十二人以上同行享八折優惠

4. 身高90公分以下兒童及70歲以上長者，憑證免票陪同入場

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

營業時間：9:30~17:00（週四休息）

溪和水產觀光工廠

溪和水產觀光工廠。 圖／IG, bread16888

溪和水產觀光工廠位在宜蘭縣五結鄉，廠內以漫畫呈現觀光工廠的歷史，導覽人員也透過活潑生動的方式進行解說，讓小朋友能更好理解～溪和水產觀光工廠除了有新鮮的海產試吃、市集，還有職人DIY體驗區和以海底世界為主題的彩繪牆面，超適合拍照打卡！而職人DIY體驗可以親自選取海鮮食材進行汆燙、調味，另外也有小魚飯糰和海鮮押片的體驗（需提前預約），能做出屬於自己獨一無二的味道，特別推薦親子一起前來，創造美好的回憶～

票價／體驗收費資訊：

地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號

營業時間：

週一、五、六 9:00~16:30

週二、四 9:00~16:00（週三休館）

張美阿嬤農場

張美阿嬤農場。 圖／klook

張美阿嬤農場位在宜蘭縣三星鄉，農場以日式庭園風造景，大片的農田綠地，特別溫馨自在，園區內有水豚君、梅花鹿、袋鼠、草尼馬等眾多可愛的動物可以觀賞餵食，而且只要持有張美阿嬤農場的門票就可以免費兌換宜蘭三星蔥油餅、紅豆餅或雞蛋糕等點心，是不是超划算呢！另外也有三色芋圓、三星蔥油餅、手工竹筒飯等DIY活動和豐富多元的田野體驗可以參加，非常適合假日帶著孩子一同前來親近大自然～

票價／體驗收費資訊：

※DIY體驗350/人（需事先預約）

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間：9:00~17:30

斑比山丘

斑比山丘。 圖／klook

位在宜蘭縣冬山鄉的斑比山丘是近年來宜蘭的熱門旅遊景點，有著一大群可愛的梅花鹿，在這裡可以近距離和小鹿互動、餵食，享受被斑比環繞的感覺，超級療癒！另外也有呆萌的水豚君和迷你驢，溫馴又親人，完全不用害怕～一旁也有導覽員們熱情耐心的解說，非常適合帶小朋友來和動物們互動、拍照！一旁也有市集可以購買原創的小鹿週邊商品，可愛又文青的設計，超適合做紀念！

票價／體驗收費資訊：採現場購票和線上預約

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

營業時間：

平日 10:00~17:00

假日 9:00~17:00

亞典蛋糕密碼館

亞典蛋糕密碼館。 圖／IG, rover_allen

亞典蛋糕密碼館是位在宜蘭的食品觀光工廠，館內有舒適的簡報空間，播放著雅典蛋糕密碼烘焙蛋糕的過程，還有透過互動式導覽，介紹世界各國有趣的烘焙小故事和典故，現場還可以看到銅鑼燒、年輪蛋糕的製作過程，師父精湛的手藝和糕點香噴噴的味道，讓每個來到這裡的旅客都看得目不轉睛、口水直流～現場也有提供免費咖啡和試吃的服務，喜歡的話現場就可以購買，一杯咖啡配上一塊蛋糕，超幸福的下午茶時光就在這裡！

票價／體驗收費資訊：免門票

地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號

營業時間：9:30~18:00

橘之鄉蜜餞形象館

橘之鄉蜜餞形象館。 圖／IG, tour_ruby530

橘之鄉蜜餞形象館是台灣首座蜜餞形象館，將宜蘭盛產的金棗進行加工，製作出養生健康的蜜餞，且研發出豐富多樣的蜜餞製品。館內除了有視聽簡報、專人導覽帶你認識蜜餞的製作過程外，還能夠透過全透明的蜜餞工廠參觀迴廊近距離觀賞蜜餞的製程，現場也有提供生津金棗茶和各種蜜餞試吃品，另外也有金棗蜜餞、香桔酥、季節限定果醬的DIY體驗活動，可以完整的參與蜜餞、香桔酥和果醬的製程，還能將親自手作的食品帶回家，非常適合親子一同體驗製作！

票價／體驗收費資訊：免門票

蜜餞DIY 材料每份200元

香桔酥DIY 600元（可帶回6片）

果醬DIY（口味因季節而異）900元（可帶回3罐）

地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號

營業時間：8:30~17:30

積木博物館

積木博物館。 圖／klook

位在宜蘭的積木博物館是亞洲首座積木博物館，全館有著超過百萬顆積木並展出數百件國內外大師級鉅作，有全球最長積木名畫「清明上河圖」和瑪麗蓮夢露、蒙娜麗莎等世界名作，另外也有小朋友最愛的哆啦A夢、皮卡丘等知名卡通人物，一旁也有導覽員解說積木的歷史，當然還有小朋友們最喜歡的DIY手作體驗，結合了創意、藝術、知識與休閒，非常適合帶小孩來體驗參觀！

小編小提醒：目前展覽區整修中，僅開放禮品鋪（目前免費開放）和DIY教室唷！詳細開放資訊請參考官方粉專

地址：宜蘭縣宜蘭市縣政北路2號

營業時間：週四~週一10:00~17:00（週二、三公休）

票價／體驗收費資訊：門票原價250/人（可憑票製作3項DIY與兌換一份飲料）

看完以上9個宜蘭親子景點，是不是覺得看起來都超好玩呢！許多景點不只具有教育意義，還有手作DIY體驗活動，放假日時不妨帶著孩子到宜蘭，遠離都市的喧囂和網路的沉迷，一起來場有意義的親子旅遊吧～

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