溫泉鄉百年競渡文化新景點 「礁溪二龍之心」 揭牌

【旅奇傳媒/編輯部報導】礁溪二龍之心位於高速公路二龍橋下，係利用高架橋下遮雨特性作為休憩場域，計有4000平方公尺，設置龍舟展示區、兒童休憩區、沙坑、體健設施等，適合大人小孩全齡共享，礁溪鄉公所邀請全國的朋友來礁溪二龍村共同體驗文化傳承，礁溪二龍之心，免於日曬雨淋，非常適合作為居民活動廣場，將於6月1日正式啟用。

▲礁溪二龍之心建制經費逾千萬元，皆由礁溪鄉公所自籌並經礁溪鄉民代表會全力支持。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲期盼「二龍之心」能打造成礁溪觀光新景點。 圖：礁溪鄉公所／提供

整體建置工程於2020年12月31日取得高速公路局土地同意使用合約權，經費計1200萬元皆由礁溪鄉公所自籌並經礁溪鄉民代表會全力支持；2022年1月17日開工祈福，期間礁溪鄉長張永德、礁溪鄉民代表會游見璋主席暨地方仕紳多次前往工地關心，期盼「二龍之心」塑造為礁溪觀光新景點，減緩溫泉核心區域人潮壓力。

▲舒適的二龍之心兼具文化保留與休憩功能。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪二龍之心位於礁溪鄉二龍村，其競渡歷史至今224年，由當地淇武蘭、洲仔尾兩庄頭居民組隊參賽，選手在二龍河上划龍舟，過程中沒有裁判、號令員，只要一方認為不公平，隨時喊停重來，一場活動可從早比到晚，活動不論輸贏，主要在凝聚社區意識、祈求平安，因具有特殊性，2001年被交通部觀光局列為國家十二大民俗節慶活動。

▲礁溪鄉二龍村競渡歷史至今有224年歷史。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲礁溪二龍之心休憩空間，將於6月1日啟用。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，本鄉以「溫泉勝地、接軌國際」為施政主軸，「礁溪二龍之心」於2022年5月24日揭牌，6月1日啟用，該園區入口有龍舟及代表二龍兩庄頭划槳意象，夜晚時分12盞燈投射於意象上，讓整個園區白天晚間皆呈現百年二龍競渡文化景觀，營造出獨特的休閒廣場，讓鄉親及遊客都可以體驗二龍村風土民情，延續傳承競渡歷史文化，創造觀光休閒城鄉之口碑，且提升國際知名度，歡迎來二龍之心旅遊放鬆。

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